Turnip Boy Commits Tax Evasion – recenze hry se zeleninově-daňovou tématikou

7. 7. 2021 18:00 | Recenze | autor: Pavel Makal

Ruku na srdce, kdyby se o dnes recenzované hře nemluvilo v mém oblíbeném herním podcastu, pravděpodobně bych se o její existenci nikdy ani nedozvěděl. A kdyby neměla tak neskutečně originální a lákavý název, nejspíš bych si ji nepořídil, nedohrál a nepsal o ní. Jenže příběh malého Tuřína, který se dopustil daňového úniku, zní od začátku tak nesmírně slibně, že jsem vás o něm zkrátka musel informovat.

The Legend of Zelenina

Turnip Boy Commits Tax Evasion je debutem malého nezávislého studia Snoozy Kazoo a úplně nejlépe by se dal přirovnat ke klasickým starým Zeldám. Dění sledujete z ptačí perspektivy, váš hrdina postupně získává nástroje a schopnosti potřebné k pokoření zdánlivě nepřekonatelné překážky a k dalšímu postupu vás většinou popostrčí nápověda od NPC.

Hra vás bere do světa antropomorfní zeleniny a ovoce, kterému pevnou rukou vládne pan starosta Cibule. Mimo něj ale malá vesnička a přilehlé okolí skýtá celou řadu dalších bizarních i neskutečně roztomilých obyvatel, jako je třeba stařeček Citron, velmi nepříjemný kadeřník Paprička nebo streamerka Ředkvička (asi), která si ovšem říká SlayQueen32.

Jak už název napovídá, ústřední šlamastykou je Tuřínova liknavost v podávání daňových přiznání, kvůli níž je vystěhován z domova a musí skrz sérii službiček pro starostu odčinit svůj masivní dluh. S ohledem na to, že je většina úkolů variací na pohádku o kohoutkovi a slepičce, se nemusíte obávat, že byste se v rámci hraní kdykoli zasekli. Celé dobrodružství je velmi lineární a v každém okamžiku přesně víte, kam se vydat příště a jaký bude následující krok.

Dlužno podotknout, že Turnip Boy Commits Tax Evasion rozhodně není těžkou hrou, a ačkoli obsahuje souboje, a dokonce několik bossů, dotáhnout hru k závěrečným titulkům nemůže být problém snad ani pro absolutní herní amatéry. Je také třeba doplnit, že hra je skutečně velmi krátká a za svých 15 eur dostanete zhruba 3 až 4 hodiny zábavy v závislosti na tom, zda se rozhodnete najít všechny poschovávané sběratelské předměty.

Nejroztomilejší avokádo na světě

Největší devizou Turnip Boye je rozhodně jeho grafická stylizace, ať už se bavíme o herním pixel artu, nebo extrémně roztomilých dialogových obrazovkách. Téměř každé NPC je nesmírně rozkošné, ať už mluvíme o místní výzkumnici, slečně Avokádové (která ani trochu nevypadá jako plesnivé avokádo na Šárčině stole), nebo o malých borůvkách či jahůdkách. Výjimku tvoří především pan Ohnilá brambora, který se živí vykrádáním hrobů.

Vašimi nepřáteli budou napřed zlotřilí šneci (kteří se živí zeleninou, a proto musejí zemřít), později dojde třeba i na zmutované konzervy. Co se soubojů s bossy týče, těšit se můžete třeba na příliš hlučné prasátko, které výše zmíněné streamerce ruší její vysílání, nebo na zmutovaného jelena.

zdroj: Grafitti Games

Druhým pilířem je humor utahující si z populární kultury i současného dění. Nečekejte ale salvy smíchu, které uměl vyvolat třeba herní South Park, Turnip Boy je spíše takovou malou hříčkou pro zlepšení nálady, jejímž největším úspěchem je, když ve vás vyvolá pobavené pousmání. Zároveň platí, že za vtipnou a ňuňavou fasádou se občas skrývá podstatně temnější realita. Takový pan Borůvka, který očekává platbu nájemného, by o tom mohl vyprávět.

Hlavní hrdina se postupem času naučí několik podstatných dovedností, které mu umožní plnit jednoduché logické hádanky nebo třeba přežít v nebezpečných podmínkách. Postupem času se dozvíte, že veselá ovozelná říše stojí na velmi překvapivých základech, a závěr pátrání přinese naopak velmi nepřekvapivé rozuzlení.

Za hodně peněz málo muziky

Turnip Boy Commits Tax Evasion je docela slušná hra na léto k vodě. V průběhu hraní jsem se rozhodně nenudil, kupředu mě ale nehnala ani hratelnost, ani příběh, spíše ona opakovaně zmiňovaná roztomilá stylizace a zvědavost, jaké nápady autoři ještě vytáhnou z rukávu. Hře bohužel chybí jakákoli výzva, vyjma jediného bossfightu je prakticky nemožné zemřít. Checkpointy jsou navíc rozmístěny natolik benevolentně, že smrt ani nemá žádný podstatný význam.

V současnosti je hra k dispozici na Switchi (kde jsem ji absolvoval já) a na Steamu, kde můžete na rozdíl od konzole Nintenda sbírat achievementy. Po dohrání se vám zpřístupní speciální NPC, které vám poskytne tipy na umístění dosud nenalezených sběratelských předmětů. Kromě nejrůznějších knih a dokumentů, které Turnip Boy s grácií trhá (podobně jako výzvu k úhradě daní), se jedná především o veselé pokrývky hlavy, které sice nemají žádný vliv na hratelnost, ale všichni víme, že herní fashion je vždy až na prvním místě.

No a to je tak nějak vše, co se o hře dá říct bez toho, abych zabrousil do spoilerů. Dejte Turnip Boyovi šanci, jestli máte rádi vtipné relaxační hry. Pro mě se jedná především o důkaz, že skvělé názvy ještě nebyly zcela vyplýtvány a autoři se nemusejí omezovat na klišoidní styl „Něco of Něco“. A taky že neplacení daní není žádná legrace.