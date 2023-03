Potion Tycoon ukazuje, že vlastnit obchod s lektvary je nejlepší práce na světě

14. 3. 2023 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Václav Pecháček

Vymyšlené fantasy světy často zapomínají na ekonomiku. Na výrobní řetězce, tržní zákonitosti, na to, jak je možné, že trpaslíci můžou žít pod zemí, kde se obilí pěstuje fakt mizerně, kde se bere hobití blahobyt nebo jak sakra můžou přežít taková kvanta lidí ve věčně zmrzlém Skyrimu.

Trošku podivné v tomhle bývají i lektvary. Každý dobrodruh je potřebuje, jsou to jeho nejlepší pomocníci v boji proti potvorám tam venku. Ale míchat si je na koleni lahvičku po lahvičce, to přece nedává smysl, když by je specialista mohl tvořit v mnohem větším množství a v lepší kvalitě! A když už je někdo prodává, kde se všechny ty kouzelné nápoje na policích obchodů vlastně berou?

Potion Tycoon, manažerská simulace, která se letos chystá vstoupit do předběžného přístupu, na tohle všechno uspokojivě odpovídá. To jste zkrátka do města přišli vy, založili si obchůdek a manufakturu zároveň, najali potřebné zaměstnance a pustili se do extrémně výdělečného, jen výjimečně smrtelně nebezpečného podnikání.

Kolik stojí ten smrtící jed?

Možná máte pocit, že jsme o nějaké strašně podobné hře psali a že to ani není tak dávno. A je pravda, že Patrik recenzoval nedávný (a ne zas tak skvělý) Potion Craft: Alchemist Simulator. Ale věřte mi, Potion Tycoon funguje výrazně jinak a je v jistém smyslu ambicióznější – to jsem poznal už z těch několika hodin, které jsem se hrou strávil v centrále hamburského vydavatelství Daedalic Entertainment.

Novinka z vás totiž neudělá pouhého alchymistu. Jasně, je to jedna z vašich funkcí – sami vymýšlíte nové recepty, mícháte dohromady všemožné suroviny a snažíte se kápnout na to, jak by vaše lektvary mohly být co nejúčinnější, ale taky ideálně co nejméně toxické a aby třeba ještě dobře chutnaly. Tohle všechno pak vašim produktům pomůže na trhu – a neusněte na vavřínech, protože konkurenční alchymistické obchody vám budou neustále šlapat na paty!

A to je zároveň další věc, kterou musíte řešit – pohyb trhu. Někdy je v módě lektvar síly, protože do města dorazila žoldnéřská kumpanie chystající se do války. Jindy zase půjde víc na dračku dryák posilující schopnost vyvolávat démony, aby si místní čarodějové mohli udělat pořádně spektakulární oslavičku výročí založení svého cechu. Odhadnout, jaký produkt je právě potenciálně nejvýnosnější, stanovit mu tu správnou cenu, vypustit ho do oběhu v dostatečném množství, to jsou problémy, se kterými by si Severus Snape pravděpodobně neporadil. Na to je potřeba podnikatelský duch.

Podnikatel, nikoliv pracant

Taky vám všechny ty kouzelné nápoje někdo musí vyrobit. Jste přece pan majitel, nebudete stát u kotlíku sami! A tak najímáte čarodějnice, aby míchaly vařečkou a sypaly do barevné tekutiny tajemné prášky. Platíte gobliny, aby nosili ingredience ze skladu nebo stloukali nové výstavní police. Někdo taky musí sedět u kasy a vybírat peníze za zakoupené zboží. A ti všichni zároveň potřebují svoje pohodlí, hezky vyzdobené pracoviště, pohodlnou ložnici a tak dále, protože jinak budou naštvaní a vypění jak dlouho nemíchaný kotlík tinktury neviditelnosti.

Rozrůstá se váš seznam zaměstnanců, rozrůstá se nabídka, těžkne vám měšec, samozřejmě se tedy musí zvětšovat i obchod. Všechno vidíte z boku, nečekejte žádný Minecraft, i tak je ale zatraceně uspokojivé sledovat, jak se kdysi skromný stánek mění ve výškovou budovu, která pod sebou skrývá dalších deset pater sklepení. A tam všude to bublá, tam všude to kouří, tam všude se křišťálové baňky plní budoucím ziskem.

zdroj: Daedalic Entertainment

Potion Tycoon toho zvládá dělat spoustu najednou a všechno zároveň dělá elegantně, propojuje jedno s druhým tak, že to dává dohromady smysl. Všechny herní činnosti působí vyváženě – chvilku vymýšlíte recepty, pak přirozeně přejdete do módu přemýšlivého ekonoma, pak si třeba hrajete s podobou lahviček a vtipnými názvy sortimentu, za chviličku zase řešíte, jak je možné, že se produkce zadrhla, jen abyste zjistili, že hlavní čarodějka je zhnusená svou holou komnatou…

Návykové jako léčivý lektvar s příměsí opia

Upřímně řečeno, chtěl jsem hrát pořád dál a dál a od počítače nevstávat, ani když nás volali na afterparty s pivem a dobrotami. I když je vzhledem k ročnímu plánovanému early accessu jasné, že obsahu ve hře ještě není zdaleka dost na plné vydání, už teď mi základní smyčka hratelnosti přijde velmi povedená.

Bojím se snad jen toho, že ve chvíli, kdy optimalizujete výrobu a zásadně předeženete konkurenci, zmizí výzva a s ní i zábava. Ale přece jen se pohybujeme v alchymistickém průmyslu. To by bylo, aby na vás občas nevyskočil nějaký zajímavý byznysový problém, jako třeba že ve sklepení explodoval kotlík s nápojem lásky a všechny vaše čarodějnice a goblini si teď užívají bezuzdné orgie. Animátoři, šokujte nás!