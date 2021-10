Gas Station Simulator – recenze až překvapivě stresujícího simulátoru pumpaře

5. 10. 2021 18:00 | Recenze | autor: Patrik Hajda

Pandemie vedle spousty zlého přinesla i něco dobrého. Jistě mi dáte za pravdu, že v jednu chvíli byla vyloženě radost cestovat. A to nejen kvůli tomu, že jsme už vážně potřebovali utéct z klecí svých domovů, ale také proto, že pohonné hmoty byly zatraceně levné!

Teď je situace opačná a peněženka pěkně zapláče, když své vozidlo zplna nakrmíte. A teď se na věc podívejte z jiné perspektivy. Představte si, že to vy jste majitelem čerpací stanice a každý další návštěvník vám pěkně namastí kapsu. Hezká idea! Jenže realita je, tedy alespoň v podání hry Gas Station Simulator, docela jinde. Starat se o pumpu je strašná makačka.

Tankuj, tankuj, vykrúcaj

Člověku při čtení názvu Gas Station Simulator snadno vyskočí osypky. Vždyť na každý dobrý simulátor připadá tolik špatných! Nicméně tato konkrétní hra vás okamžitě překvapí svojí hloubkou a nepotrvá dlouho, než si uvědomíte, že o tankování projíždějících aut tu vlastně až tolik nejde.

Ocitáte se kdesi v americké, pískem zaváté pustině a před vámi stojí zdevastovaná čerpací stanice, která má svá nejlepší leta dávno za sebou. Ale také před sebou. Rychle skočíte do bagříku a začnete odklízet písek, všudypřítomné kontejnery naplníte nejrůznějším bordelem povalujícím se po podlaze, zametete, vymalujete a jde se na slavnostní otevření.

Vítejte ve světě naprostých lenochů, kteří zastaví u stojanu, vystoupí a pak čekají, dokud se neuráčíte objevit a natankovat jim požadované množství paliva. Co na tom, že zrovna máte v obchůdku frontu a děláte, co můžete, abyste nákup naskenovali co nejdříve, neudělali chybu a nepřišli o zisk. Buď jim natankujete vy, nebo rozhořčeně odjedou s vyschlou nádrží, pomluví vás a vaše reputace klesne.

zdroj: Vlastní foto autora

Nááádech, a jedem!

Gas Station Simulator je směsicí mnoha miniher, které dohromady vytváří něco, s čím se v podobných simulačních hrách moc často nesetkávám. Většinou si k nim pro jejich zenovost chodívám odpočinout, tady mě rychle začalo drtit velmi hektické, stresující prostředí.

Fronta před kasou se zvětšuje, u každé pumpy netrpělivě podupávají motoristi, v nově otevřené garáži zase čeká týpek na vyměnění píchlé pneumatiky. Do toho dochází zásoba jídla, pití, cigaret, novin, zmrzliny a dalších produktů, které v obchůdku nabízíte, zrovna dorazila cisterna s objednaným palivem a před skladem už vytrubuje dodávka plná nových pneumatik, jelikož zdejší kraj je zjevně posetý hřebíky.

Zlobivý klučina vám posprejoval další zeď sprostými obrázky a musíte to jít vymalovat, zákazníci vám našlapali na čerstvě zametenou podlahu, koše se plní odpadky a začínají zapáchat, na toaletách se někdo netrefil do záchodu a musíte s tím něco udělat, do toho vám volá netrpělivý strýc s povahou mafiána a dožaduje se splacení počáteční půjčky…

V takový moment neuděláte nic jiného, než že pumpu dočasně zavřete a na chvíli si odpočinete. Ne však z frustrace. Pocit neustálého zápřahu je opojný, návykový, to pravé ořechové pro všechny workoholiky.

zdroj: PlayWay

Nic netrvá věčně

Díky množství činností, které po vás hra v jednu chvíli chce, se v prvních hodinách nemáte možnost nudit. Neustále se něco děje, systém úkolů vás zásobuje dalšími a dalšími požadavky, které odemykají další a další systémy pro již velmi zaměstnaného pumpaře.

Naštěstí se v ten pravý moment objeví možnost najmout posilu, která některou z miniher za jistý obnos obstará za vás. Najednou máte trochu víc času věnovat se tomu, čemu opravdu chcete, a hrát jen ty minihry, které vás baví. Ale všechno nakonec omrzí, sté natankované vozidlo a tisící oskenovaný produkt už zkrátka není tak šik jako v prvních hodinách.

Pořád čekáte, kdy se vám ještě odemkne ta mycí linka za pumpou, která celou dobu zeje prázdnotou, ale jako by Gas Station Simulator nebyla dokončenou hrou. Po nějakých 10 hodinách skončí přísun úkolů a ze hry se stane nudný sandbox, kde už nemáte čeho docílit a nezbude vám nic jiného než ji vypnout.

Pane, já už vidím na dno!

Po prvotním šoku, kdy vás hra zásobila jednou novinkou za druhou, nepolevovala, a udržovala vás tak ve stavu absolutní pozornosti a touhy se neustále vracet, si uvědomíte, že není zas tak komplexní, jak se zdálo, a hloubka jí nakonec chybí.

Kupříkladu nepochopitelně nemáte žádnou kontrolu nad cenou vámi prodávaného paliva a zboží, i když jejich nákupní cena fluktuuje. Zaměstnance nemůžete zautomatizovat, ale musíte jim po každé směně zaplatit a úkol zadat znovu.

zdroj: Vlastní foto autora

Je zde vidět i jistá vychytralost vývojářů, kteří se místo toho, aby hru pořádně vyladili, spokojili s velmi okatými obezličkami. Nezřídka se vám například postava zasekne, pro což je v hlavním menu příhodné tlačítko „odseknutí postavy“.

Jindy se pomate umělá inteligence řidičů, kteří končí v bizarních situacích a provoz na celé benzínce kvůli nim vázne. Pro to je tu zase úžasné tlačítko, které přivolá ufouny, ti všechna NPC vysají a vaše pumpa je rázem liduprázdná.

Pumpař, ten bláznivý chleba má

Že vás zaskočila přítomnost mimozemšťanů? Celá hra je plná nejbizarnějších nápadů. Čas od času například přijede autobus s velmi prapodivným zájezdem. Začne hrát techno a všichni cestující neustále trsají v oblecích dinosaurů a mimozemšťanů.

Jedním z nejčastějších odpadků, které po sobě zákazníci zanechávají na zemi, je živá, plácající se ryba. Za skladištěm máte trať, kde můžete závodit o čas s RC autíčkem. Palivo vám vozí Elon Musk. A když se vydáte na průzkum blízkého okolí, najdete ještě celou řadu absurdních věcí, které byste od Gas Station Simulator vážně nečekali.

zdroj: Vlastní foto autora

Gas Station Simulator má rozhodně své mouchy, ale i přesto jde o zábavnou simulaci ztvárňující jedno z mnoha povolání, kterým se člověk může skutečně živit. Jeho minihry nejsou nezajímavé, starat se o vlastní obchůdek a vidět ho vzkvétat má něco do sebe, množství úkonů, které jsou po vás v jednu chvíli vyžadované a vytváří tolik hektické a příjemně stresující prostředí, jde simulaci jedině k duhu a musím rovněž pochválit českou lokalizaci, které není co vytknout.

Milovníci podobných simulací, tedy hráči, kteří rádi tráví čas renovováním domů, opravováním aut, sekáním trávníku a tak podobně, si zde přijdou na své. Jen počítejte s tím, že je zde cítit spousta prostoru pro zlepšení a další obsah, který snad přinesou další updaty, popřípadě DLC.