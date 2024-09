Zážitky z Gamescomu: Multiplayerová ulítlost King of Meat z vás udělá hrdiny reality show

12. 9. 2024 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Šárka Tmějová

Když mi ještě před Gamescomem přistála v e-mailové schránce nabídka na předváděčku neoznámeného titulu od Amazonu, nevěnovala jsem jí zprvu moc pozornosti, protože jsem po New World, Lost Ark a ostatně i Throne and Liberty nečekala, že by mohlo jít o něco jiného než o další MMORPG. Ale kupodivu nešlo – krátký popisek sliboval kooperaci i poťouchlý humor jako vystřižený z Monty Pythonů, navrch od studia Glowmade, kde pracují zejména veteráni z Media Molecule (LittleBigPlanet) či z Lionhead (Fable, Black & White).

Z neohlášené hry se nakonec během Opening Night Live vyklubal King of Meat, těžko zařaditelný žánrový mix, který je specifickým způsobem výrazně britský, ještě výrazněji šílený a bude hodně vsázet na aktivní, kreativní komunitu. V základu budete ve skupince přátel či náhodných hráčů ve čtveřicích procházet dungeony a soupeřit v nich o slávu ve fiktivní reality show, zároveň si však budete moct budovat vlastní úrovně s překážkovými dráhami, nepřáteli a spoustou dalších interaktivních prvků.

zdroj: Glowmade

Na Gamescomu jsem měla možnost si vyzkoušet tu první část a navzdory prvotní skepsi jsem během třičtvrtěhodinového dema musela uznat, že se bavím. Přece jen jsem strávila pěkných pár hodin ve Fall Guys a King of Meat hratelnost želatinových fazoláků v lecčems připomíná, hlavně po stránce přemrštěné fyziky a možnosti intenzivně trollit své spoluhráče na všemožných trampolínách a otáčivých platformách.

Naštěstí nejde o další battle royale a klíčem k úspěchu je v tomto případě navzdory škodolibým možnostem hlavně spolupráce. King of Meat se odehrává ve světě, kde na jedné straně existují draci, goblini a živí kostlivci, ale na té druhé bují komerce a televizní zábava, kterou zajišťujete vy.

zdroj: Glowmade

Společně s ostatními dobrodruhy musíte rychle a úspěšně řešit hádanky, vybírat truhly, mydlit nepřátele, efekt(iv)ně používat speciální schopnosti a hrdinně umírat, abyste udrželi čísla sledovanosti dostatečně vysoko.

Sesbírat všechny ukryté poklady a ještě dungeonem projít rychle a v kompletní sestavě, abyste dosáhli na medailové pozice a váš průchod se dostal do vysílání, vyžaduje určitou míru sehranosti. Coby správní herní novináři jsme spolu v mé skupince během hraní zarytě odmítali komunikovat, dohlížející vývojář nás ale chválil, jak fenomenálně si vedeme.

A povedeme si prý ještě fenomenálněji, když začneme používat Glory Moves. Zdejší speciální schopnosti vám zpravidla pomohou v momentech, když jde v boji do tuhého, a zároveň přilákají spoustu diváckých očí – třeba když se na bitevní pole snese obří šachová figurka a všechny rozmačká. Nakonec jsme si díky ní došli i pro vytoužené zlato a mohli se koupat ve slávě, která nepřekvapivě představuje zdejší herní měnu.

zdroj: Glowmade

Za své hrdinské, divácky vděčné výkony si v zákulisí soutěže můžete nakupovat různá užitná i kosmetická vylepšení. Zároveň procházíte místní variantou battle passu, kde si postupně odemykáte nové zbraně a události, ale také prostředí a pasti, která využijete při stavbě dungeonů.

King of Meat nicméně nebude ani free-to-play stojící na mikrotransakcích, vlastně ani hra jako služba, ale v podstatě klasický prémiový titul, jehož dlouhodobou životnost má zajišťovat právě komunita tvořící vlastní úrovně. Což mi přijde trochu škoda, protože se v základu bezplatným modelem by se z něj potenciálně mohl vyklubat mnohem větší multiplayerový hit. I vzhledem k mojí původní skepsi, ze které mě vytrhla až vlastní zkušenost, se trochu obávám, že přesvědčit přátele ke koupi bude poněkud náročnější.

K samotnému editoru jsme se v rámci ukázky na Gamescomu bohužel nedostali. Vývojáři nám ale vysvětlili, že má být dostatečně jednoduchý, aby si vlastní dungeon mohly postavit i děti, ale zároveň svobodný a komplexní, abyste se v něm mohli dostatečně vyřádit, když chcete dát prostor své kreativitě.

zdroj: Glowmade zdroj: Glowmade

Budete si tak moct vytvořit úroveň úplně od píky, ale taky vzít zavděk předpřipravenými a ty jenom upravovat a propojovat. O výsledné výtvory se pak samozřejmě můžete podělit s ostatními, aby se ale váš dungeon dostal na veřejné tržiště, musíte ho nejprve sami dohrát. Sdílet a hrát budete moct i s lidmi z ostatních platforem, než je ta vaše, stejně tak si mezi nimi můžete přenášet i vlastní dosažený postup.

King of Meat vyjde na PC, PS5, Xbox Series X/S a Switch v příštím roce.