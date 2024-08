Zážitky z Gamescomu: Phantom Blade Zero je neskutečná akční jízda

26. 8. 2024 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Jakub Malchárek

Akční adventura Phantom Blade Zero ráda klame tělem. Z trailerů se tváří jako soulslike, do velké míry inspirované dílem Mijazakiho a designem Dark Souls. Na druhé straně tvůrci v rozhovorech kolem žánrového zařazení rádi mlží a hned v múzách zmiňují Zaklínače 3 nebo třeba God of War. Kde je tedy pravda?

Na Gamescomu jsem měl možnost si asi půl hodiny ze hry vyzkoušet. Pod čepel se mi dostala trojice bossů a můžu vás uklidnit (nebo naopak odradit): Phantom Blade Zero opravdu DNA FromSoftware v boji nezastírá a v žilách jí koluje krev soulsovky. Průzkum světa a průchod hrou ale bude mnohem víc bližší tradičním akčním adventurám. Už jen proto, že třeba po smrti se nepřátelé znovu nenarodí.

Řinčení mečů doprovází v rázu žánru wu-sia opulentní choreografie, a i když střídáte lehký a těžký útok nazdařbůh, odvíjí se na obrazovce neskutečný tanec, ze kterého se zdá, že rozhodně víte, co děláte. Útoky na sebe krásně navazují, řetězí se do desítek jasně rozeznatelných a opulentních komb, ze kterých by měl radost i takový Yuen Woo-ping. Fantazie!

Protivníkům uhýbáte, vykrýváte jejich rány, kontrujete rychlými výpady, občas využijete sekundární luk či kanón, případně speciální útoky čchi. Podobně jako v jiných hrách žánru na vás nepřátelé občas vytasí silnější herdu – oči se jim zablýsknou modře, či rudě a vy musíte zavčasu správně zareagovat a uskočit, nebo parírovat. Odměnou vám budiž efektivní (a efektní) kontr.

Docela standard, dalo by se říct. Phantom Blade ale souboje zvládá na jedničku s hvězdičkou i díky tomu, jaké mají tempo a jak se jim daří balancovat na ostří obtížnosti. Telegrafie pohybů nepřátel je tak akorát, abyste stihli zareagovat a neměli pocit, že jsou neférově rychlí, stejně jako se mi skoro nestalo, že by utržené poškození nebyla moje chyba. Je sice trochu zvláštní, že úhyb v základu najdete na R1, což na výstavišti chtělo trochu zvykání, ale v plné verzi si budeme moct rozložení ovládání změnit.

Krátká ukázka stála primárně na soubojích, ale růžky vystrčilo i plížení. Hlídky běžných nepřátel budete moct pěkně zezadu podříznout a trochu tak pročesat řady, než se pustíte do hromadné bitky - podobně jako třeba v Sekiru. Se šinobi soulsovkou má Phantom Blade společný i systém postoje, kdy všichni (včetně vás) mají krom životů i ukazatel bloku, po jehož vyčerpání prorazíte protivníkovi kryt a můžete ho pořádně ztrestat tisíci a jedním sekem.

Hra taky fantasticky vypadá a běží jako namydlený blesk. Asijským folklorem inspirované krajiny a prostředí dokáže vykreslit dechberoucí scenérie, které si nezadají s tvorbou už několikrát zmíněných FromSoftware. Například závěrečný boss dema se tyčí v rozpadlém buddhistickém chrámu. Dírou ve střeše dopadají sluneční paprsky, ve kterých se třpytí vznášející se dírkované čínské mince, symbol smrti.

Modlící se válečník hrozivě povstane, díly mechanické ruky s jiskřením zapadnou na místo a z masivního řemdihu vyjedou ozubené čepele. Padlý rytíř i díky špičaté přilbě vypadá jako černokněžný král Angmaru z pera Tolkiena a vy víte, že vás čeká pořádná dřina, než sok padne.

Chrám má k vaší výhodě jednu vychytávku navíc: můžete se totiž odrážet od nosných pilířů a zkracovat tak vzdálenost k protivníkovi, stejně jako mu tím přerušit některá smrtelná komba. Doufám, že takové unikátní vychytávky budou u více nepřátel!

Všechny animace ve studiu jsou nasnímané z reálných pohybů, a jde to strašně znát, protože jsou neskutečné. Bojová choreografie vypadá jako smrtící balet, krev stříká všude kolem a já zjišťuji, že se od hry nemůžu odtrhnout a mrzí mě, když je po půl hodině konec.

S herním průvodcem z S-Game se ještě bavíme o přístupnosti. Soulsovky jsou známé svou náročností, což ale může některé hráče a hráčky odradit. Phantom Blade Zero ale není tak přísný na přesnost jako jiné hry žánru, a hlavně by měl mít i různé obtížnosti.

Stejně jako po smrti nepřijdete o žádné duše, vlastně se neoživí ani protivníci, takže se klidně můžete zrodit u nejbližšího checkpointu a pokračovat tam, kde jste skončili.

S postavou si ale budete odmykat různé zbraně, sekundární schopnosti i kosmetické předměty. To vše budete dostávat jako odměny nejen za pokoření bossů, ale i z průzkumu a hledání nepovinných odboček a skrytých zákoutí.

Phantom Blade Zero se šmahem dostal na vrchní příčky mých nejočekávanějších her. Souboje jsou jedním slovem úžasné, debut parádně vypadá a skvěle se hýbe, zkrátka: Tuhle hru bedlivě sledujte.