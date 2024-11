Nová mobilní karetní hra s Pokémony už stihla utržit 2,8 miliardy

20. 11. 2024 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pokémon Trading Card Game Pocket během tří týdnů po vydání zvládla z hráčských peněženek vylákat přes 120 milionů dolarů (víc než 2,8 miliardy korun).

Milníku 100 milionů dolarů dosáhla 15. listopadu, tedy sedmnáct dnů po vydání, šlo zároveň o zatím nejvýdělečnější den nových karetních Pokémonů. Podle údajů AppMagic tehdy za během jediného dne hráči a hráčky za rozšiřující balíčky a další bonusy utratili 196 milionů korun.

Průměrně pak každý den sběratelská karetní hra s Pokémony generuje příjmy ve výši 153 milionů korun. Nepříliš překvapivě v nové mobilní hře nejvíc utrácejí hráči a hráčky v domovském Japonsku, odkud plyne 42 procent útraty. Na druhém místě je potom USA s 28 procenty.

Ačkoliv je Pokémon TCG Pocket aktuálně velmi populární, pořád se svými 856 utrženými miliony za první týden nezažívá tak úspěšný start jako svého času Pokémon GO, které během prvních sedmi dní provozu v roce 2016 zvládlo vydělat 58 milionů dolarů (při tehdejším kurzu zhruba 1,4 miliardy korun).

The Pokémon Company oznámila, že do TCG Pocket přirozeně bude ke stávajícím 250 kartám pravidelně přibývat nový obsah – nové balíčky by se ve hře měly objevit do konce roku a na začátku toho příštího se můžete těšit na směňování kartiček. Datoví průzkumníci dodávají, že se příští událost zřejmě zaměří na travního miláčka Bulbasaura.