Zážitky z Gamescomu: Assassin’s Creed Shadows bude menší, hezčí, modernější

Málokoho potěší, když se na Gamescomu vyklube z prezentace povídání u promítaných obrázků a občasného videa. Jenže, v případě předváděčky nových prvků v Assassin’s Creed Shadows se ukázalo, že jde vlastně o nejlepší formu, jak odprezentovat technické novinky ve hře. Přiznejme si, když uslyšíte tradiční řeči o lepší verzi enginu, detailnější přírodě a podobně, spadnou v mozku do kolonky „věci, které se u nového dílu musí říct“.

Nicméně, v tomto případě se zdá, že nás skutečně čeká technický skok a změny v hratelnosti, které z něj vyplývají. Ubisoft má pro Shadows připravenou notně vylepšenou a výkonnější verzi svého enginu Anvil, která umožní mnohem lepší práci s počasím, přírodou, přirozenou reakcí porostu na váš pohyb a také se simulací částicových efektů.

Což je spousta hezkých slov, která dohromady znamenají, že třeba sníh, déšť nebo i proudy vody tekoucí z okapů budou simulovány v závislosti na pohybu větru i postavy. Nezní to nijak velkolepě, ale pro atmosféru dělají tyhle novinky opravdové divy. Je prostě rozdíl mezi sněhem, který padá tak, jak mu bylo na začátku řečeno, a tím, který reflektuje dění na obrazovce. Když se k tomu přidají mnohem lepší odrazy světla v loužích a z mokrých povrchů, rázem mi při zmínce o Anvilu vyskočí na mysli spíš vizuální kvalita třeba Ghost of Tsushima než Assassinְ’s Creed Valhalla.

Dalším plusem lepšího enginu by měly být dynamické změny v porostu v závislosti na ročním období. Keře a stromy na podzim rudnou a pomalu opadají, v zimě ztrácí listy, ve sněhu po vás zůstávají stopy… A to se promítá i do hratelnosti. Podle stop vás může stráž najít. Keř, za který byste se v létě schovali, najednou neposkytuje žádné útočiště. Stejně na tom jsou i vysoké trsy trávy a rákosu. Kde nic není, ani šinobi se neschová.

Nicméně, jak to ve hře bude se změnou ročních období, v tom zatím nemáme jasno. Tedy zda půjde naplánovat mise tak, abyste tu a tu plnili v jiné části roku (což se mi i i z hlediska vyprávění nezdá pravděpodobné), anebo prostě budou roční období napevno daná dle mise, kterou plníte. Teoreticky může střídání doby a počasí dát solidní znovuhratelnost lokacím, které jste už jednou prošli a najednou se (ne)můžete spoléhat na kryt porostu. Na druhou stranu, konečně v sérii půjde doslova se plazit po zemi, ne jen chodit v podřepu jako káčátko, takže hurá, plíživí zabijáci konečně objevili… plížení.

Co ale snad půjde, bude plnění misí ve dne či v noci. Teoreticky je noc totiž lepší pro tichou, opatrnou práci šinobi (pokud budete danou misi plnit za Naoe), včetně faktu, že hra tentokrát bude plně simulovat zdroje světla. Bude potom na vás, jak si vytvoříte stíny a tmu pro svůj postup. Půjde ničit lampy, zhasínat pochodně a při postupu interiéry domů a hradů bude třeba počítat nejen se strážemi, ale i se světlem. Obří bojovník Jasuke se také bude moci do určité míry plížit, nicméně se zdá, že hra za něj bude spíš přímočará řezničina.

Popravdě řečeno, po prezentaci jsem poprvé začal cítit větší důvěru v hru samotnou, protože předchozí Valhalla mne v mnoha ohledech zklamala. Shadows se zdá být chytřejší, propracovanější a především bere ohledy na fakt, že trend, že vše musí být větší, už je zastaralý.

Nový díl Assassin's Creed má být velikostí někde na úrovni Origins, což je prostě skvělá zpráva. Není třeba mít obrovskou mapu, ale mít na ní co dělat. Ostatně, nebudete jezdit po celém Japonsku, ale jen po jeho části, protože se hra zaměří na konkrétní úsek historie, část občanské války zvané období válčících států a přesněji na vzestup a pád Ody Nobunagy, který je úzce spjat jak s Jasukem, tak mladou šinobi Naoe.

Assassin’s Creed Shadows vyjde 12. listopadu na PS5, Xbox Series X/S a PC.