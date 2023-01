Plan B: Terraform je poklidná automatizační strategie na povrchu celé planety

25. 1. 2023 17:30 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Plan B: Terraform (neplést s No Plan B…) je chystaná budovatelská strategie od studia Gaddy Games, které má za sebou velmi kladně hodnocenou plošinovku Dig or Die. Bohužel jsem neměl tu čest ji vyzkoušet, ale druhý projekt studia, tedy Plan B: Terraform, mě během právě probíhajícího festivalu budovatelských her na Steamu zaujal natolik, že jsem sáhl po možnosti vyzkoušet hru v její demoverzi. A z toho mála, co v upoutávce bylo, to zatím vypadá solidně.

Plan B: Terraform je další z řady automatizačních her, to znamená, že budete dělat vše pro to, aby se věci děly zcela optimálně bez nutnosti vaší přítomnosti, vašeho zásahu. Vy jste jen strůjce všeho, mozkovna, která musí celé soukolí uvést do pohybu. Pak se už jen kocháte, jak se to vaše perpetuum mobile točí a točí. Však to znáte z her jako Factorio, Satisfactory, Dyson Sphere Program a mnoha dalších.

S poslední jmenovanou má Plan B: Terraform leccos společného, předně dějiště. Hra se totiž odehrává na povrchu celé jedné nově objevené planety, kterou jste dostali za úkol zkolonizovat. A města, v nichž od začátku sídlí pár dobrovolníků, se bez vašeho přičinění nerozrostou. Potřebují konstantní dodávku nejrůznějších materiálů a produktů, které musíte natěžit, zpracovat a vytvořit. A s tím vám pomáhej těžký průmysl.

Do začátku je vám dáno pár extraktorů, které plácnete na naleziště železné rudy a první kusy nadolovaného materiálu jsou na světě. V rámci mikromanagementu budete budovat jedno skladiště za druhým a určovat, jaký jediný produkt v něm lze uschovat. Skladiště navíc musí přímo sousedit s budovou, která ho plní, i s budovou, která z něj čerpá, v rámci hexové sítě.

Z natěžené železné rudy vytvoříte v první továrně železné ingoty, z těch další extraktory a další továrny a tak dále. Časem se celý proces začne zesložiťovat, když budete železnou rudu přeměňovat na něco jiného, abyste byli schopní vytvářet sofistikovanější továrny schopné vytvářet další sofistikované továrny…

Než se nadějete, začnete kromě železa těžit síru, z ní jako mávnutím kouzelného proutku tvořit beton, z něj silnice, pak kamiony, díky silnicím překonáte vzdálenosti mezi rovnoběžkami i póly a konečně začnete do skladiště u vyčkávající kolonizační lodě dodávat potřebné suroviny.

Spolu s tím začne růst populace daného budoucího města, samy od sebe začnou vyskakovat nové budovy kolem základní kolonizační lodě a dojde ke zvýšení nároků. Nejprve budete muset dodávat ve větší kadenci snadno dostupný produkt, ale časem si ve městě poručí dodávku nového zboží, o kterém v danou chvíli ani netušíte, jak byste ho vyrobili.

Dokud ho nedodáte, populace se nebude rozrůstat. A růst populace je to jediné, co vás zajímá. Vaším úkolem je totiž vytvořit město s jedním milionem obyvatel. A pak další takové město. A pak další. Jakmile bude na planetě dostatek zalidněných měst, budou vaši nadřízení spokojení, kolonizaci planety prohlásí za dokončenou a vy si konečně budete moct hodit nohy nahoru.

Ale toho v demu nedocílíte, to si můžu jedině představovat. Demoverze ohlásí své dovršení už při první stovce obyvatel, a přestože ještě můžete hrát dál, je jasné, že toho už mnoho neodemknete. Je to krátká ukázka, ze které je ale krásně cítit pohodová atmosféra.

Začátek Plan B: Terraform umí zaujmout, ale hlavně vyvolá zvědavost. Operoval jsem v oblasti sotva desetiny celé planety, na pouhém kousíčku jednoho naleziště železné rudy, kterých je po celé planetě několik, a nepodařilo se mi vytěžit ani jeden hex.

Bude to taková pohodička až do konce, nebo v jistý moment přijde zvrat, kdy všechny ty extraktory nebudou stíhat těžit, továrny zpracovávat, kamiony rozvážet a ukojení poptávky měst bude stresujícím úkonem? To se dozvíme možná již velmi brzy.

Plan B: Terraform vyjde totiž 15. února na Steamu. Nicméně pouze v rámci předběžného přístupu, takže se stále nabízí otázka, kolik obsahu bude tato raná verze obsahovat, zda nás nechá dotáhnout populaci města až na ten milion a zda v ní dokážeme dokončit celou kolonizaci.

Osobně doufám, že mi hra tyto otázky zodpoví, protože momentálně jsem odhodlaný dát si další pokus od začátku a vyvarovat se chybkám, které jsem nasekal v demu, abych se dostal dál a dál a dál. Z dema to sice nevypadá na žádnou revoluci v žánru a není tu vyloženě nic nového, ale funguje to pěkně a umí to zabavit. Tak si to sami zkuste, ať za tři týdny víte, jestli jít i do early accessu!