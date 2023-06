Survival I Am Future láká na zatopené postapo. A taky na rozebírání, stavění a slimáky

15. 6. 2023 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Her s bojem o přežití není nikdy dost! Dobře, to už asi dávno není pravda, ale tvůrci je stále chrlí jak na běžícím páse a je pravda, že se některým pořád daří překvapovat. Jen si vzpomeňte na Valheim, Sons of the Forest nebo třeba Icarus. Bude I Am Future: A Cozy Apocalypse Survival dalším překvapením?

To je z momentálně dostupné demoverze ještě poměrně těžké soudit. Hra na první pohled dokáže zaujmout veselou grafikou, na ten druhý humorným podáním příběhu. Titulní hrdina si nedělá nijak těžkou hlavu z toho, že se po šesti letech probudil z kryo spánku na střeše mrakodrapu zatopeného velkoměsta.

Zvesela se pouští do průzkumu první střechy, hned rozebírá první krámy a začíná z nich vyrábět první užitečné předměty. Má jedinou potřebu: Jíst. Asi si umíte představit, že na takové střeše toho k snědku zase tolik není.

Támhle rostou borůvky, které zaženou jen malý hlad, jednou za několik dní se v trávě objeví hlávka ledového salátu. Vydatnější pokrmy si uvaříte z několika ingrediencí, které ohřejete na ohni přikrmovaném nohami od židle. A ještě lepší je zřídit si vlastní zahrádku, samozřejmě.

Ano, nových nápadů je v I Am Future pomálu. Rybaříte, destilujete slanou vodu, vytvoříte si ponk, na něm bednu na všechny ty nalezené nezbytnosti, dostanete se k první zbrani. Co vás ohrožuje? Ostnaté rostliny a slimáci živící se na elektrických zařízeních, takže vaší hlavní zbraní na oba škůdce je univerzální sprej!

Ale nechápejte to tak, že se hře vysmívám a že mě nebavila. Právě naopak. I když tu toho v rámci žánru není z herního hlediska tolik nového, tak I Am Future má něco do sebe.

Na jedné straně je to práce s prostorem: Střecha je docela maličká, vlastně je to takové dioráma. Její jednotlivé kouty jsou vám nepřístupné, dokud nesestrojíte nějaká ta udělátka. Tvůrcům se na velmi titěrném prostoru podařilo vytvořit obsah na odhadem dobré dvě hodiny, přičemž jádro hry má ležet v průzkumu dalších a dalších takových střech, k čemuž mě ale demo už bohužel nepustilo.

Druhým a pro mě i tím největším lákadlem je samotný svět. Jedná se o jakousi prapodivnou budoucnost, v níž máte zatím neurčitou roli. Někdo vám totiž vymazal paměť, celému světu vládne nějaká zlá megakorporace a vlastně mě pořád baví, jak se tu mísí moderní technologie se zelenou přírodou, která si podmaňuje to, co jí předtím člověk vzal. Ano, má to lehkou příchuť Horizonu.

Hra strašně snadno vyvolává zájem o svůj svět, hned bych nejradši odcestoval na střechu dalšího mrakodrapu a pídil se po tom, jestli přežil ještě někdo další. A herní systémy mě v tom nijak zvlášť neomezují.

Potřeba jíst v prostoru s tak omezenými zdroji je příjemně stresující, zatímco touha vyrobit další a další věc, která vám celé to přežívání usnadní, je i tady přítomná. Demo je ale příliš kratičké na to, abych dokázal posoudit, zda bude honba za pokrokem dlouhodobě zábavná.

Tajemství potáhne kupředu příběh, ale nebude ta neustálá potřeba shánět potravu, zalévat zahrádku a bránit se slimákům po X hodinách k vzteku? A co ten inventář, který je k uzoufání malý, a to i po vylepšení, a to i po naplnění ledničky, a to i po naplnění truhly?

Mám zkrátka spoustu otázek k trvanlivosti hry a její dlouhodobější zábavnosti. Ale chci ji hrát a chci odhalovat, co nabízí. Možná je to i proto, že funguje tak trochu jako mé oblíbené Dismantle, kdy je vidět, co vše půjde časem rozebrat, až seženete patřičné náčiní, a co všechno se tím odemkne.

Na větší porci obsahu naštěstí nebudeme čekat moc dlouho. I Am Future: A Cozy Apocalypse Survival vyjde v předběžném přístupu již 8. srpna.