I Am Future se může snadno stát vaším příštím craftovacím survivalem

11. 8. 2023 16:00

Jsou to sotva dva měsíce, co jsem neodolal možnosti zahrát si připravovanou hru I Am Future: A Cozy Apocalypse Survival, z kteréhožto zážitku jsem po dvou hodinách sepsal své dojmy, a už tu máme předběžný přístup hry, do kterého se může pustit úplně každý. A každý takový, kterého ještě stále baví přežívat, vyrábět a objevovat, by skutečně měl.

V uplynulém týdnu jsem z předběžného přístupu vytěžil, co se dalo. Obsahu je tu sice mnohem víc než v demoverzi, ale i tak vás čeká srážka s limity rozpracované hry. Ale ne dřív, než se dostanete na druhou střechu!

Abyste rozuměli, I Am Future se odehrává v zatopeném světě, v němž je možné živořit jen na střechách mrakodrapů. A už v dojmech z demoverze jsem si ze všeho nejvíc pochvaloval, jak tvůrci pracují s prostorem.

Celé ty dvě hodiny mě nechali na jediné střeše. Tedy, teď po absolvování early accessu vím, že to byla jen polovina dané střechy a stále ve mně přetrvává potřeba smeknout, jak se někomu podařilo vytvořit hodiny a hodiny uspokojivé zábavy na tak titěrném prostoru.

Herní náplň je přitom docela všední. Začínáte s ničím, chcete všechno. Z nábytku uděláte prkna, ze starých spotřebičů získáte šroubky a plechy, všechno to stlučete dohromady, abyste si udělali ponk a na něm další užitečné nástroje.

Dopředu vás žene touha odemykat další a další oblasti střechy po vyrobení patřičného nástroje, na nějž musíte sehnat potřebný materiál. Zároveň tu postupně odhalujete podrobnosti o zatopeném světě, sami o sobě, povídáte si s nejrůznějšími inteligentními automaty, vylepšujete své výtvory, nesmí chybět lehké farmaření, rybaření, experimentování v kuchyni a tak dále.

Předběžný přístup hry oproti demu prezentuje práci s penězi, při níž jsem si nemohl nevzpomenout na Simíky a jejich strom plodící peníze. Zde je to trošku logičtější, protože peníze těžíte jako bitcoiny, ale jediné, co pro to potřebujete, je udržovat generátor energie v chodu.

Elektřina je ostatně veledůležitým prvkem na cestě k ještě lepší budoucnosti, kdy si budete vylepšovat infrastrukturu rozvodu energie do nejrůznějších zařízení. V tomto konkrétním bodě mě limity předběžného přístupu bolely asi nejvíc.

Pořád jsem čekal, kdy už se objeví nějaký upgrade, který mi trochu rozváže ruce, ale v této fázi vás budou vývojáři neustále nutit se ke generátoru vracet a plnit ho biomasou. Naštěstí, jak už jsem prozradil, vám alespoň ukážou, jak to vypadá na jiné střeše.

Po vynaložení obrovského úsilí a postavení prvního mostu mezi mrakodrapy se přede mnou po několika investovaných hodinách rozprostřela další rozsáhlá oblast plná úplně nových plodin a pokladů a vidiny, že jenom vysbíráním a využitím všeho tu strávím další hodiny a hodiny postapokalyptického přežívání.

Je to ale právě tato střecha, kde je rozpracovanost hry nejpatrnější. Všude narážíte na přírodně zamaskované nápisy „coming soon“, kdy je vidět, že tato střecha bude dost možná ještě dvakrát větší než ta první. A když vím, na jak dlouho mi ta první vystačila, děsím se, ale příjemně, co všechno bude potřeba udělat na té další.

A když je řeč o děsu, tak hned ta první, vaše domovská střech obsahuje velké dveře vedoucí do samotného mrakodrapu s výhružným nápisem „Nevstupovat!“. Nemohl jsem si nevzpomenout na legendární vrata „Don’t Dead Open Inside“ z The Walking Dead a hned ve mně hlodá touha zjistit, co se to u všech svatých v tomto světě stalo. Jsem skutečně poslední žijící člověk?

Ale dveře bohužel nejsou v tuto chvíli ani interaktivní a já doufám, že s nimi mají tvůrci velké plány a nejde jen o atmosférické pozlátko, které svá tajemství nikdy nevydá. Ostatně kapitola předběžného přístupu „končí“ (hrát můžete klidně dál, jen už tam nebude nic příběhového) pořádným cliffhangerem, který do vás zaseje semínko pochybností.

Předběžný přístup také umožňuje stavět robůtky, kteří za vás obstarají ty nejzákladnější úkony, ať už je to sběr surovin, nebo jejich dovážení do rozestavěných prvků. Nicméně jsem je nevyužíval, protože 1) se zasekávají za předměty a nic s tím neuděláte a 2) čas od času se potřebují dobít (roztomile se cachtají v elektrizované vodní nádrži), což znamená, že nádrž musíte mít neustále napojenou na síť, která tak spotřebovává velké množství energie a vlastně se vám to moc nevyplatí.

Shrnuto podtrženo, hra I Am Future mě podruhé, ve své ještě plnější formě chytila a nepustila, dokud se nevyčerpala. Není to tím, že by snad byla v rámci žánru nějak inovativní, ale to co dělá, dělá dobře, je příjemná, nic vás tu, tedy alespoň zatím, nechce sežrat a systém progrese a zvědavosti je tu dávkovaný s dokonalou přesností.

Už teď je o co stát a s přihlédnutím k tomu, co všechno early access slibuje a naznačuje do budoucna, se nemůžu netěšit na výsledný produkt. Pokud toužíte po fajnovém, lehce odpočinkovém craftícím survivalu s příběhem podávaným nenuceným humorem na letní pohodičku, nehledejte více.