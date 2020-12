Viděli jsme Persona 5 Strikers – pokračování jedné z nejlepších her minulé generace

11. 12. 2020 17:00 | Preview | autor: Pavel Skoták

Kdybyste se mě letos v lednu zeptali na nejlepší hru, kterou jsem kdy hrál, odvětil bych něco ve stylu Mafie, Gothicu, Red Dead Redemption 2 a podobně. Jenže pak přišla recenze Persony 5 Royal, která otřásla mým vnímáním her a toho, co od nich vlastně čekám. Oznámení a novinářská prezentace jejího nástupce Persona 5 Strikers mě tak nechaly plného očekávání, drobných obav a především zoufalé potřeby si hru při první příležitosti zahrát.

Japonsko sa nesúdí

Děj Persona Strikers přímo navazuje na Personu 5. Hlavní hrdina se svou družinou věrných v závěru páté Persony odjíždí na výlet napříč Japonskem. Není úplně jasné, jak probíhá napojení na příběh v případě verze Royal, ale podle všeho by měla být Persona Strikers napasována dějově hned na standardní pětku, a tudíž byste neměli o nic přijít, pokud jste se nedostali k Royalu.

Jak ale říká Daisuke Kanada, hra je koncipována tak, abyste si ji dokázali užít i v případě, že jste Personu 5 nehráli, byť přijdete o spoustu příběhových drobností a mezilidských kontaktů, které jednoduše jako předlohy neznalí hráči neoceníte.

Hlavní hrdina se svou partou Phantom Thieves zavítá do nejrůznějších měst, která budou hrát svoji vlastní roli v příběhu Strikers. Ano, nebudeme sedět na zadku v jednom jediném městě, ale budeme rozplétat všudypřítomné problémy a korupci, kterou je prolezlá celá země. Jednotlivá města by navíc měla nabízet nad rámec zaběhnutých aktivit i zcela unikátní možnosti volnočasového vyžití specifické pro každou novou lokalitu.

Korupce v politice a v lidských srdcích, kterou jsme pozorovali v Personě 5, se rozlezla po celém Japonsku a v každém městě zakořenila v trošku jiné podobě. Prezentace ukázala, že každé město bude mít svého „Monarchu“, jehož srdce bude třeba změnit, a pokusit se tak o společenskou nápravu jeho samotného a následně také města.

Zásadně rozšířit herní svět je zajímavý krok. Ačkoliv nebylo těžké se s kavárnou, Sjúdžinskou akademií a dalšími částmi města v pětce sžít, nabízí se teď obrovské množství způsobů, jak nadesignovat nové pamětihodné lokace.

Přesuny v rámci lokací jsou mnohem akčnější a nutno říct, že v některých chvílích vypadají skoro jako plošinovky nebo takový japonský Batman-san. Máte totiž nad postavou větší kontrolu při pohybech, než tomu bylo v páté Personě. Ovšem stejně jako v původní hře, i tady je extrémně velký důraz na vyprávění a průběžné diskuze se společníky, což značně uklidňuje naoko rychlejší tempo.

Zločin a trest

Jádro Persony přitom zůstává stejné. Hráč se spolu se svými parťáky bude snažit infiltrovat Paláce, tentokrát ovšem půjde o, alespoň soudím z videa, rozsáhlejší a jinak stylizované lokace. Říká se jim „Prisons“ a půjde o alternativní verze celého města a jeho částí, nikoliv pouze o fantaskní výlety do stylizovaných paláců.

Můžu jen hádat, ale předpokládám, že jde o demonstraci toho, jak moc je korupce v jednotlivých městech prolezlá na všech úrovních a jak jednotlivé „záporné“ postavy města vnímají. Jako svoje hřiště. Chybět ovšem nebude klasické trasování ideální cesty k Pokladu, který musíte ukrást ve snaze změnit smýšlení zvoleného jedince.

Tady ovšem podobnost s předchozími díly Persony končí, protože Strikers se rozhodli pro dosti riskantní krok. V kontrastu s novým dílem Yakuza: Like a Dragon, který upustil od čistě akčního bojového systému a přidal do něj prvky tahovky, jde Persona Strikers přesně opačnou cestou a do čistě tahových soubojů přidává akční prvky, které jsem měl možnost vidět v rámci asi patnáctiminutového videa při prezentaci, kdy nám jeden z vývojářů ukazoval, co umí nová verze ústřední postavy Jokera v praxi a jak vypadají běžné souboje.

zdroj: Atlus

Hráč si může tradičně vybírat členy své čtyřčlenné party, ale tady „klasická hratelnost“ končí. Jakmile totiž dojde k souboji, najdeme tu plno novinek. Zároveň se mění například i princip přepadení, který v ukázce vymazal nepřátelského stína díky útokům celé party současně.

Při střetu s některými nepřáteli Joker začal poskakovat po bojišti a rozdávat rány zcela bez pauzování nebo tahového systému. Jak ale přituhlo, došlo i na první pauzování a výběr adekvátních schopností hráčovy Persony, přičemž všechno nasvědčuje tomu, že zbytek týmu bude většinu času zcela autonomní, byť budete mít možnost ovládat i jiné postavy.

Každý člen Jokerovy party má vlastní herní styl a odvíjí se od toho možnost hrát primárně za všechny postavy (Rjúdži, Joker, Haru a další). Mají různorodé dovednosti a schopnosti, což má v akčním stylu hry nabídnout větší diverzitu. Objevují se ale i nové postavy jako například Sophia, zhmotnění AI.

Samotné souboje se odehrávají v uzavřených arénách, které svým ohraničením připomínají právě sérii Yakuza. Kombinace akčního stylu hraní se základní zbraní a následného pauzování, rozdělování rolí a výběru schopností pro aktivaci Person členů hráčova týmu je hodně netradičním prvkem a zcela upřímně bych si bohatě vystačil s klasickým tahovým soubojem.

Jak už bylo řečeno, při náročnějších soubojích dochází na pravidelné pauzování akčních sekvencí a rozdělování akcí. Po jejich provedení a případné řetězové reakci se pak zase hra vrací do akčního tempa, v němž hráč ovládá v podstatě každý krok a každý útok v reálném čase.

Zároveň je celá parta zlodějíčků často vystavena mnohem většímu množství nepřátel než v pětce, a na obrazovce se tak odehrává možná až příliš zmatečná řežba. Při tom všem je navíc třeba myslet i na vlastní léčení, negativní efekty a všechno ostatní, k čemuž si opět hru zapauzujete, abyste mohli rozdat pokyny a provést potřebné akce.

Klasika s moderním twistem

Co je potřeba vyzvednout už teď, je tradičně soundtrack. V levelu připomínajícím něco mezi cirkusem a hradem zazněly nové melodie a beaty, v nichž se člověk snadno a rád ztratí už jen při sledování hry. Vizuální zpracování se oproti pětce nijak nezměnilo, ovšem změní se dost zásadním způsobem platformy, na které se nová Persona dostane.

Zatímco Persona 5 byla exkluzivitou pro PS4, Strikers zamíří jak na konzoli od Sony, tak na Nintendo Switch, a dokonce i přímo na Steam, kde bude nový díl dělat společnost Personě 4 Golden. Pevně doufám, že se moje recenzní kopie dostane na některou z konzolí, protože počítačům dle mého soudu podobně ukecané hry příliš nesvědčí. Je mnohem příjemnější se vyvalit na gauči a sledovat dění se všemi dialogy a videi pěkně v televizi.

Moje očekávání jsou každopádně už teď vysoká. V případě Yakuza: Like a Dragon narážel soubojový systém na některé nedomyšlené a v minulosti neosvědčené postupy. Persona 5 Strikers se snad od svého příbuzného poučí a nový soubojový systém doladí k dokonalosti.

A to nejdůležitější na závěr – hra vychází už 23. února 2021!