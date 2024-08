Odvaha a čest! Hráli jsme Space Marine 2 a masakr tyranidů si nesmírně užili

My jsme mohli v hratelné preview verzi nasadit power armor, nastartovat chainsword a po hlavě se vrhnout do hejna tyranidů. A rovnou mohu říct, že pokud chcete prakticky nekončící a brutální akci, rozhodně nebudete zklamaní.

Shodou okolností jsem si kvůli doplnění vzdělání zopakoval před nedávnem první díl a v jádru jsou si hry vlastně velmi podobné. Space Marine 2 je ale víc. Víc nepřátel, víc krve, víc vystřelených nábojů, ale hlavně je mnohem víc Warhammer. Co to znamená?

Swarm engine se tu ukazuje v plné parádě. Přistihl jsem se, že když se na mě valí hordy xenosu, nevěděl jsem, kde vůbec začít s prosekáváním řad. Takhle nějak si představuju, že se musely cítit jednotky na Macragge, když se na ně snesl Hive Fleet Behemoth a moře nepřátel nebralo konce. Konečně si taky ve vedlejších misích můžete zahrát za jiné primaris astartes než jen za obyčejného Intercessora. Dostanete do ruky scouty, assault marines i vanguard veterány a každý se pyšní jiným arzenálem, perky, ale i speciální schopností, což do hry vnáší pěknou variabilitu.

Jenže, co by to bylo za space mariňáka, kdyby neplnil svoji povinnost Císaři? Takže je třeba zaklapnout zásobník do bolteru, připnout si na zbroj Purity Seal, pořádně protáhnout svaly a pustit se do práce. Tyranidi se sami nevyhladí... a že se u jejich potírání pořádně zapotíte.