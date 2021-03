Monster Jam Steel Titans 2 – recenze překvapivě zábavných monster trucků

2. 3. 2021 20:41 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Přiznám se, že jsem se do Monster Jam Steel Titans 2 pouštěl s nedůvěrou. Obával jsem se o marnou snahu tvůrců doručit monster truckovým nadšencům rádoby simulaci, ale oni se naštěstí vydali jinou cestou. Vytvořili zábavnou arkádu, která se neomezuje jen na stadionovou show ze svého názvu, ale vypustí vás i do otevřených světů a nechá pořádně vyblbnout.

Moje malé monstrum

Závodní hra Monster Jam Steel Titans 2 se s ničím moc nemaže. Krátký, místy otravný až stupidní tutoriál vás provede naprostými základy ovládání vašeho kolosu, načež vás vhodí do první z pěti otevřených lokací, které tvoří dobrou (a lepší) polovinu hry.

Zpočátku si musíte vystačit s pouhými dvěma monster trucky, ale než se nadějete, začne se váš vozový park rozrůstat. Nečekejte žádné návštěvy obchodů ani tuningových salónů. Tady si každý další stroj musíte jednoduše zasloužit.

Na každé mapě stačí posbírat všechny více či méně ukryté sběratelské předměty a už se můžete prohánět v nové uřvané bestii. Další trucky získáte za výhry v událostech ve zdejší kariéře, která vám zároveň postupně odemyká i nové lokace. A ještě další trucky obdržíte v singleplayerovém módu šampionátu, pro který musíte zavítat do strohého menu hry.

zdroj: THQ Nordic

Když jedna náprava nestačí

Prvotní průzkum nové lokace a pídění se po jejích tajemstvích je dobrým tréninkem na následné závody a jiné disciplíny. Jak už zaznělo v úvodu, Monster Jam Steel Titans 2 není ani zdaleka simulací, přesto chvilku potrvá, než si nezvyklý dopravní prostředek plně osvojíte.

Může za to především možnost ovládat každou z náprav zvlášť. Pro zatáčení oběma nápravami, a tedy vykroužení ostřejší zatáčky, saháte poměrně často, a čím dřív se s tímto nezvyklým ovládáním naučíte, tím spíš začnete vyhrávat turnaje. Díky této vychytávce se monster truck umí sám vrátit zpátky na všechny čtyři poté, co ho položíte na bok.

A to je překvapivě snadné. Stačí ve velké rychlosti jen zavadit o lehkou vyvýšeninu a už sbíráte body a komba za jízdu po dvou kolech následovanou kotrmelci, odlétávající karosérií a snahou vrátit se do jediné správné polohy. Je to možná až příliš snadné, dostat tak obrovskou věc na bok či záda, když si o to tedy vyloženě nekoledujete při pokusu o salto po vzoru skutečných jezdců.

zdroj: Vlastní foto autora

Tato rozviklanost trucků vás pěkně potrápí při závodech po otevřených lokacích, kde se musíte například dostat libovolným způsobem z bodu A do bodu B. Přistihnete se při velké opatrnosti, která k těmto kolosům příliš nesedí, ale i na to se dá zvyknout a časem začnete každému takovému přešlapu předcházet.

Nezkoušejte ale Monster Jam Steel Titans 2 hrát na klávesnici. Myš je v této hře zcela irelevantní, neslouží ani k otáčení kamery. Obě ruce máte kvůli nutnosti ovládat obě nápravy na klávesnici. Proto vám všemi deseti doporučuji zapojit gamepad, kde je ovládání náprav na levé a pravé páčce mnohem přirozenější. Nicméně nemožnost otáčet kamerou je zejména v otevřeném prostoru při hledání tajemství neodpustitelný nedostatek.

Šampionát? Ne, díky

Omezené možnosti rozhlížení vás naopak nebudou moc trápit na stadionech, kde budete kroužit se svými protivníky nebo se pokoušet o co nejlepší triky či největší devastaci kadibudek, vraků a jiného harampádí. Na stadiony a jejich rozmanité disciplíny zavítáte buď skrze události kariéry, nebo skrze vlastní šampionáty, v nichž se ale autoři moc nepředvedli.

Zatímco kariéra se odehrává v otevřených světech, kde můžete jen tak blbnout, hledat sběratelské předměty, odemykat nová auta, plnit s nimi výzvy a puzzly a kdykoliv se rozhodnout dát si další závodní víkend s ideální délkou a rozmanitostí disciplín, šampionát je ubíjející grind. Jedná se o sérii desítek disciplín z ranku destrukce objektů, předvádění se ve freestylu, kroužení v neuvěřitelně krátkých závodech a snaze jezdit jen po dvou kolech. Je to zábava prvních několik opakování, ale když po několikáté variaci téhož a pocitově celé věčnosti zjistíte, že jste teprve v půlce prvního z několika šampionátů a je to vlastně vše, co soutěž nabízí, nebudete mít moc chuti to dotáhnout do konce.

zdroj: Vlastní foto autora

Šampionátu zkrátka chybí variabilita otevřených lokací a jejich závodů v terénu. Jakmile totiž jednou zažijete pořádně bláznivý a pekelně frustrující okruhový závod okolo rybníčku a skrz něj, ve kterém půlka závodníků jede proti směru, suchá aréna už vás tolik neuspokojí.

Z Monster Jam Steel Titans 2 se tehdy stává destruction derby, přestože destrukční model hry je velmi omezený. Z vašeho monster trucku krásně odpadávají kusy bláznivé karosérie (s modely se tvůrci skutečně vyřádili, odpovídají skutečným předlohám a jejich počet je víc než dostačující), ale jakmile ho oholíte až na trubkový rám, k dalšímu poškození už nedojde – rám se nezohýbá, kola neodpadnou, výkon nepoleví, ovládání se nezmění.

RPG prvky v monster trucích? I tak by se to dalo říct...

Ale je to ve výsledku dobře. Bavíme se totiž o přímočaré arkádě, která si na nic nehraje a poskytuje okamžitý a frenetický zážitek. Nic vás zde nebude brzdit, nenajdete moc důvodů zpomalit. Naopak budete jenom zrychlovat, jelikož častým používáním se zvolený truck neustále leveluje a vylepšuje své statistky.

To je první důkaz toho, že se tvůrci nesnaží docílit realistického zážitku. Tím dalším jsou speciální schopnosti trucků garantované jedním z mnoha týmů, do kterého spadají. A i tyto týmy používáním jejich trucků levelujete, a zlepšujete tak jejich speciální schopnost.

Mimo šampionát se hojně využívá i boost, který vás vymrští obrovskou rychlostí kupředu a umožní vám dostat se na hůř dostupná místa otevřených světů, které jsou samy o sobě pěkně šílené. Vedle strašidelného lesa s gigantickým hradem se podíváte do země obrovitých psů či do hor budoucnosti.

zdroj: Vlastní foto autora

Relaxační zábava pro milovníky obřích motorů a kol

Obecně vzato má hra spoustu sil a dokáže zabavit na mnoho hodin díky zábavným disciplínám kariéry a prozkoumávání jejích map. Navíc zde nechybí multiplayer, a to jak ten online, kde můžete soupeřit ve všech zmíněných disciplínách, tak splitscreen se stejnými možnostmi. Ono i to hledání ukrytých sběratelských předmětů na mapách je zábavnější a rychlejší ve dvou…

Z grafického hlediska má Monster Jam Steel Titans 2 hodně co dohánět. Ne, ta hra vážně není pěkná. Zmíněné lokace jsou povětšinou velmi strohé, nemluvě o nenápaditých stadionech. Při ničení plotů, laviček a dalších menších objektů se sice jejich kusy rozletí do všech stran, ale na zemi je posléze nenajdete, stejně jako pokácené stromy. Nějaké počasí zde vůbec nefiguruje.

zdroj: Vlastní foto autora

Potěší tak snad jen všudypřítomné zanechávání vyjetých kolejí, které zejména v okruhových závodech dokáží pěkně potrápit – stopy jsou totiž fyzické a mají vliv na chování vašeho trucku, tedy napomáhají jeho otravnému převrácení v zatáčce. Ale i z hlediska deformace terénu je hra značně pozadu, a to i za hrami stejného studia (rád vzpomínám na 10 let starou hru MX vs. ATV Reflex a její luxusní vydlabávání bahna).

Závody Monster Jam Steel Titans 2 mají své mouchy, rozhodně nejsou dokonalé a obecně vzato je tu spousta prostoru pro zlepšení. I tak jde o zábavnou hru, ke které jsem se rád vracel a bavil se její neotřelostí. Jezdit s monster truckem je zkrátka něco úplně jiného než s jakýmkoliv jiným vozidlem.

Je to takové hravé, plné úmyslných kotrmelců, parádních saltíček, jízdy po dvou kolech, šílených skoků a na poli závodních her neokoukaných disciplín. Není to pro každého, ale pokud máte rádi velká kola a nehledáte simulaci, s touto hrou se skvěle odreagujete, vyblbnete a budete se k ní rádi vracet po náročném dni.