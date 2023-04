Stranded: Alien Dawn pokračuje ve strategické krasojízdě. Jak moc máte rádi peníze?

9. 4. 2023 11:00 | Dojmy z hraní | autor: Pavel Skoták

Posádka neznámé lodi, která ztroskotala na neméně neznámé planetě, svůj boj o přežití zvládá na výbornou. To nejhorší mají vesmírní dobrodruzi za sebou a na řadu přichází mise číslo dvě – vydělat nějaké ty mezigalaktické penízky.

Lidská povaha se prostě nezapře. Motivace stará jako lidstvo samo se dostala i do budovatelské strategie Stranded: Alien Dawn a v rámci posledního velkého rozšíření před dubnovým vydáním plné verze jsem měl možnost si nový scénář vyzkoušet.

Kapitalismus se sám nevybuduje

Od doby, kdy jsem psal o Stranded poprvé, se hra příjemně změnila a posunula. Přibyly nové mechaniky, například možnost ochočit si cizokrajná zvířátka nebo široká podpora modifikací všeho druhu, díky čemuž by měli hru udržovat po vydání nejen autoři, ale i fanoušci. Přesto největší změnu přináší právě poslední velký patch před ostrým startem.

Novinka je zaměřená na scénář, který už není jen o tom, že na některé z planet ztroskotá čtyřčlenná posádka. Naše výprava je nyní cílená a řízená, vydává se kolonizovat dobrovolně s vyhlídkou na to, že si jednou koupí celou planetu. K tomu je samozřejmě potřeba spousta peněz, a tak se noví kolonisté musí bez dlouhého otálení pustit do práce.

Chtělo by se hned na začátku říct, že to přece není žádná velká změna oproti původnímu scénáři. V tom šlo ale hlavně o přežití a spousta naučených postupů se musí změnit a přizpůsobit plnění nového cíle. V prvé řadě nemáte k dispozici čtyři startovní postavy, ale pouze tři. To dělá první chvíle v herním světě mnohem složitější. Je potřeba ještě pečlivěji zvážit, do čeho se pracovníci pustí jako první a jak využijí startovní zdroje.

Ty se také proměňují oproti původnímu scénáři s havarovaným modulem. Jelikož jde o cílenou kolonizaci, neleží kolem startovní lokace plno zřícených kusů lodi, které je možné rozebrat na atomy a získat z nich užitečné vybavení. Nový výsadek má k ruce víc potravinových přídělů a zná už nějakou místní flóru, ale zároveň má k dispozici menší množství stavebního materiálu. A pokud si zvolíte pouštní planetu, budete se muset spoléhat na hodně omezené zdroje.

Na druhé straně hráči vlastní obchodní modul. Ten žere spoustu paliva, ale bez něj si peníze nevyděláte. Zároveň máte díky stabilnímu kontaktu se zbytkem vesmíru možnost začít rekrutovat nové členy týmu za úplatu a vaše rostoucí základna láká i náhodné kolemjdoucí, kteří se chtějí přidat k bujícímu mezihvězdnému obchodnímu centru.

Všechno jinak!

Práce s jednotlivými členy týmu doznala od posledního textu značných vylepšení. Původní systém rozvrhu se změnil a rozdělil na spoustu podkategorií, díky čemuž je možné úkoly rozdělit ještě detailněji než kdy dřív. Hráči už nejsou omezeni jen na práci, relaxaci, spánek nebo jejich libovolnou kombinaci, ale můžou si rozdělit harmonogram každé jedné postavy po hodinách. V kombinaci s tím, které činnosti se dané postavy mají věnovat a kterou ignorovat, hráči získávají velmi silnou zbraň ve svých optimalizačních snahách.

Bude to potřeba. Tři startovní kolonisté s byznysovými plány totiž velmi rychle začnou rozšiřovat své řady. Proti survival verzi je to příjemná změna a není nezvyklé, že během hodinky budete mít klidně osm až deset kolonistů připravených přiložit ruku k dílu. Být autory, skoro bych zvážil navýšení gáže nových rekrutů, aby byli hráči nuceni trošku víc kalkulovat s dostupnými zdroji.

zdroj: Haemimont Games

Právě zdroje hrají hlavní roli, stejně jako práce s nimi. Vaším cílem je získat dostatek peněz na to, abyste mohli převzít celou planetu, a peníze získáte průběžným obchodováním, přičemž prolétající lodě požadují různé suroviny a liší se i jejich představy o tom, kolik za ně máte dostat peněz. Existuje naštěstí univerzální balíček k prodeji, který vás bude stát základní zdroje jako dřevo, kámen nebo kůže, ale nikdy ho nezpeněžíte tak dobře jako například elektroniku nebo jiné luxusnější zboží.

Oproti survival módu, který můžete v jisté fázi v podstatě odehrát na autopilota a jen čekat na to, až všechny přeživší zachrání prolétající lodě, je tady neustále potřeba tvořit nějaké hodnoty a využít maximum času k výrobě produktů. Velkou výhodou je fakt, že můžete z lodí zboží i nakupovat, a pokud vám například chybí součástky na nový mrazák nebo obranné věžičky a máte dost peněz, rozhodně byste to měli zvážit.

V neposlední řadě se sluší zmínit nové plodiny, které buď vaši kolonisté už předem znají, nebo si je přinášejí z výprav po planetě. Chtělo by se říct, že v některém ohledu hru až příliš ulehčují, protože pěstovat si na zahrádce antibiotika nebo syntetické látky je trošku podvod, ale pro obchodní scénář je to opět skvělý způsob, jak si snadno vydělat větší obnos peněz.

Co přijde příště?

Nejnovější patch pro Stranded: Alien Dawn je skvělým důkazem toho, že autoři mají s hrou jasné plány. Přidávání nových mechanik nebo kolonistů je rozhodně příjemné, ale ještě zásadnější je zcela nový scénář s vlastním nastavením, které je navíc možné ještě upravovat pomocí přidružených pravidel, měsíců, které mají vliv na dění na planetě a podobně.

Když jsem se zamyslel nad tím, jaký scénář bych do budoucna ocenil, byla by to asi stavba nějaké větší metropole. Herní mapy jsou totiž velké a často velmi nevyužité, protože si hráči vystačí s menší funkční základnou a přidruženými políčky nebo chovem zvěře. Stejně tak by bylo skvělé, kdyby autoři přidali například vícero skupin kolonistů na jednu planetu a mohla se strhnout pořádně velká a hutná bitva o přežití i zdroje.

Už v současném stavu je Stranded: Alien Dawn více než solidním titulem, který by si měli hráči fandící žánru budovatelských a manažerských strategií pořídit, a to bez ohledu na to, jestli chtějí stihnout ještě early access, nebo si počkají až na plné vydání. Průběžná péče je na hře znát a zdá se, že nový obsah bude přibývat ještě několik let.