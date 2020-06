51 Worldwide Games – recenze skvělé kolekce miniher

2. 6. 2020 18:30 | autor: Patrik Hajda

Recenzovat 51 her najednou se může jevit jako obrovská výzva, nebo spíš naprostý nesmysl. Naštěstí není nutné rozebírat každou jednotlivou hru zvlášť, protože úplně každý z vás se setkal s minimálně jednou, pravděpodobně ale s mnoha hrami z bohaté kolekce 51 Worldwide Games na Nintendo Switch.

Ani jedna totiž není žádnou novinkou. Právě naopak, vznik některých se datuje stovky, ale klidně i tisíce let do minulosti a často není známý ani jejich autor, maximálně dávná kultura. Přesto se pravděpodobně najde spousta her, se kterými jste se nikdy nesetkali a díky jediné kolekci si zahrajete hry a hříčky, které jiným formovaly dětství.

(Ne)stárnoucí klasika

Já si kupříkladu zavzpomínal na své prázdniny u dědy, se kterým jsem se nahrál bezpočet partiček hry Vojna (zde zvaná War). Dnešním okem zkušeného deskovkáře musím nad hrou ohrnout nos, protože je celá postavená na náhodě a hráč nad ní nemá prakticky žádnou kontrolu. Ale to samé můžete říct o Člověče, nezlob se (Ludo), které je nedílnou součástí (nejen) české historie deskovek.

Podobných klasických her jsou tu mraky, ať už jde o domino, poker, šachy, dámu, backgammon, nebo třeba Spider Solitaire. Myslelo se i na milovníky staré dobré hry v kostky, ale co mě po prvním spuštění 51 Worldwide Games nejvíc překvapilo, a mile překvapilo, je fakt, že nejde jen o deskovky.

Ty tvoří zhruba polovinu nabídky, zatímco zbytek patří minihrám simulujícím větší hry jako kulečník, bowling, šipky, golf, tenis, fotbal nebo třeba curling. A tím to stále nekončí. Můžete si například zazávodit na autodráze, namlátit si v boxu, zastřílet si z pistole na terče nebo se posadit do tanku, dokonce si můžete zarybařit podobně jako v Animal Crossingu a je tu jedna ryze hádanková hra plná přesouvání dlaždic tvořících cestu nezastavitelné želvě…

Tím vším chci poukázat na obrovskou různorodost kolekce 51 Worldwide Games. V rámci stolních her tu máte vedle sebe naprosto jednoduchoučké hry plné náhody pro chvíle, kdy chcete jednoduše vypnout, ale také ryze strategické hry pro zamyšlenější odpoledne. Můžete se úplně odreagovat u akčních miniher, zažít hazard s blackjackem, dát si starý dobrý Mahjong známý z Windows nebo objevit pravidla skutečného japonského Mahjongu, který je od toho Microsoftem profláknutého na míle vzdálený.

zdroj: Vlastní foto autora

Snadné se naučit, těžké ovládnout

Samozřejmě nemusíte ani k jedné hře shánět pravidla na internetu. Před každým spuštěním hry, které je naprosto okamžité, můžete zhlédnout nadabovanou, humorně pojatou scénku, která nastíní, o co ve hře půjde. Následně si můžete pročíst celá pravidla na pár řádcích, dozvědět se nějaké tipy a triky a už se pustit do samotného hraní.

Spousta her má ještě nabídku možností, ať už jde o obtížnost umělé inteligence, nebo zapnutí či vypnutí specifických pravidel. 51 Worldwide Games můžete plnohodnotně odehrát v jednom hráči. Postupně si projdete třemi obtížnostmi umělé inteligence, z nichž ani jedna není hloupá. AI vám umí pořádně zatopit a zvládnout tu nejtěžší chce už pořádný trénink.

Odměnou jsou vám jednak poháry, které se budou navěky skvět u ikony hry v nabídce, jednak nové skiny karet (například s postavičkami z Maria) a hlavně zajímavosti o dané hře, konkrétně její historii a vzniku.

Ovládání šité na míru kopytům

Musím vypíchnout výborně uchopené ovládání, které funguje skvěle všemi způsoby. S připnutými Joy-Cony budete k hraní potřebovat jedno, dvě, maximálně tři tlačítka s páčkou. Většina her jde ovládat dotykem a na mnoho z nich se perfektně hodí stylus. A pak je tu pár her, které využívají i gyroskopů.

Joy-Con se v bowlingu promění v kouli, v šipkách v šipku (a skutečně se dá natrénovat precizní vrh), v kostkách v kelímek kostek. K tomu všemu každá jednotlivá hra vypadá prostě skvěle a její komponenty znějí tak, jak by měly znít, ať už přendáváte žetonky v Mancale, přikládáte dominové dílky, házíte kostkami, nebo rozstřelujete koule v biliardu.

Pokud máte Switch Lite a nemáte k němu přikoupené Joy-Cony, budete o tyto kratochvíle ochuzeni, nicméně spousta z nich má alternativní dotykové ovládání (které není tak zábavné, ale lepší než nic). S Litem je obecně horší i lokální multiplayer na jedné konzoli, a když už na něj konečně přišla řeč…

zdroj: Nintendo

SPOLEČENSKÉ hry

…Až na pár ryzích solitérů vznikla většina obsažených her pro hraní s přáteli. 51 Worldwide Games má štědrou nabídku multiplayerových možností. Pokud vás láká onlinové hraní, nezapomeňte si přikoupit patřičnou službu od Nintenda. Poté můžete hrát s lidmi, které máte na Switchi v přátelích a kteří si rovněž pořídili 51 Worldwide Games, nebo zkusit štěstí online. Vyberete si tři hry, které byste si chtěli zahrát, a systém vás spáruje s podobně smýšlejícím hráčem.

Omezuje vás pouze váš výběr, kvůli kterému se může stát, že nenajdete spoluhráče (recenzentů není zdaleka tolik jako normálních hráčů, takže navázání spojení během uzavřeného testování nebylo tak okamžité a stoprocentní, jak by jinak mohlo a mělo být).

Co se lokálního hraní týče, máte spoustu možností. Asi nejvíc vás bude zajímat hraní na jedné konzoli. Ve dvou hráčích můžete využít dotykového ovládání přímo na obrazovce Switche nebo se každý chopit jednoho Joy-Conu. S dokoupenou sadou Joy-Conů zvládne jeden Switch čtyři hráče. Další možností je lokální propojení několika Switchů, kdy každý hráč může hrát stejnou hru na svém zařízení.

A konečně je zde i možnost takzvané mozaiky, kdy fyzicky dáte několik Switchů k sobě a společně vytvoříte větší herní plochu. Nejsympatičtější na lokálním hraní je to, že pouze jeden hráč potřebuje vlastnit plnou hru. Ostatní si zdarma stáhnou takzvanou Ghost Edition, která sama o sobě spustit nejde, ale umí se připojit do lokálního hraní.

Prapodivné ústupky

Za technické zpracování hry od možností ovládání přes styl tutoriálů po multiplayerové módy si tvůrci zaslouží obrovskou pochvalu. Ale bohužel došlo i na některá méně šťastná rozhodnutí, která v některých případech silně zamrzí. Asi největší kámen úrazu vás potká při lokálním hraní ve více lidech na jedné konzoli, kdy zjistíte, že se vám znepřístupní některé hry.

Jistě, zmizí čistě solitérní hry, to dá rozum, ale také všechny hry se skrytou informací. To znamená, že si s přáteli doma nezahrajete poker, i když spousta her tento problém běžně řeší překryvnou obrazovkou vyzývající dalšího hráče k akci a varující ostatní, že nejde o jejich tah. Chápu, že v doku na televizi by to nebylo moc pohodlné, ale Switch je předně mobilní zařízení, které může jít z ručky do ručky a ukrýt informaci by neměl být problém. Leč, zapomeňte.

Když navíc přijdete o možnost používat Joy-Cony (Switch Lite), připravíte se o další várku her a produkt si musíte pomyslně přejmenovat na 25 Worldwide Games. Takže pokud si chcete 51 Worldwide Games pořídit primárně na hraní na jedné konzoli, počítejte s tím, že vám část her bude odepřená.

zdroj: Vlastní foto autora

Mám výhrady i k singleplayerovému hraní, kde chybí v reálu naprosto běžné možnosti jako třeba volba barvy vašich komponent (já prostě odmítám hrát Člověče za modrou!) a možnost nastavit si počet hráčů, který je fixně maximální možný.

Ale I přes tyto nedostatky jde o výborně pojatou kolekci velmi různorodých her, mezi kterými si každý najde těch několik svých a jistě objeví i nové, jejichž návykovosti se nedokáže zbavit. Poměr cena-výkon je navíc bezprecedentní, protože toho výkonu je tu opravdu spousta. Přestože nejde o AAA tituly (bráno dnešním měřítkem), jsou to v mnoha případech člověku nejznámější a nejrozšířenější hry, které daly vzniknout celému hernímu průmyslu. Nevidím tak důvod, proč 51 Worldwide Games nedoporučit.