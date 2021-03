Apex Legends na Switchi je jeden z nejhorších portů vůbec

12. 3. 2021 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Adam Homola

Jedna z nejlepších stříleček posledních let dorazila na Switch. Battle royale Apex Legendsse na přenosné konzoli od Nintenda může chlubit rozlišením 720p v režimu Docku, 576p v handheldovém režimu a v obou módech by měl běžet ve 30fps. Má taky automaticky zapnutý crossplay (můžete se utkat s hráči z jiných platforem), ale ten můžete vypnout. Tolik k oficialitám.

Apex je jedna z těch rychlejších stříleček, tudíž limit 30fps je sám o sobě problém. Ještě větší problém je, že ve 30fps hra ve skutečnosti neběží. Nejsem Digital Foundry, ale z osobní zkušenosti můžu potvrdit, že cukání je až příliš. Ano, hra se na svých anoncovaných 30fps někdy vyškrábe a chvíli se tam i udrží, nicméně většinu času jsem se (měřeno, pravda, pouhým okem) pohyboval hluboko pod touto hranicí. Někdy více, jindy méně, ale i v lepších chvílích to má do ideálního stavu daleko. Znatelné propady fps vás navíc nečekají jen při těch nejintenzivnějších přestřelkách, naprosto běžně jsem na ně narážel při pouhém pobíhání po mapě.

Špatný framerate je ale jen jedna část velkého problému. Ta druhá je vizuál. Nejenže hra není na Switchi ani trochu hezká, ona patří k tomu nejhoršímu, co je na celé platformě k vidění. Apex Legends se tak může směle zařadit po bok dalších rozmazanců typu Doom či Wolfenstein, kterým se chcete na Switchi spíše vyhnout.

V režimu handheldu to ještě paradoxně na dávivý reflex není. Malý displej skryje leckterou grafickou nedokonalost, a jakkoliv je hra bez Docku výrazně rozmazaná, skutečně se to na titěrném displeji trošku ztratí. Nic to ale nemění na tom, že Apex je v obou režimech opravdu nehezký a v Docku připojeném ke 4K televizi vypadá místy vyloženě otřesně.

Apex vás bohužel zvládne znechutit ještě před samotným hraním. Nepříjemně rozmazaná jsou totiž i tlačítka v hlavním menu, nemluvě o zbraních či hrdinech. Jejich textury naskakují postupně a ty „ostré“ se objeví často až po několika vteřinách. Malou chvíli se tak díváte na vyloženě odpudivou verzi vašeho oblíbeného hrdiny, jen aby se to po chvíli „zaostřilo“ na jeho sice méně odpudivou, ale pořád velmi nehezkou verzi. Místy to skoro připomíná některé scény ze startovní verze Cyberpunku 2077 na PS4.

Doskakování ostřejších (ale pořád značně neostrých) textur je bohužel všudypřítomné i v zápasech, takže se vám pravděpodobně udělá nevolno hned na začátku. Při úvodním seskoku z letadla vidíte rozmazanou a detailů zbavenou verzi světa, která se v průběhu vašeho pádu sice postupně doostřuje a plní detaily, ale ani po dopadu to není žádná sláva.

Od Switche logicky nečekám výkon srovnatelný s konkurenčními platformami, a tak chápu, že tu Apex Legends nemůže vypadat stejně jako na PC. Jenže to, co předvedli portéři z Panic Button, je podle mě už přes čáru. Možná by bylo lepší, kdyby měl v EA alespoň někdo trochu soudnosti a hru na Switch radši nevydal.

Největší problém Apex Legends na Switchi totiž není v tom, že je hra ošklivá. Kámen úrazu tkví v něčem jiném: Její technický a vizuální stav má přímý a praktický dopad na hratelnost, a to nejen pro vás samotné. Doom a Wolfenstein jsou také rychlé střílečky, ale můžete je zapauzovat, a když už vám to kvůli rozmazanosti a frameratu nejde, kazíte jen svůj vlastní zážitek.

To pro Apex Legends neplatí. Apex je bleskurychlá multiplayerová akce, kde ostatní členové týmu závisí na vás, stejně jako vy svěřujete svůj virtuální život do jejich rukou a spoléháte na ně. Příliš málo framů a neschopnost trefit na střední a velké vzdálenosti vrata od stodoly kvůli výraznému rozmazání tuhle spolupráci aktivně kazí. Kazí to vám, a protože vy kvůli tomu nemůžete normálně hrát, kazíte hru ostatním. A oni ji ze stejných důvodů kazí vám.

Než se v intenzivní situaci dosekáte k padlému parťákovi a pokusíte se ho oživit, vyfasujete headshot od hráče, co může být díky automaticky zapnutému crossplayi na jiné platformě. On vás totiž vidí i na dálku a má na své straně víc framů.

Standardně zapnutý crossplay je ale jen část problému, utrpení je to i bez něj. Právě kvůli důrazu na týmovou spolupráci a faktu, že kvůli technické stránce způsobující mizerné hráčské výkony budete jeden z druhého vzájemně otrávení, bych se nebál Apex pasovat na jeden z nejhorších portů na Switch.

Bohužel zamrzí absence jakékoliv cross progression. Já, coby hráč PC verze, tady tak najednou nemám vůbec nic, co jsem si na PCčku vydobyl a zaplatil. A na zelené louce se mi znova opravdu začínat nechce.

Fascinující je také fakt, že vám tvůrci (nebo vydavatel, nebo Nintendo, to je vcelku jedno, kdo je viníkem) zakazují nahrávat záběry. Můžete típat obrázky, ale video nenatočíte. Povedený kill, nějakou parádičku, celkové vítězství, nic z toho si zkrátka nezaznamenáte. A já mohu jen spekulovat, zda tak banální funkci brání nějaká neřešitelná technická závada, nebo zda se vývojáři za tenhle paskvil jen stydí a nechtějí, aby jim na webech a sociálních sítích dělaly ostudu záběry z tak odporné verze hry. Skoro bych si vsadil na to druhé. Z okolo přiložených obrázků si můžete udělat nějakou představu, ale věřte mi, že v pohybu je to ještě rozmazanější.

Shodou okolností, šťastných náhod a navzdory mé neschopnosti efektivně mířit s Pro Controllerem jsem svůj první zápas Apexu na Switchi vyhrál. Za normálních okolností bych byl plný nadšení, adrenalinu a chuti jít hned do dalšího zápasu. Místo toho mi na jazyku zůstala jen nepříjemná pachuť a pocit zklamání, jak mohl někdo zmršit takhle skvělou hru.

Drahá EA: Že něco udělat můžete, ještě neznamená, že byste to udělat měli.

zdroj: Respawn

Oficiální gameplay trailer aneb Klamání spotřebitele v praxi. Nevím, na jakém Switchi to markeťáci nahrávali, ale na tom mém takhle Apex rozhodně nevypadá a už vůbec se tak nehýbe.