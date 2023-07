Hráli jsme nové EA Sports FC 24. Jak se liší od posledního ročníku FIFA?

18. 7. 2023 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Václav Pecháček

Éře FIFA odzvonilo, toho už si asi všimli i ti hráči a hráčky, kteří netráví půlku života u simulátorů kopané. Electronic Arts neobnovili licenční smlouvu se světovou fotbalovou federací a místo toho si vymysleli vlastní značku, EA Sports FC, která začne ročníkem 24. Ten se nám minulý týden už stihl představit trailerem a povídáním vývojářů. Ale jak se ve skutečnosti hraje?

Já to už vím, respektive si můžu dovolit předpovídat, jak to 29. září bude vypadat, poněvadž jsem si mohl zahrát rozpracovanou verzi – osekanou, označenou jako „pre-beta“, kde byly k dispozici jenom čtyři týmy a režim přáteláku, ale i tak. Měl jsem to v ruce. Mohl jsem zhruba posoudit, jaké nás čekají rozdíly. A soudím, že nebudou zrovna propastné.

Souboj ropných magnátů

Jak už jsem psal, výběr týmů nebyl široký: Chelsea a Lyon za ženy, Manchester City a PSG za muže (opravdu krásný výběr dvou moooc sympatických celků, děkuju pěkně). Víc času jsem strávil s muži, hrál jsem si s Mbappém a Haalandem a nebylo to určitě špatné, ale taky to bylo velmi, velmi povědomé.

Je to prostě FIFA. Nová virtuální kopaná má nové uživatelské rozhraní, zase o něco vylepšené animace, které na sebe zase o něco plynuleji navazují – abych byl fér, pokroky v technologii HyperMotion jsou značné a pohyby hráčů rok od roku vypadají líp. Samotný pocit z dění na hřišti je ale prakticky identický.

zdroj: EA Sports

EA Sports FC 24 je rychlá, arkádová zábava. Žádné velké taktické vymýšlení není třeba, můžete prostě poslat balón na strýčka Kyliana, šílenou rychlostí prosprintovat půlku hřiště a na pohodu zakončit. Hráči, co umějí běhat, jsou nesrovnatelně efektivnější než techničtí mágové nebo přemýšliví tvůrci hry. Nemám z toho radost, trochu to degraduje krásnou variabilitu fotbalu na to, kdo postaví nejhbitější motorovou myš, ale tak to prostě v sérii vždycky bylo a nejspíš vždycky bude.

Nedivím se tomu, celé to haló kolem změny názvu je rebrand, ne žádný reboot, který by měl ambice sahat na základy značky. Přesto mě ale mrzí, že v beta testu nebyly vyžehleny některé očividné problémy, kterých by se v EA Sports už jednoznačně měli zbavit.

Jeden se týká kvality umělé inteligence, té soupeřovy i té, která instruuje vaše vlastní hráče, když je zrovna neovládáte vy. Nejdřív první bod: Hrál jsem na nejvyšší dostupnou, legendární obtížnost a žádný zápas pro mě nepředstavoval větší výzvu, podobně jako ve Fifě 23. Týmy umí solidně útočit, ale v obraně jsou neschopné. To také způsobuje, že jednoduše není možné odehrát zápas s realistickým skóre 1:0, 2:1 a tak podobně – každý mač je přestřelka a nejobvyklejší výsledek je z mojí zkušenosti 5:3.

Ke kvalitě obrany nepřispívají ani vaši vlastní hráči, kteří se stejně jako v nedávných ročnících série FIFA zkrátka odmítají snažit. To, že elitní stopeři neumějí obsadit volného útočníka a nechají mu ve vápně deset metrů prostoru, ještě tak nějak beru, asi je máte zkrátka ovládat sami. Ale z defenzivních záložníků se stala jednoznačně nejzbytečnější pozice na hřišti, protože se nevracejí, a když už se vrátí, tak vás odmítají podpořit v obraně vápna, jen tak proplouvají mezi liniemi a nic nedělají.

EA Sports FC situaci snad přece jen maličko zlepšuje. Velkou naději mi poskytl Marco Verratti, ničitel v dresu PSG, který tedy, jen co je pravda, po hřišti jezdí slušně a vážně dokáže odvést potřebnou práci, i když třeba při bránění místo něj ovládáte stopera. Myslel jsem, že sleduju druhý příchod Patricka Vieiry, když jsem se v úplně prvním zápase pokoušel vystát útočícího De Bruyneho, načež k němu nepozván a nečekán zezadu přisprintoval malý Ital, povalil ho na zem a míč mu sebral.

Je to ale spíš výjimka a zajímalo by mě, proč se ostatní defenzivně ladění záložníci do bránění tolik nezapojují – možná nemají tak vysoký atribut agresivity či co. A jak jste pochopili, šílenému skóre v každém zápase to ani tak nezabrání.

Úplně mě nepotěšila ani skutečnost, že EA Sports FC pořád zaspává dobu a zachovává úzké, sedmimužné lavičky z doby před covidem, než se zásoba náhradníků ve většině soutěží zásadně nafoukla. A v demu jsem dokonce mohl střídat jenom třikrát namísto pětkrát ve třech povolených slotech, což je dneska standard a šlo to i ve Fifě 23! To je doufám něco, co ještě v EA Sports opraví, protože tohle přehlédnutí byla ostuda už loni, natož teď.

Jako v televizi

Když se taky tak ukecaně rozepisuju o tom, co všechno se nezměnilo, pojďme si taky vypíchnout nějaké skutečné novinky. Já jsem tedy pořádně okusil jenom jednu, protože změny v Ultimate Teamu ani v kariéře (ano, prý nějaké fakticky budou) samozřejmě z dema patrné nebyly. Můžu vám tak maximálně vyložit, jak fungují nová imerzivní videa.

Místo aby se během poločasové přestávky nebo na konci zápasu jen nudně točila kamera kolem stadionu, zatímco se proklikáváte k pokračování, se tentokrát EA Sports FC snaží simulovat skutečný televizní přenos. Vy se tak po závěrečném hvizdu nimráte v menu, zjišťujete, který váš hráč měl nejhorší hodnocení, a do toho můžete koutkem oka sledovat, jak reportérka s mikrofonem u postranní čáry vyslýchá Mbappého, samozřejmě beze zvuku. Případně o poločase během štelování taktiky sledujete útroby stadionu, kde se ozvěnou rozléhají kroky hráčů a pořadatelů.

Upřímně, nevypadá to špatně a je pravda, že to je další krok k tomu, aby byla série nerozeznatelná od skutečného fotbalu tak, jak ho miliardy lidí sledují na obrazovkách. Zároveň to ale rozhodně není nic přelomového, což jsme asi všichni tušili, už když se touhle funkcí vývojáři chlubili v odhalovacím streamu.

FIFA s jiným obalem

Tolik tedy k mým dojmům z maličkého průřezu hrou, jejíž plné verze se dočkáme až koncem září. Jestli nás čekají nějaké skutečně zásadní novinky, nejspíš nebudou přímo propojené s děním na hřišti, ale spíš s updatem herních módů. Do Ultimate Teamu dorazí ženské hráčky, možná že i ten singleplayer se dočká nějaké té pozornosti… Uvidíme. Pod zbrusu novým názvem se ovšem každopádně neskrývá zbrusu nová hra.