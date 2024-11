Jak jsme propadli Pokémon TCG Pocket: Karetní obsese v kapse

27. 11. 2024 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Redakce Games.cz

Nestává se zas tak často, abychom v redakci ve stejný moment propadli stejné hře. O to větším překvapením pro nás bylo, když se naší novou společnou obsesí stala hra ještě k tomu mobilní. Pokémon Trading Card Game Pocket vyšla na konci října, v průběhu listopadu jsme do čerstvého karetního hitu postupně naskočili všichni, což se samozřejmě rychle zvrhlo v přetahovanou, komu z balíčků padají větší nesmysly a kdo je největší RNG lucker. Jaké další dojmy z nových kartiček s Pokémony zatím máme?

Šárka Tmějová

Na rovinu přiznávám, že se sběratelským karetním hrám zpravidla vyhýbám jako čert kříži. Ne proto, že bych je nenáviděla, ale hlavně proto, že mám slabou vůli a silného sběratelského ducha, takže jsem schopná do boosterů začít velmi rychle sypat peníze. S vědomím této své slabiny jsem v posledních letech propadla akorát Gwentu, protože cokoliv se štemplem Zaklínače od CD Projektu stojí za to, a teď čerstvě Pokémonům.

S nimi mě ostatně tahle sběratelská vášeň pojí odmalička – nikdy jsem neměla Game Boye, takže pokémoní RPG šla velmi dlouho mimo mě, zato jsem jako pískle samozřejmě sledovala anime. Prošla jsem tehdy poměrně intenzivní fází, kdy jsem s motivem Pokémonů musela mít všecko a čile jsem plnila snad tři různá samolepková alba. A zatímco Pokémon GO zvládlo bez většího vypětí sil prošumět kolem mě, u TCG Pocket stačilo, aby mi asi tři lidé z okolí ukázali své sbírky. Jak říkám, mám slabou vůli!

Bohužel, naštěstí, na celém tomhle sběratelském aspektu moje vášeň pro nové karetní Pokémony dost stojí a padá. Hodně mě baví, jakou dopaminovou bombu představuje rituál vybírání a rozbalování nových balíčků kartiček, včetně milé haptické odezvy. Zaplňování alba mi zkrátka příjemně škrabká to správné místo v mozku, které rádo kompletuje věci.

Následné hraní se získanými kartami mě ale moc nebaví, ačkoliv vlastně dost vyhrávám. Zatímco minimální množství karet v balíčku (maximálně dvacet, takže obvykle protočíte všechny) celkem eliminuje aspekt náhody, že se vám třeba nepovede postavit kýženou evoluci, spousta vzácných karet pracuje s házením mincí, což je prostě otravně nevyzpytatelný prvek. Když můj Zapdos EX na jeden útok usmažil protivníkova Blastoise, protože mi bizarně zrovna padly čtyři hlavy, vlastně jsem mu vůbec nemohla mít za zlé, že mi po zápase neposlal virtuální dík.

Takže si budu ráda dál stavět své album a kochat se roztomilými motivy, stejně jako honit bájnou bílou velrybu v podobě nejhezčího Charizarda, ale k bitevním mechanismům jsem poněkud skeptická. Možná až dojde na nějaký masivnější rebalanc?

Aleš Smutný

Noví Pokémoni přišli ve chvíli, kdy jsem se začal porozhlížet po náhradě Marvel Snap, který mne opětovně vyhnal svou bezuzdnou monetizační politikou. K tématu mám vztah spíš neutrální, protože jsem začal Pokémony sledovat až s dětmi, ale naopak ke sběratelským karetním hrám mám vztah vřelý. Takže jsem do hry vstupoval s vlažným očekáváním, které ovšem poněkud nahypovala Šárka, která z nás začala první a rychle zlomila Kubu i mne.

Pokémoni jsou… fajn. Oceňuji, že velkou roli zde hraje sběratelský segment, který může být stejně relevantní jako ten herní. Já mám ovšem rád v podobném typu her hlavně PvP, takže jsem od začátku laboroval s balíčky, abych si uvědomil, že to bude chtít pár dnů dřiny, než seženu vše pro slušný deck se strategií, který nebude mít jen náhodný shluk pokémonů. Což je tak setina času, než by mi to samé trvalo jako nováčkovi ve Snapu, že…

Souboje jsou… no, opět fajn. Využívají pravidla klasické papírové TCG Pokémon, takže se opírají o prověřené systémy a jsou velmi snadno přístupná. Na můj vkus tu hraje příliš velkou roli náhoda (a proto asi hraju jako deck s Marowakem, který stojí, podobně jako část dalších pokémonů na hodu mincí), ale zase je tu občas velmi příjemné taktizování a psychologie. Už úplně chápu, jak mohou být turnaje s papírovými kartičkami záležitostí nervů, predikování toho, co soupeř má a snahy vidět dopředu ne o kolo nebo dvě, ale co nejdál.

Zároveň ale bych celé hře přidal na tempu. Každé menu má tak o jedno kliknutí nebo jednu animaci víc, než bych chtěl a potřeboval. Zase jde ale sbírání karet krásně rychle a jsem zvědavý na nový update, který přidá další kartičky. Především jsou ale karetní Pokémoni docela relax. Je hezké si budovat sbírku, vše působí ze zákaznického pohledu mile neagresivně a zatím rozhodně nemám pocit, že bych musel do hry investovat byť korunu. To se může v budoucnu změnit, ale aktuálně je prostě Pokémon taková mobilně karetní terapie, která napravuje PTSD z jiných titulů.

Jakub Malchárek

No, na mobilech jsem si karetních her odehrál víc než dost. Počínaje obsesivním hraním (a utrácením) v Hearthstone, pokračuje přes hraní (a utrácení) v Magic: The Gathering Arena a posléze propadnutí (a utrácení) v Marvel Snap! a konče už jen hraním bez utrácení Warhammer The Horus Heresy: Legions. Zkrátka a dobře nejsem ve sběratelských karetkách žádný zelenáč.

Po poměrně intenzivním týdnu s Pokémon TCG Pocket jsem mile překvapený a zároveň mě neuvěřitelně láká příslib budoucnosti. Pokémoni jsou velmi příjemná karetka, která má skvěle zpracovaný sbírací element, ten herní už méně skvěle, ale zase parádně sedí mobilnímu formátu.

Klidně bych hře i nějakou tu korunu přihodil, ale tak nějak zjišťuju, že… není proč. Kosmetických předmětů pro chlubení se protivníkům je pár a beztak bez pokémonů, které mám rád a dokupovat si boostery taky necítím potřebu, protože hra je do vás cpe horem spodem a k doplnění sbírky mi chybí už jen pár exemplářů vzácných příšerek nebo kartičky s alternativními ilustracemi. Což je určitě chvályhodné!

I bez korunky si denně otevřete několik boosterů (na začátku plněním misí a tréninků mnohem víc), plus si náhodně vybíráte z Pokémonů jiných hráčů a hráček. Je trochu škoda, že ve hře zatím neexistuje možnost směňovat kartičky s přáteli, prý ale přibude po novém roce.

Exempláře si můžete vystavit do výloh, štosovat do speciálních alb, odemykat jim výzdobu, zkrátka sběratelský aspekt je moc hezky zpracovaný a velmi dobře emuluje radost z nacházení vzácných kartiček a otevírání balíků (jak nejlíp to na mobilu bez šustění fyzického boosteru jde).

Pak dojde na PvP a tady se začínají objevovat zásadnější výtky. Jak už psal Aleš: Hra by potřebovala urychlit. Každé menu, animace trvá o vteřinu dvě dýl, než by mi bylo milé, obzvlášť u mobilní hry, kde si chcete dát třeba krátký zápas při čekání na tramvaj.

Karetní Pokémoni jsou v jádru taky poměrně jednoduchou hrou a momentálně mobilní verze trpí na nedostatek druhů Pokémonů, kterých je kolem 200 a postavit tak nějaký unikátní balík se zajímavou mechanikou či synergií je takřka nemožné. Respektive můžete jít cestou stáda a hrát současnou metu Mewtwo a Gardevoir, ale to je ZBABĚLOST!

Sečteno podtrženo: Slibný start, skvěle zpracovaný sběratelský element, slabší souboje a velmi přívětivá monetizace. Fanouškům nejen Pokémonů, ale hlavně rychlých karetních her lze jen doporučit. Obzvláště, když vás to nic nestojí.