Hearthstone zkouší chytit nový dech

19. 11. 2020 15:08 | Dojmy z hraní | autor: Pavel Skoták

Příval karetních her, který jednu dobu otřásal herním průmyslem, v poslední době poněkud opadl a byl nahrazen především battle royale, kooperačními hrami nebo náhlými unikátními hity ve stylu Among Us. A tak už dokonce ani Hearthstone, neoddiskutovatelný vládce žánru, není, co býval.

Zároveň ale přes všechna zbožná přání odpůrců her, v nichž hraje klíčovou roli náhoda, Hearthstone pořád přežívá, dostává nová rozšíření a především po letech získává i nové módy a obsah, který hráči dlouho vyhlíželi.

Lehko i těžko na bojišti

Už dobrý rok jsou ve hře dostupné Battlegrounds, herní mód, v němž jsem utopil několik stovek hodin, aniž bych si byl jistý, kde se vlastně vzaly. Battlegrounds jsou extrémně návykový herní režim postavený na principu auto-chess, tedy jiného fenoménu, který Hearthstone těžce zaspal. Přesto se Battlegrounds daří. Úspěch této odnože klasického Hearthstonu můžeme hledat především ve skutečnosti, že k jeho hraní nepotřebujete vlastní sbírku karet.

Mám mezi přáteli nejednoho hráče, který hraje pouze Battlegrounds, a to přesně kvůli tomu, že nemusí složitě shánět balíček. Vzhledem k tomu, jak dlouho už Hearthstone existuje a jak široká je nabídka karet, je skoro nemyslitelné mít bez aktivního hraní a finanční investice dostatek prostředků pro plnohodnotné hraní.

V případě Battlegrounds tato nutnost odpadá, a bitvy osmi hráčů se tak může zúčastnit prakticky kdokoliv. Samozřejmě i tady narážíme na klasickou nakopávačku zadků od lidí, kteří mají jednoduše víc štěstí. Streameři a youtubeři jako Kripparrian mají k tomuto hernímu režimu bezpočet výtek. Ale těžko popírat fakt, že to je skvělá zábava.

Princip je extrémně jednoduchý – hráč si zvolí startovního hrdinu, ideálně v kontextu toho, jaké typy karet (murloci, draci a podobně) se zrovna budou v partii nacházet, a začíná hrát. Za peníze si v Taverně pořizuje nové jednotky, případně vylepšuje ty stávající, a pak je nechává v automatizovaných bitvách bojovat proti soupeři.

zdroj: Archiv

Battlegrounds jsou, navzdory této jednoduchosti a navzdory tomu, že v žánru auto-chess existuje zavedená konkurence, velmi žádaným aspektem celého Hearthstone, při jehož hraní člověk snadno zapomene, že existuje i nějaký jiný herní mód. To se ovšem Blizzard pokusil změnit letos s příchodem Duelů.

Just you and me and my… Guards!

Duely přibyly do hry v říjnu 2020 a byly do předběžného testování uvolněny pro hráče, kteří si za těžké peníze (80 euro) koupili novou expanzi s festivalem Darkmoon. Pokud takové peníze utratíte, budete si chvíli po nákupu připadat možná hloupě, ale pokud zároveň patříte mezi sběratele z povolání, pocity zase přejdou při prohlídce vašich nových skinů a herních možností.

Duely totiž spojují dva zásadní aspekty, které se v minulosti osvědčily a nabízejí zábavné vyžití hráčům, kteří hledají netradiční výzvu. Pokud jste v posledních letech hrávali singleplayerová dobrodružství, patrně jste přišli do styku s deckbuildingem, který je postavený na výběru z předpřipravených „bucketů“, tedy sad karet, kterými mezi souboji rozšiřujete svůj základní výběr.

A přesně o tom jsou Duely. Hráč si zvolí hrdinu se speciální schopností, postaví si balíček z vybraných karet ze své sbírky a následně se pustí do Duelů ve snaze dojít co nejdále proti skutečným hráčům. Po každém souboji (ať už vyhraném, nebo prohraném) si zvolí z nabízených předpřipravených balíčků karet, kterými rozšíří ten svůj. To je okořeněno speciálními artefakty a pasivními schopnosti, přesně jako v případě singleplayerových Adventures, což dává Duelům úplně jiný nádech než při klasickém hraní Hearthstone.

zdroj: Vlastní foto autora

Jako všechny aspekty Hearthstone, ani tento není vždycky férový, ale podobně jako v případě Battlegrounds jde o něco nového a většinu času zábavného kvůli nejrůznějším proměnným, jako jsou noví hrdinové se zajímavými schopnostmi nebo zmíněná speciální rozšíření balíčku. Díky tomu pocitově opadává repetitivnost hraní.

Stavět balíčky a přizpůsobovat je za pochodu prostřednictvím artefaktů a nových pasivek je skvělá zábava pro všechny, kteří se v Hearthstone alespoň trošku orientují a osobně doufám, že se dočkáme turnajového módu postaveného právě na Duelech, případně, že Blizzard co nejdřív přidá do hry plnohodnotné odměny za úspěchy v Duelech, protože to mi při uzavřeném testování pro předplatitele chybělo opravdu hodně.

Staronový důvod hrát

Jedním z nejlepších důvodů, proč se do hry v současnosti vrátit, jsou čerstvě přidané achievementy. Trvalo to „jen“ šest let, ale konečně jsou ve hře spolu se zbrusu novým stylem progresu, který nahrazuje tradiční trojici daily questů za goldy. Tento text vzniká den po jejich uvedení, takže je možná příliš brzy soudit, ale s podobnou chutí jsem se na Hearthstone dlouho nevrhnul. Vezmeme to popořádku.

Nový systém progresu je postavený na plnění questů (logicky), ale zároveň nabízí tři různé varianty na bázi denních, týdenních, a dokonce i legendárních questů, které hráče odměňují zkušenostmi. Ty hráče vedou napříč aktuálním rozšířením a odměňují ho balíčky, goldy nebo v případě zakoupení Tavern Pass i novými portréty pro jednotlivé hrdiny a podobně. Především v kontextu týdenních questů jde o velmi příjemnou a vítanou změnu, protože ne všichni máme čas hrát každý den.

Týdenní questy jsou náročnější na čas i na schopnosti a nemůžete počítat s tím, že je proletíte s jedním prstem v nose. Počítá se s výhrami v různých herních módech nebo zahráním velkého počtu minionů určitého typu. To se dá elegantně kombinovat s tím, jaké máte zrovna Daily Questy. Odměnou je větší porce zkušeností a úměrně tomu také upravený progres v rámci aktuální expanze.

Hearthstone chytá už asi pátý nebo šestý dech a nabízí konečně dostatečně rozlišné způsoby herního vyžití. Je to možná trošku pozdě, ale lepší pozdě než vůbec.

V podstatě jednoduchý model vypadá dobře a v kombinaci s achievementy je to už teď zábava. Po odehrání několika her totiž začínají naskakovat prakticky okamžitě odměny v podobě zkušeností i následných balíčků a goldů, a jelikož právě v motivování hráčů Hearthstone dlouho tápal, jde o velmi dobrou zprávu.

Welcome to my inn!

Hearthstone není fér, nebyl fér a nikdy ani nebude. Pořád jde navíc o hru, která si, alespoň ve svém hlavním herním módu, žádá velkou časovou investici. Přesto se nelze po šesti letech od ostrého startu zbavit dojmu, že Hearthstone chytá už asi pátý nebo šestý dech a nabízí konečně dostatečně rozlišné způsoby herního vyžití. Je to možná trošku pozdě, ale lepší pozdě než vůbec.

Nový patch se vším výše zmíněných obsahem a novinkami vyšel 12. listopadu a rozšíření Madness at the Darkmoon Faire 17. listopadu. Pokud jste tedy Hearthstone dlouho nehráli, je nyní vhodná chvíle naskočit na darkmoonovský kolotoč a nechat se povozit.