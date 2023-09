Zážitky z Gamescomu: V pirátském Cat Quest III si vrněním podmaníte moře

5. 9. 2023 16:00 | Dojmy z hraní | autor: Šárka Tmějová

První Cat Quest byl milým nezávislým překvapením, druhý díl koncept akčního RPG v otevřeném světě rozšířil o hratelného psího parťáka a ten třetí nebude na novinky o nic chudší. Cat Quest III se poprvé představil na květnové PlayStation Showcase s podtitulem Pirates of the Purribean, a i když jsme se v redakci shodli, že jde o nejlepší název hry ve vesmíru, ve studiu The Gentlebros dospěli k nelehkému rozhodnutí o jeho změně. Číslice prý zkrátka vysílá jasnější zprávu o pokračování, a tak podtitul, jakkoliv vtipný, musel ustoupit jednoznačnosti sdělení.

zdroj: The Gentlebros

Nemusíte se ale bát, že by to tvůrci úplně vymňoukli a Cat Quest III tím třeba přišel o svou slibovanou pirátskou tematiku. Kdepak, kocouří protagonista vezme do tlapek bambitku a šavli, přes hebká ouška uváže bandanu, přivlastní si v nejbližším přístavu vlnami notně omlácenou kočábku a vydá se na dlouhou plavbu kolem souostroví v Purribiku, aby předhonil hordy krysích pirátů v honbě za bájnou Severkou.

Podobně jako v předchozích dílech opět platí, že se v rámci kresleného 2,5D světa můžete vydat kamkoliv – přímo za čumáčkem, ale klidně i rovnou za pokladem, pokud vám fousky neomylně napovídají, kde na mapě se asi nachází. Čím severněji nicméně zamíříte, tím tužší budou nepřátelské kožíšky, a tak se spíš vyplatí přistoupit na pravidla RPG, vzorně sbírat zkušenosti i nové kousky výbavy a pomalu si budovat auru vrnícího krále všech moří.

Všechny ty rozhalenky, kamaše i pásky přes oko pak samozřejmě mají vliv na statistiky vašeho kočičáka i jeho útočné možnosti. Základní paletu bodných a palných zbraní doplňují ještě kouzla, jejichž magickou energii si dobíjíte právě obyčejnými útoky.

Výbavu si pak můžete i všemožně vylepšovat – buď za úplatu u kováře, anebo prostým sloučením při nalezení identického kousku v truhlách poschovávaných různě po světě. K přesunu mezi ostrůvky viděnými svrchu využijete svou věrnou lodičku, podobné množství času jako na mořském a zemském povrchu s rozmanitými biomy ale budete trávit i v podzemí.

Tam už si tvůrci občas i hrají s perspektivou a skoroizometrický pohled někdy vystřídá třeba kamera z boku. Náplň nicméně zůstává velmi podobná, dříve či později narazíte na pirátskou konkurenci, se kterou si to kocour musí vyřídit, občas vyřešíte nějakou jednoduchou hádanku, pobijete další nepřátele i s vůdcem smečky, poberete kořist a odplujete do západu slunce vstříc dalšímu ostrůvku.

Anebo vstříc lodní bitvě, pokud se na ni cítíte. Přechod mezi mořem a souší je velmi plynulý – loď si můžete zavolat z libovolného přístavu na všudypřítomných molech a vystoupit se z ní dá díky nafukovacímu kruhu kdykoliv. Často se ale vyplatí neopouštět ji předčasně – krysákům, divočákům a další havěti můžete pocuchat ouška a štětiny dělovou koulí, i když jsou na souši, takže netuší, která bije a odkud na ně kdo pálí.

zdroj: Foto: The Gentlebros

Podobně jako předchozí dva díly i Cat Quest III přetéká slovními hříčkami a jazykovými vtípky, až je ze své bárky občas nebudete stíhat vylévat. Přirozeně si ale tuhle potopu světa taťkovského humoru pořádně vychutnají jenom hráči a hráčky vládnoucí angličtinou – i kdyby se náhodou časem hra dočkala češtiny, většina té řachandy se patrně vypaří v překladu.

Ale je otázka, nakolik je to ku škodě, protože i bez zábavní záplavy se z třetího kočičího dobrodružství opět rýsuje velmi přítulné a roztomilé akční RPG. Hodí se domů, na zahrádku, na cesty i k dětem. Chcete ho?

Pokud ano, nebudete na případnou adopci muset čekat moc dlouho. Cat Quest III by měl brány útulku opustit někdy na začátku příštího roku na PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One a Switch. Pustit se do něj můžete buď v singleplayeru, anebo v lokální kooperaci.