Vampire Survivors je i v roce 2023 jednou z nejlepších her. Díky Switchi a koopu

22. 12. 2023 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Vampire Survivors bylo loňské největší překvapení, které bodovalo v mnoha kategoriích našich her roku a sbíralo sošky i po celém světě. Je to hra, která se stala předobrazem desítkám dalších a vznikl tu tak její zásluhou žánr „survivors“.

Spousta her je nyní „jako Vampire Survivors“. Některé jsou prachsprosté vykrádačky jen v hezčí grafice (přiznejme si, nejslabší stránka původní hry), jiné zkouší žánr více či méně úspěšně inovovat.

Vyzkoušel jsem jich spousty, napsal o nich dojmy, bavily mě, ale zatím se mi nepodařilo najít hru, která by Vampire Survivors vyloženě odsunula na vedlejší kolej a stala se novým držitelem pochodně.

zdroj: poncle

A nyní, v roce 2023, tedy na novinky nejnabitějším roce za dlouhá léta, se tohle zjevení stále řadí k tomu nejlepšímu, co jsem letos hrál. A vrátil jsem se k němu vlastně jenom proto, že letos vyšlo na Switchi a s kooperací.

V zásadě se nic moc nemění. I do své již rozehrané kampaně můžete jednoduše přizvat až tři další hráče, což je s odnímatelnými Joy-Cony na Switchi opravdu hračka (stačí si je rozdělit přímo v nastavení konzole). Vzhledem k tomu, že ve hře pouze běháte s pomocí jedné páčky a jedním tlačítkem vybíráte upgrady, je to i velice pohodlné.

Už tak skvělá a silně návyková hra je s dalšími hráči prostě ještě o pořádný fous lepší. Mohou tu totiž vznikat takové malé synergie. Typicky se jeden z hráčů může vybavit česnekem a biblemi, které vytváří ochranný štít kolem postavy.

zdroj: poncle

A protože si postavy hráčů nijak nepřekáží, mohou ostatní klidně „stát“ přímo na tomto hráči a těžit tak z jeho ochrany, zatímco se sami soustředí na odstřelování vzdálenějších cílů. Díky zapojení většího počtu hráčů je to logicky na obrazovce mnohdy ještě větší grafický bordel, když se po ní hemží tolik efektů najednou.

Přiznám se tedy, že se mi pro nemoci, které doprovázejí mě a mé přátele už měsíce, nepodařilo sejít na hru ve třech nebo čtyřech a mám tak jen zkušenost z hraní ve dvou. Ale pro představu to bohatě postačí a s manželkou jsme s Vampire Survivors strávili víc času než s jakoukoliv jinou letošní novinkou.

Celý multiplayer je moc hezky vymyšlený, kdy se hráči střídají v levelování – nejprve jdou zkušenosti jednomu, dokud si neodemkne další zbraň/předmět či jejich upgrade, aby následně zkušenosti šly druhému hráči.

U televize tak neustále komunikujete, kdo si vezme tu či onu zbraň a naštěstí je tu i možnost několikrát za hru předat svou nabídku upgradů svému spoluhráči, díky čemuž se nestane, že by vás náhoda vypekla a nepřihrála vám vytoužený prvek tolik potřebný pro evolvnutí zbraně.

Čas od času navíc dostanete možnost místo získání vylepšení jen pro sebe dát všem hráčům upgrade i pro jejich zbraně, čímž snadno nabydete pocitu rychlejšího levelování a propojení všech na gauči, kteří jsou vám prostě a jednoduše vděční.

Upřímně se trochu obávám hry ve více hráčích, protože už ve dvou se v těch nejšílenějších situacích snadno ztratíte, a i přes fajnové nastavení zvýraznění hráčů není neobvyklé, že se při prolínání postav na obrazovce nechtíc očima upoutáte k postavě, která není vaše a těch pár vteřin, než si uvědomíte, že „celou dobu hrajete za někoho jiného“, může být rozdílem mezi úspěchem a selháním.

zdroj: poncle

Navíc v takových situacích Switchi dochází dech a snímky za sekundu jdou strmě dolů. Naštěstí se to vždycky stalo jen na 1-2 vteřiny, ani zdaleka nešlo o pravidlo a zážitek nám trhání vyloženě nezkazilo, ale jak jsem říkal, neumím si představit, jak bude situace vypadat ve čtyřech (což si chci hrozně moc vyzkoušet, tak snad bude příští rok přívětivější z hlediska možnosti sejít se s blízkými).

Už dávno víme, že jsou Vampire Survivors vynikající hra, ale teprve v koopu dosahuje svého plného potenciálu. Přitom toho zase tolik nepřidává – jen pár drobností. Ale už prostý fakt, že něco tak skvělého můžete hrát s někým dalším a tvořit u toho takové malinkaté synergie, stačí k tomu, abyste se od hry zas a znovu nemohli odtrhnout.

Takže pozor, pokud se do upírského dovádění hodláte pustit s někým, s kým obyčejně hráváte a máte rozehrané jiné hry. Dost možná se s nimi rozlučte. My se ženou jsme od příchodu multiplayeru do Vampire Survivors neviděli rozehrané Diablo IV ani Sackboye, a to na obě hry máme pořád chuť. Jen když už je tady ta možnost zahrát si ve dvou, Vampýři jsou prostě takoví přístupnější, okamžitější a po všech stránkách zábavnější.