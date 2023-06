Mortal Kombat 1 je krásnou a krvavou evolucí

27. 6. 2023 17:46 | Dojmy z hraní | autor: Pavel Makal

Pandemie Covid-19 mimo jiné dokázala významně ohnout moje vnímání času. Jen velmi těžko se mi totiž věří, že na jaře uplynuly už čtyři roky od chvíle, kdy jsem vyjel do Londýna vyzkoušet si pár týdnů před vydáním v pořadí jedenáctý díl hlavní série Mortal Kombat. Jedno nepozorné mrknutí okem a najednou známe termín vydání nového pokračování, nebo spíše restartu značky, a nadto si skupina vybraných hráčů mohla základní hratelnost vyzkoušet ve víkendovém serverovém stress testu. A já byl zase u toho.

Mortal Kombat mám z bojovkových sérií nejradši. Jednak pro onu přehnaně brutální image, která hraničí až s cartoonovou parodií. Stejně tak kvůli dlouhodobě vydařeným příběhovým kampaním, které do nevážného vyprávění umně zamotávají všechny hratelné postavy. A v neposlední řadě i pro velmi přívětivé ovládací schéma, díky němuž ke hře může sednou i naprostý nováček a během chvíle se radovat z toho, jaké špumprnágle provádí jeho postavička na obrazovce.

Nový díl ovšem přináší inovaci v podobě takzvaných Cameo bojovníků

Nablýskaná kapota

Navíc pak desátý a hlavně jedenáctý díl předvedly v žánru bezkonkurenční grafické zpracování, na které je radost pohledět, tedy pokud snesete všechny ty realisticky vykreslené vyrvané páteře a rozdrcené čelisti. Mám za sebou osobní zkušenost se šestým Street Fighterem a osmým Tekkenem a rovnou mohu říct, že čistě po technické stránce (bez ohledu na stylizaci) je nový Mortal Kombat jednoznačně nejmodernější a nejpůsobivější hrou z aktuálního bojovkového triumvirátu.

Beta poskytla k vyzkoušení čtveřici bojovníků. Kromě obligátního Sub-Zera jsme si mohli vyzkoušet ještě Kitanu, Liu Kanga a slepého šermíře Kenshiho. Nový díl ovšem přináší inovaci v podobě takzvaných Cameo bojovníků, společníků, které si jedním tlačítkem (nebo snadnou kombinací) můžete zavolat na pomoc a třeba si díky nim prodloužit kombo. Tuto roli v betě hráli Jax, Sonya a Kano, přičemž všichni dorazili v retro kostýmech odkazujících na kořeny série.

Než jsem se pustil do ostrého hraní s ostatními hráči, zamířil jsem do režimu Tower, ve kterém bylo možné změřit síly s umělou inteligencí. Mortal Kombat 1 se hraje výtečně, veškeré pohyby a animace jsou krásně plynulé a perfektně navazují. Okamžitě jsem si zamiloval sérii kopů ve vzduchu, které ovládá Liu Kang a mají zcela hmatatelnou drtivost.

Jednou ze zcela zásadních změn je odstranění systému variací, kdy byl každý bojovník v podstatě rozdělen na tři podtřídy, což v konečném důsledku limitovalo jeho možnosti. Nově má každá postava jen jednu verzi, hráč tedy bude mít daleko větší svobodu ve volbě svého herního stylu, který navíc může podpořit skrz vhodně zvolené pomocníky.

zdroj: NetherRealm

Pomocné ruce

Ti představují patrně nejzásadnější nadstavbu nového dílu. Jsou k mání skrz tlačítko R1 na PlayStationu, případně jeho ekvivalentu na jiných ovladačích (nový Mortal Kombat vyjde kromě „velkých“ konzolí i na PC a Switchi). Jejich implementace nefunguje ve stylu Tag Teamu, nemůžete mezi svou zvolenou dvojicí plnohodnotně přepínat a kolega v zápase hraje skutečně jen onen „štěk“. Na druhou stranu mě potěšilo, že přítomnost zvoleného parťáka ovlivňuje podobu speciálních Fatal Blow útoků.

Pokud bych měl totiž mít nějaké přání, pak bych chtěl, aby těchto drtivých útoků, které se odemknou při nízké hladině zdraví, měl každý zápasník k dispozici více než jeden jediný, který se záhy okouká. Ani nový Mortal Kombat mi tohle bohužel zjevně nesplní, a tak tuto situaci aspoň mírně zlepšuje přítomnost pomocníků. Druhé přání se pak týká celkové rychlosti - ta by si totiž zasloužila jednoznačné zvýšení, díky kterému by byl zážitek o něco akčnější. Mortal Kombat 1 nepůsobí jako hra o co nejlepším postřehu, je spíše o správně volené technice a trpělivém vyčkávání, přesto by mu aspoň mírný boost celkové svižnosti podle mě prospěl.

Odehrál jsem samozřejmě i řadu zápasů v online multiplayeru, bohužel jsem ale patrně měl smůlu na špatnou odezvu serverů, protože oproti offline hře byl zážitek podivně „plovoucí“ a nepřesný. Snad se skrz tento zátěžový test Netherrealm dostatečně poučí a plná verze už pošlape, jak má.

zdroj: NetherRealm

Ukázaná platí

Mortal Kombat 1 na mě udělal velmi dobrý dojem, nejde ale o žádnou zásadní revoluci. Vývojáři k nové hře přistupují zjevně spíše opatrně, velké změny uvidíme nejspíš hlavně v rámci příběhové kampaně, která se po událostech 11. dílu vrací do bodu 0. Už kvůli novému pojetí starých známých postav se do ní pustím s velkou chutí, uvidíme, jak dopadne zbytek. Na naše obrazovky by se kompletní výsledek měl podívat 19. září.