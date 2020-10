Immortal Realms: Vampire Wars – recenze upírských Heroes

7. 10. 2020 18:30 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Tahových strategií není nikdy dost. Toť alespoň můj názor, názor člověka, který už (bohužel) odvykl strategiím realtimovým. Tahovky zažívají svůj zlatý věk a začíná být čím dál tím obtížnější najít mezi nimi tituly, které by nad ostatními výrazně vyčnívaly. Immortal Realms: Vampire Wars to zvládá minimálně už svým tématem, kterému se jinak hry zas tak moc nevěnují.

Kdo má žízeň?

Jak už název napovídá, tato hra vás zavede mezi upíry, kteří v dávných dobách bojovali o své říše s čím dál tím agresivnějšími lidmi. Nenechavost lidské rasy ochutnáte ve třech samostatných příběhových kampaních, z nichž se každá na ploše čtyř misí schopných nabobtnat na několik hodin věnuje jinému upírskému klanu. Nejprve si potykáte s Drákulovci, později s rodem Nosferatu a nakonec i s klanem Moroia.

Klany se naštěstí poměrně dost liší ve své hratelnosti, takže má smysl se prokousat celou kampaní. Ta vás sice neposadí na zadek z hlediska vyprávění, které je obyčejné a předvídatelné, ale poslouží jako dobré seznámení se všemi klany, jejich jednotkami a zpočátku funguje i jako doplňkový tutoriál (skutečným tutoriálem si určitě projděte, ale nečekejte, že byste z něj byli nejmoudřejší).

Nenechte se proto odradit úplně první misí za Draculy, která je až trestuhodně prázdná a nesmyslně monotónní. Snadno nabydete dojmu, že taková bude i celá hra, ale je to právě naopak. Hned ve druhé misi se otevře veškerá její komplexnost spočívající ve správě a růstu vašeho temného království, naplno využijete skvěle zakomponované karetní systémy a začnou vás bavit tahové souboje.

zdroj: Kalypso Media

Vampires of Teeth and Blood

Immortal Realms: Vampire Wars jde nejsnáze připodobnit k sérii Heroes of Might and Magic. Polovinu hry vedete vlastní generály a jejich armády napříč zemí, zabíráte území, verbujete nové jednotky, využíváte nejrůznější možnosti ukořistěných budov a tak podobně. Druhou polovinu bojujete v šachovnicových arénách s nepřáteli, které potkáte při putování po mapě.

Správa království je značně zjednodušená přítomností jedné jediné suroviny – krve. Tu každé kolo přijímáte ze zabraných vesnic a s její pomocí verbujete jednotky, vylepšujete stavby i sesíláte kouzelné karty. Je poměrně snadné být v dnešní době na karty alergický, jelikož se objevují snad v každé druhé hře, ale zde jde o prvek skvěle ozvláštňující hratelnost na dvou různých frontách.

S pomocí karet v režimu správy království můžete doplňovat krev, boostovat budovy „vyrábějící“ krev, verbovat jednotky levněji a tak podobně. Ale mnohem větší význam mají v tahových soubojích.

V těch máte k dispozici předem danou kompozici karet vámi zvoleného vůdce. Tyto karty mohou rozdávat přímé zranění, obohacovat vaše jednotky o další keywordy umožňující jim například procházet terénem a jednotkami, dávat větší zranění či se naopak lépe bránit nepřátelským útokům.

Karty vůdců se po nasbírání dostatečného množství zkušeností vylepší na jednu ze tří možností. Můžete například jedné kartě trvale zlepšit její efekt, zlevnit ji nebo zajistit, aby mohla cílit na nepřátele o pár políček dál. Zároveň získáváte zkušenosti do rozvětveného stromu dovedností celého klanu, které dále usnadňují boj s lidmi o vaše území.

zdroj: Kalypso Media

Zuby proti vidlím

Samotným tahovým soubojům není moc co vytknout. Odehrávají se na náhodně poskládaných mapkách plných překážek a míst, která vám garantují regeneraci many či zvýšený útok, což napomáhá taktickému rozpoložení vaší armády.

Každý typ jednotky má svá specifika, s nimiž musíte v boji počítat, ať už jde o lučištníky, kopiníky, vlky, nebo třeba netopýry. V průběhu každého boje můžete plnit tři malé úkoly, které dále vylepší vaši armádu (uděl 200 poškození a tví válečníci budou o 20 % silnější). V soubojích budete hodně vsázet na všudypřítomné flankování zajišťující další bonus k útokům a využívat prostředí k vyblokování nepřítele a zamezení jeho přístupu k vašim slabším, ostřelujícím jednotkám.

Souboje mají prostoru pro taktizování na rozdávání a umělá inteligence ve většině případů obstojí jako důstojný soupeř. Karty pak vytvářejí zvratové situace a vnáší do bitev další dilema, jelikož během jedné bitvy jich zvládnete zahrát jenom pár. Bitvy jsou proto tím nejlepším, co hra nabízí a s radostí se budete pouštět do dalších a dalších potyček.

zdroj: Kalypso Media

Bathory se obrací v hrobě

Immortal Realms: Vampire Wars stojí na pořádně pevných základech. Potrvá dlouho, než vás souboje v jedné misi mohou začít nudit a v takovou chvíli vám přijde na pomoc jejich zautomatizované vyřešení (před soubojem vždy vidíte své šance na výhru). Nestihne vás nudit ani samotný klan, protože po čtyřech misích ho vystřídá další v nové kampani, která základní formuli ozvláštní úplně novými jednotkami a kartami.

Přesto nejde ani zdaleka o dokonalou hru, protože rozvoj vašeho království vyžaduje na můj vkus až příliš mnoho klikání. Každá vaše armáda má totiž pouhé tři akce na kolo a těmito akcemi může být pohyb, nutné zabrání každého nového dosaženého území a následné využití akce místa. Přesun po mapě je tedy velice zdlouhavý a rutinní.

Navíc to celé ve výsledku působí docela lineárně. Mapa není zcela otevřená, ale obsahuje cestičky vedoucí k vytyčeným cílům, takže otrocky zabíráte jeden kus půdy po druhém, máte stále větší příjem krve, větší armády a v soubojích se stáváte čím dál neohroženějšími díky sílícímu vůdci a jeho vylepšeným kartám.

Na mapě světa se vám po chvíli v ruce nashromáždí spousta nepotřebných karet a zejména vylepšování budov je naprosto bezvýznamné, protože k žádné budově se v průběhu hry už nevrátíte. Mapy jsou obrovské a pohyb po nich tak pomalý, že radši zvolíte nebezpečnou cestu kupředu než strávit 10 minut klikáním cestou zpátky k jedné vylepšené budově.

zdroj: Kalypso Media

Budete si poměrně dlouho zvykat na uživatelské rozhraní, které spoustu důležitých informací ukrývá do míst, kde byste je běžně nehledali. A po odehrání kampaně už toho pro zabavení mnoho nezbývá. Můžete si vyrobit vlastní soubojové duely nebo si nastavit pravidla sandboxu, ale nejde o nic nového a po absolvování kampaně nejspíš nebudete na takový přídavek mít chuť. Navíc jde vše pouze v singleplayeru, protože Immortal Realms: Vampire Wars s více hráči vůbec nepočítá, i když se to vyloženě nabízí.

Není to tedy bez chybičky a je zde rozhodně prostor pro zlepšení, ale tahoví stratégové libující si v tématu upírů a toužící po zavzpomínání na Heroes of Might and Magic by zde mohli najít, co hledají. Na sérii HoMaM to tedy bohužel nemá, ale s přihlédnutím k tomu, že jde o prvotinu švédského studia Palindrome Interactive, jde o zajímavý strategický kousek, který by neměl úplně zapadnout a fanoušky žánru minout.