Ukázala se nám nová „FIFA“. Jak vypadá EA Sports FC 24 a kdy vyjde?

14. 7. 2023 9:02 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Jedna z největších herních značek, fotbalová FIFA, prochází zásadní proměnou a po vypršení licenční dohody se stejnojmennou světovou fotbalovou federací mění jméno na EA Sports FC. Co ale ročník 24 přinese za skutečné, herní změny? Napovědělo nám včerejší oznámení doprovázené novým gameplay trailerem:

zdroj: EA Sports

No, gameplay trailer je možná trochu zavádějící, jde spíš o hezký filmeček ve Frostbite Enginu, který předvádí všechny možné hvězdy mužského i ženského fotbalu. A pokud jste čekali nějakou zásadní revoluci, nemyslím si, že vám video mohlo udělat radost. Vypadá to… prostě jako trailer na kterýkoliv další díl série FIFA.

EA Sports se sice chlubí nějakými novinkami, ale, opět, většina z toho je něco, co jsme v nějaké formě už slyšeli v minulých letech. Máme tu další generaci technologie Hypermotion, která by se měla starat o zase o něco plynulejší animace. Dostaneme nějaké nové filmečky před zápasy, plus nám budou díru do hlavy vemlouvat komentátoři a experti (umí si někdo představit, že to nebude do pátého zápasu přeskakovat?).

Asi nejzajímavější pokus o osvěžení formulky jsou Play Styles – unikátní herní styly jednotlivých hráčů, na jejichž implementaci EA Sports spolupracovali se známou analytickou firmou Opta. Měli byste díky nim jednoznačně poznat, jestli zrovna ovládáte blonďatý tank Erlinga Haalanda, včetně jeho neortodoxních způsobů zakončování, nebo si užíváte s hbitonohým hračičkou Viníciusem Juniorem.

Electronic Arts se samozřejmě neopomněli pochlubit tím, kolik různých exkluzivních partnerství uzavřeli. Ve hře najdete licencovanou celou anglickou Premier League, smlouva je podepsaná i se španělskou La Ligou a také se zastřešující kontinentální organizací UEFA, což znamená práva na evropské soutěže včetně Ligy mistrů. Uvidíme, jak to bude vypadat třeba v Itálii, kde v posledních letech série FIFA docházelo k častým „výpadkům“ skutečných týmů a jejich nahrazení za vymyšlené imitace (byť se skvadrou autentických hráčů).

Zase o něco prominentnější roli dostane ženský fotbal. FIFA 23 konečně představila ženské kluby a těch letos spousta přibyde, protože k anglické a francouzské lize se připojí ještě španělská a německá. A co je možná zajímavější: Ženy budou moct hrát s muži v rámci oblíbeného módu Ultimate Team. Vedle sebe tak klidně nastoupí Kylian Mbappé, Pelé a Sam Kerr, což realismu určitě nepřidá, ale udělá to z Ultimate Teamu zase o něco svobodnější pískoviště pro postavení vlastního super týmu.

zdroj: Foto: EA Sports

Nakonec se sluší zmínit ještě skutečnost, že v EA plánují vydat tahovou mobilní hru FC Tactical, a hlavně prozradit datum vydání: EA Sports FC 24 vyjde 29. září na PC, PlayStation 4 a 5, Xbox One a Series X/S a navíc ještě na Switch. Kdo si předobjedná ultimátní edici, dostane přístup o týden dřív, 22. září.