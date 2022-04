Train to Sachsenhausen, nová jednohubka od tvůrců Attentatu, stojí za vyzkoušení

5. 4. 2022 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Václav Pecháček

České studio Charles Games složené z akademiků i studentů Univerzity Karlovy vydalo svou další vzdělávací hru. Po výborném Attentatu 1942 (recenze) a ještě lepší Svobodě 1945 (recenze), kde si hráči mohli zažít tíživé období heydrichiády, respektive nemilosrdnou kolektivizaci, přichází Train to Sachsenhausen, který vypráví o studentských protestech proti nacistické okupaci v roce 1939.

Pokud jste Attentat či Svobodu hráli, nečekejte od novinky to stejné. Předchozí dvě hry sázely na hratelnost podobnou klasickým adventurám, kdy jste například hledali v místnosti skryté předměty nebo se snažili vyřešit nějaký jiný úkol, a do tohoto základu vplétaly ještě interaktivními rozhovory s pamětníky.

Train to Sachsenhausen je oproti tomu čistokrevná mobilní hra, která svým uživatelským rozhraním nejvíc ze všeho připomíná Reigns. Na obrazovce telefonu (hrát můžete i na počítači, ale věřte mi, že v tomto případě je mobilní zařízení rozhodně lepší variantou) se vám postupně objevují obrázky s popisem situace. Vy každý obrázek pošlete buď doprava, nebo doleva, a tato binární volba ovlivní další směřování příběhu.

Postava, za kterou hrajete, je mladík z Moravy, který přijíždí do Prahy studovat medicínu, zatímco se nad nezávislostí československého státu stahují mračna s hákovým křížem. Vaše rozhodování tedy spočívá například v tom, zda se večer rozhodnete pilně učit, nebo pomůžete spolužákům a spolužačkám vylepovat protinacistické plakáty. Z čehož se po okupaci celého Československa německou armádou samozřejmě stává dosti nebezpečná aktivita.

Příběh je krátký, od začátku do konce ho můžete projít během deseti minut, ale i tak dostatečně jasně předává klíčovou informaci: Ten, kdo se v roce 1939 postavil příchodu zla, ať už byly jeho konkrétní motivace jakékoliv, musel prokázat obrovskou osobní statečnost. Hned několikrát se může stát, že váš hrdina přijde o život, a i když se vám ho podaří udržet naživu, z názvu hry asi tušíte, kam že to směřuje onen titulní vlak…

I po dohrání je navíc co dělat. Můžete to zkusit ještě jednou, i když je škoda, že se vám neodemykají žádné další možnosti průchodu, což je přesně něco, v čem zmiňované Reigns excelovaly. Krásné, proměnlivé ztvárnění jednotlivých obrázků vás ale dost možná bude samo o sobě motivovat k tomu, abyste zažili všechny možné osudy, které hlavního hrdinu můžou potkat.

Když vás přestane bavit rozhodovací, příběhová část, můžete svou pozornost věnovat sekci zvané Muzeum. V ní najdete články, vysvětlení, dobové dokumenty, obrázky i videa, to všechno dále dokreslující kontext událostí, které jste si právě prožili. Můžete se podívat například i na rozhovory s lidmi, kteří tehdy skutečně v koncentračním táboře Sachsenhausen skončili a jsou i po desítkách let schopní do nejmenších podrobností popsat nelidské zacházení, kterého se jim z rukou jejich věznitelů dostalo.

Celkově od vás Train to Sachsenhausen pravděpodobně nebude vyžadovat víc jak hodinu vašeho času, ale bude to dobře strávená hodina – a navíc za ni nemusíte nic platit, protože hra je dostupná zcela zdarma. Pokud se chcete trochu blíž seznámit s tím, čím si tehdy stateční studenti a studentky vlastně prošli, zajímavějším a pohodlnějším způsobem to zvládnete jen stěží.