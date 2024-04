Ender Magnolia: Bloom in the Mist zahání touhu po Hollow Knight: Silksong

5. 4. 2024 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Pavel Makal

Hollow Knight: Silksong se postupem času z toužebně očekávané hry transformoval v internetový mem. S každou další herní akcí, na které se Silksong neobjeví, si fanoušci mohou nanést další vrstvu klaunského mejkapu a urovnat na hlavě pestrobarevnou paruku, protože Team Cherry si z nás dost možná dávno jen střílí. Vzhledem k tomu, že jsem hratelný build zkoušel na Gamescomu 2019, v těch bájných, předcovidových časech, kdy čas ještě plynul normálně, je pro mě trvající neexistence hotové hry stěží pochopitelná dvojnásob.

Je tu náhrada!

Smutnit ale netřeba, protože pozici srdnatého malého rytíře v záhadami opředeném broučím království dokáží schopně zastoupit jiní. Jestli vám mezi prsty utekla nenápadná metroidvania Ender Lilies: Quietus of the Knights, mazejte to napravit. Do předběžného přístupu totiž nedávno vstoupilo její pokračování Ender Magnolia: Bloom in the Mist, a z prvních dojmů to vypadá na ještě o kousek větší nářez.

Pokračování se odehrává v kouzelné zemi, pod jejímž povrchem se skrývá velké množství magických zdrojů. Díky tomu se z Land of Fumes stala velmoc, která v touze po ještě větší síle vytvořila homunkuly, umělé bytosti s různými schopnostmi, které měly zmíněné bohatství získávat. Kvůli toxickým výparům ale původně poslušní služebníci přišli o rozum, a tak (navzdory podtitulu) nebudete do hraní naskakovat v období největšího rozkvětu, ba právě naopak.

zdroj: Binary Haze Interactive zdroj: Binary Haze Interactive

Ender Magnolia vás postaví do role mladé Lilac, která má schopnost pološílené homunkuly zachraňovat, ale hlavně je následně využívat ve svůj prospěch. V zásadě platí, že do soubojů v této hře nebudete chodit sami. Tlačítka, která by v jiných hrách aktivovala přímý útok, tu dávají pokyny jednotlivým homunkulům, aby dělali, co umí.

Zpočátku to vypadá jen jako kosmetická změna. Ostatně první umělá společnice – šermířka – prostě jen útočí svým mečem, jako byste to dělali vy sami. Poměrně rychle ale dostanete další kolegy, kteří třeba umějí nepřetržitě střílet a poskytují tak v soubojích sice slabou, ale perzistentní palebnou podporu během jiných útoků. Jiný homunkulus zase musí s každým útokem čekat na cooldown a tak podobně.

Samá chvála

Verze v předběžném přístupu je zatím poměrně krátká a zabere vám jen zhruba tři hodiny. Autoři nicméně slibují, že nakonec bude společníků, respektive jejich skillů, více než třicet, což už by mělo nabídnout slušnou variabilitu a možnost vytvářet si vlastní oblíbené buildy. Kromě toho tu samozřejmě najdete hromadu vybavení a různých bonusů, kterými lze dál vylepšovat svou postavu a dále tak upravovat herní styl.

Jednou z věcí, která mi na Ender Magnolia okamžitě učarovala, je skvělé ovládání. Schéma na gamepadu perfektně sedí, navíc je kontrola nad Lilac velice přesná a hráč má díky tomu pocit, že má situaci v každém momentu pevně v rukou. Veškeré fungování uživatelského rozhraní je absolutně intuitivní, včetně pohodlného přepínání režimů minimapy.

zdroj: Binary Haze Interactive

V nejlepší tradici všech metroidvanií se postupně budete učit nové schopnosti a pohyby, které vám následně umožní dostat se i do dříve nepřístupných míst. Poměrně ojedinělým designovým rozhodnutím je absence contact damage, pouhým dotykem s nepřítelem tedy o zdraví nepřijdete. Ublížit mohou jen útoky. Herní mapa je přirozeně poseta množstvím záchytných bodů, na kterých je možné spočinout, doplnit ozdravné lahvičky, vyměnit či vylepšit vybavení a hmounkuly, ale zároveň také oživit pokořené nepřátele.

Jedním z největších taháků je nicméně design světa a grafické zpracování. Nejsem žádným zvláštním příznivcem anime estetiky, která je nejvíce patrná na hlavní hrdince a dalších NPC, ale Ender Magnolia se pyšní naprosto čarokrásnou kreslenou grafikou s nádhernými barevnými paletami a hromadou detailů. Nad jednotlivými obrazovkami se člověk zkrátka musí kochat, jakkoli skličující atmosféra hry v konečném důsledku je.

Už aby to tu bylo

Potěšilo mě navíc, že hra počítá i s ultrawide monitory a pokud je aktuální místnost dost široká, vyplní celou obrazovku místo limitujících ořezů. Už předběžný přístup nabízí slušnou plejádu různých nepřátel a dojde i na několik soubojů s bossy, prozatím nijak zvlášť vypečenými. Ruku v ruce s krásnou grafikou jde i bezchybná plynulost hratelnosti, která v kombinaci s přesným ovládáním eliminuje jakékoli zádrhele a poskytuje dokonale komfortní herní zážitek.

zdroj: Nintendo

Stejně jako minule se o hudební doprovod postarala japonská indie hudební skupina Mili a připravila melancholický soundtrack s důrazem na klavír a prvky elektroniky. Dabing nicméně chybí, a tak se budete muset spolehnout pouze na texty.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist sice asi ještě nějaký čas v předběžném přístupu pobude a dost možná v jeho průběhu dojde k vyvažování a úpravě herních mechanismů, aktuálně dostupná porce ale působí zcela sebevědomě jako hotový produkt a skvěle funguje jako namlsávka pro budoucí obsahové aktualizace. Už se jich nemůžu dočkat!