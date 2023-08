Banishers: Ghosts of New Eden zaujmou příběhem, méně už topornými souboji

29. 8. 2023 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Zbyněk Povolný

Zatímco si větší část redakce užívala Gamescom přímo v Kolíně nad Rýnem, já jsem si kousek Gamescomu užil z pohodlí svého domova. Do rukou se mi totiž dostala přibližně dvouhodinová ukázka z Banishers: Ghosts of New Eden, po které jsem s chutí skočil.

Spíš Vampyr než Life is Strange

Vymítače duchů z nového ráje mají totiž na svědomí staří známí z francouzského studia Don’t Nod Entertainment, kteří nám v minulosti přinesli například sérii Life is Strange. Především v prvním díle ukázali, jak dobří vypravěči zajímavých příběhů umějí být.

Banishers jsou ale mnohem ambicióznějším projektem. V lecčems připomínají akční adventuru Vampyr, která ze stejného studia vzešla před pěti lety a zavedla nás do světa upírů, kde kromě složitých a osudových voleb hrála podstatnou roli i akční část. Boj na mě už ve své době působil minimálně lehce rozporuplně a tak jsem byl sám zvědavý, jak se s touhle výzvou tvůrci poperou ve své nové hře. Hratelná druhá kapitola hodně naznačila a v listopadu dle mého můžeme čekat příjemné překvapení, které příběhově zaujme a akčně snad nezklame.

Nová akční adventura se odehrává v roce 1695 v oblasti New Eden v Massachusetts a sleduje osudy ústřední dvojice protagonistů. Red a Antea jsou lovci duchů a také milenci. Nebo spíše byli. Antea je totiž mrtvá, svého milého ale v nehmotné formě stále doprovází a pomáhá mu rozplétat tajemství, kterým společně čelí.

zdroj: Dontnod

Vypadá to na solidní příběh

Hra mě bez dlouhých úvodů hodila rovnou do druhé kapitoly, kde Red dostane zakázku na ulovení bestie, která terorizuje New Eden. Ve vesničce jsem se setkal s postavou jménem Thickskin, která mi představila jak úkol, tak svoji mladší sestru Kate. Právě chemie této dvojice postav byla něčím, co mě hned zaujalo. Autorům se povedlo na relativně malé ploše vystavět zajímavá citová pouta, kdy bylo cítit silné pnutí mezi sestrami, ale zároveň i úcta a láska jedné ke druhé.

Určitě za tento dojem můžou kvalitně napsané dialogy a příjemný dabing jednotlivých postav. To samé se dá říci o vztahu Reda a Antey. V jejich rozhovorech je velmi citelná skrytá bolest plynoucí z toho, že on je ve pořád mezi živými, zatímco ona na kraji světa mrtvých. I když fungují společně, z konverzací dýchá trpkost a žal. Část má rozhodně co do činění s událostmi z první kapitoly, ke které jsem neměl přístup, ale snadno se dá odhadnout, co se v ní nejspíše stalo.

Z prostředí středověkého amerického venkova na mě zároveň dolehla tíživá, až hororová atmosféra, Musím říct, že na mě už dlouho žádná jiná hra neútočila takovou směsicí emocí. Výsledný koktejl se mi moc zalíbil.

Na konci kapitoly jsem byl nucen učinit volbu, která by měla mít zásadní vliv na vyústění celého příběhu. Na druhou stranu to ale vypadalo i tak, že stopováním takzvané Bestie celý příběh teprve doopravdy začíná a rozehrává daleko zamotanější zápletku, než by se mohlo na první pohled zdát. Čistě z příběhového hlediska vypadají Banishers opravdu zajímavě a hrozně se těším, jak zajímavě načrtnuté příběhové linky dopadnou, protože postavy, které jsem stihl potkat, rozhodně nejsou ploché ani černobílé. Což znamená, že budoucí volby vůbec nebudou snadné. Tak to mám rád.

zdroj: Dontnod

Kostrbaté souboje

Trošku složitější vztah mám k samotné hratelnosti. Ano, do rukou se mi dostalo „jen“ demo, které logicky nebylo technicky nejvybroušenější. Autoři patrně budou potřebovat trochu času, aby opravili všechny grafické glitche a kolísající snímkování.

Překvapivě obtížně jsem se ale srovnával se souboji. Těch bude nejspíše o něco méně než v již zmiňovaném Vampyrovi, i tak jsem se zejména s jejich ovládáním sžíval celkem dlouho. Souboje jsou kostrbaté, a i když si hrají na rádoby soulslike bitky, potřebná ladnost jim zoufale chybí.

Příjemné naopak bylo, jak citlivě a bez problémů funguje přepínání mezi Redem a Anteou. Každý z hrdinů má svou vlastní zásobu zdraví a díky vylepšením si ji dokáží během souboje vzájemně doplňovat. Zatímco Red se umí ohánět loučí, sečnou zbraní a mušketou, Antea zase dokáže provést mohutný plošný útok a má sakra rychlé pěsti. Navíc vidí věci, které Red spatřit nemůže, což se týká i protivníků. A taková rozmanitost je velmi příjemná. Bude radost hrát si s celkem zajímavým talentovým stromem a hledat synergii mezi světem duchů a světem lidí.

zdroj: Dontnod

Synergie mezi protagonisty

Během putování temným lesem a opuštěným dolem jsem narazil na pořádnou hromadu surovin, které se vyplatilo sbírat, protože jsem se pak díky nim dostal i k vylepšení jednotlivých částí vybavení. Podobně jako v jiných RPG je odstupňováno barevnou paletou. Surovin ale bylo tolik, že jsem si vylepšil i ty kousky, které jsem aktivně nepoužíval. Speciální schopnosti jednotlivých kusů výbavy se vzájemně doplňují a když k tomu připočtete ještě košatý talentový strom, máte o zábavu s vymýšlením buildů postaráno.

Já jsem si například rovnou vylepšil mušketu, jejíž talent mi propůjčil velký bonus pro poškození z dálky. Výstřelem jsem tak souboje začínal. Po prvním výstřelu jsem posléze přepnul na Anteu, která zase nosila amulet se zvýšeným poškozením do již zraněných cílů. Věřím, že podobných kombinací bude ve finální hře opravdu hodně a každý si najde svůj herní styl, který mu bude vyhovovat.

Technický stav bude před vydáním ještě potřeba trochu poladit, několikrát jsem se propadl texturou a některé části se načítaly trochu se zpožděním. Co mě však mile překvapilo, byla obtížnost - hned od začátku máte k dispozici celkem pět úrovní: Od příběhového módu až po ultra tuhé souboje. A ty už jsou opravdovou výzvou. Obzvlášť když vás zmate ovládání a víc než půlku dema procházíte bez léčivých flakónů, protože jste třikrát zmáčkli špatné tlačítko.

Banishers: Ghosts of New Eden vypadá jako příjemné příběhové překvapení, kde by nemusela být nouze ani o zajímavé herní mechanismy prvky, a to včetně soubojů s démony a duchy všeho druhu. Jen ten boj zatím není úplně ladný a chvíli asi bude trvat, než mu přijdu na chuť. Občas se i objevil nějaký ten technický nedostatek, ale i tak se na plnou hru neskutečně těším. Čekání naštěstí nebude příliš dlouhé - vychází 7. listopadu pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.