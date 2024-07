Phantom Blade Zero nebude open world. Připomínat bude starší Souls hry

25. 7. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Z Phantom Blade Zero se klube fantastická akce, která nám místy trochu připomíná východního Zaklínače. Přestože by se mohlo zdát, že půjde již o tisící soulslike klon legendárních her od FromSoftware, nebude tomu tak. Mnohem blíže bude mít titul k tradičnějším akčním RPG, byť se šéf hry, známý pod přezdívkou Soulframe, nezdráhá v jiných částech soulsovkami inspirovat.

Například v rozhovoru pro Gamesradar prozradil, že nemáme čekat open world ve stylu Elden Ring, ale spíše level design starších Dark Souls. „Pohybujete se napříč souvislým světem, který je ale rozdělen na odlišné regiony. Nejde jen o jednu obrovskou otevřenou mapu. Některé brány potřebují klíče, které dostanete za splnění určitých misí,“ pořibližuje Soulframe, ale podotýká, že to neznamená, že by hra byla lineární.

„Směřujete k nějakému konkrétnímu cíli, ale vždycky máte mnoho cest, kterými se vydat. Je to úplně jako souls hry před tím, než přišel Elden Ring. Nejde ale o soulslike! Jen máme zkrátka podobný design úrovní jako soulslike hry,“ brání se šéf vývoje.

zdroj: PlayStation

Nejde tedy o soulslike, ale akce bude ústřední – místy obtížná, zaměřená více na komba, odměňující. Média, která měla možnost si hru vyzkoušet, se shodují, že rychlost souboje je neuvěřitelná, místy připomíná nahodilé mačkání útočných tlačítek, ale pořád je parádně uspokojivá a neuvěřitelně responzivní.

Datum vydání Phantom Blade Zero zatím neznáme, dočkáme se ale exkluzivně na PlayStation 5.