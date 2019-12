Outlanders: Masivní patch transformoval Dotu 2

- Dojmy z hraní autor: Alladjex

Valve se do Doty 2 s železnou nepravidelností zahryzává pomocí masivních updatů. Často se zjeví noví hrdinové a změní rozložení mapy. Úpravy rozhraní a počtu životů věží? S tím se tak nějak počítá. Pro laika nezajímavě označený update 7.23 ovšem narazil přímo do základových pilířů, a přestože je úplně nerozbořil, rozhodně do budoucna pohne se zavedenými principy.

Celá galerie Patche jsou v Dotě 2 na běžném a někdy i denním pořádku. Vedle chyb upravují balanc jednotlivých elementů hry, zejména hrdinů a itemů, a čas od času dojde k výraznějšímu zásahu do mapy nebo některých mechanismů. Například díky jednomu z větších patchů se podařilo hru výrazně zrychlit, a zatímco před lety trval jeden zápas průměrně kolem hodiny, v současnosti není problém si pěknou vyrovnanou partii zahrát do čtyřiceti minut. Někdy zase do týmu čítajícího už více jak stovku charakterů přijde nový hrdina a faceliftem občas projde i uživatelské rozhraní a způsob ovládání. Většina změn ovšem probíhá tak nějak pozvolně a zasáhnou vás většinou jen v případě, že jste si od Doty dali pauzičku. Řekněme několikaletou. Jenže až prvně skočíte do zápasu poté, co nainstalujete Outlanders, budete mít možná pocit, že jste si omylem nějakou hooodně dlouhou pauzu dopřáli. Rozhodně doporučuji před hrou projít všechny změny a mechaniky, které se v patchi objevily. Noví hrdinové Patch je pojmenován po dvou nově příchozích. Z tajemného dutoprázdna se zhmotnil Void Spirit a za ním se plazí babča Snapfire na svém ještěrákovi Mortimerovi. A musím říct, že jak mi březnový přírůstek v podobě Marse vůbec k srdci nepřirostl, tak tihle dva se do mé Dotou pohlcené duše zařízli okamžitě. Void Spirit je jakýsi kříženec družiny Spiritů a obávaného gankera Faceless Voida, s nímž sdílí fialově laděný vizuální styl. Schopnosti s relativně krátkým cooldownem, mobilita a velké množství plošného burst damage z něj dělají, spolu s vyřazováním protivníků pomocí remnantů, opravdu nebezpečného soupeře. Napadání osamělých nepřátel, extrémně svižná eliminace, rychlé farmení peněz. Pokud vás baví Ember nebo Storm Spirit, je dost pravděpodobné, že máte dalšího miláčka do švédské trojky. Chvilku ale možná bude trvat, než si člověk zvykne na ovládání, protože myš je ve Spiritově případě využita trochu netradičním způsobem při využívání portálu a směrování remnantů. I když jsem si za babču ještě zahrát nestihl, zvládl jsem se postavit proti ní a věřte mi, že pokud nemáte rádi Snipera, či ho dokonce bytostně nesnášíte jako já, babka vám jako protivník k srdci nepřiroste. Těžko říct, jestli je to odstřelovačova šílená matka, nebo jeho partnerka. Osobně mi vlastně přijde jako jeho dítě, které zplodil s Alchymistou. Neřízená střelba z bambitky dokáže likvidovat i neviditelné protivníky, brutální gatling spolu s plácanci lávy efektivně vyčistí celou oblast i s eliminací prchajících, a v zásobě je dokonce přískok s omráčením. Vzhledem k tomu, že babča díky svému dinosaurovi není zdaleka tak vetchá jako papírový Sniper, se začínám trochu bát. Nový level Doposud nejvyšší 25. level, kterého mohl hrdina během zápasu dosáhnout, byl jedním ze základních kamenů hry. Tak ten kámen vyvrátíme, poněvadž novým vrcholem je 30. level. Některé mechaniky, jako je doba trvání respawnu či zkušenosti za zabití, mají stále strop na pětadvacítce. Dokonce i vylepšení všech schopností a výběr z talentového stromu končí na stejném levelu. Nově ale hrdinové na maximálním třicátém levelu získají bonus všech položek talentového stromu! Courier, courier a ještě třikrát courier Vážení, tohle ale není vše. Připoutejte se, nabíráme rychlost, řítíme se z vršku. Když jsem si prvně spustil na otestování patche zápas s boty, myslel jsem si, že nový patch přinesl vskutku kuriózní bug v podobě pěti courierů. Jenže nejde o chybu, ale nový mechanismus, který někteří znají z Turbo Doty. Každý hráč má svého vlastního donašeče itemů, kterého si navíc nikdo na začátku zápasu nemusí kupovat. Co víc, courier leveluje společně s hrdinou a postupně získává i nové schopnosti. Takže pokud nemáte ve svém repertoáru hotkey pro mazlíka, doporučuju ho urychleně zařadit a naučit se ho využívat. A když už mluvím o urychlení, tak to malou bestii nepotkalo. Právě naopak doznala výrazného zpomalení a doba, než se k vám doplazí, připadá jako věčnost. Trošku rozporuplné rozhodnutí. Zatímco by většina změn měla přispět k zrychlení hry a navíc lov na couriera přinášel vítané zpestření zápasů, protože dohnat ho nebylo nic jednoduchého, aktuálně si do plazících se potvůrek můžou kopnout i ti nejpomalejší hrdinové.

Valve pod nátlakem nizozemských úřadů zastavilo obchodování s předměty z loot boxů Jednoruký bandita Zabíjení neutrálních creepů se nyní stane oblíbenou kratochvílí pravidelných návštěvníků kasina, protože si při ní budete připadat jako u automatu. Sem tam totiž vypadne neutrální item, kterých je neuvěřitelná přehršel (jejich kompletní seznam najdete na výše zmíněné stránce s popisem updatu) a rozhodně stojí za to. No a někdy zase vůbec nestojí. Záleží na štěstí. Každopádně itemy jdou maximálně vyhodit z inventáře na zem. Prodat se nedají. Ruku v ruce s tím jde zvětšení počtu pozic pro neaktivní itemy ze tří na čtyři. Pokud permanentně válčíte s itemizací svých hrdinů, tak z dalšího nárůstu věcí, kterými svého hrdinu můžete vybavit, úplně radost mít nebudete. Outposty Už to víte, pane domácí? Zmizely nám obchody! Ano, ty dva boční, kam člověk chodil opravdu jen sporadicky a zejména v začátku hry, jsou prostě fuč. Místo nich se objevily divné věže, které nic nedělají. Respektive až do desáté minuty, kdy o ně najednou začnete bojovat podobně jako v control módech z FPS. Kdo je totiž ovládá, může se k nim teleportovat, má díky nim rozšířenou viditelnost v oblasti jejich umístění a především mu generují zkušenosti pro celý tým. Outposty pravděpodobně úplně přetvoří způsob, kterým se budou týmy muset po mapě pohybovat. Navíc na rozdíl od bounty runes, které generovaly masivnější souboje fixně každých pět minut, se o ovládnutí outpostu můžete pokusit kdykoliv. Doplňte si do rovnice tři town portal scrolly zdarma hned od začátku plus nově observer wardy zadarmo a máte tu změnu, která vaši letitou komfortní zónu pořádně nakopla do zadku. Přidané schodiště a díky tomu celkově volnější vyznění mapy je už jen takovou třešničkou na dortu. Celá galerie Hrát, či nehrát Rozhodně nepatřím k těm, kteří by hned po uvedení změn volali po starých pořádcích a plakali, jak to dřív bylo lepší. Změny jsou opravdu rozsáhlé a casual hráčům, jako jsem já, bude určitě chvíli trvat, než proměnu hry absorbují. Osobně mi přijde trošku zvláštní, že měli vývojáři odvahu nahradit postranní nákupní střediska hromadou kamení, ale přesto se rozhodli nechat potenciálně dynamické místo zcela u kraje mapy. Jediné, co mi přijde opravdu otravné, je líný courier. Celkově jsem ale rád, že Valve rozvířilo kalnou hladinu stereotypu a už teď se neuvěřitelně těším, co předvedou špičkoví hráči na dalším The International v létě 2020.