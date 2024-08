Stalker 2 ukazuje záhady Zóny v celé jejich bezútěšné kráse

12. 8. 2024 18:45 | Preview | autor: Jakub Malchárek

Čekání na Stalkera 2: Heart of Chorobyl se prodlužuje tím, jak hra sbírá odklady. Naposledy se vydání ze září posunulo na druhou polovinu listopadu. Dejme vývojářům z GSC Game World tolik času, kolik potřebují. Mezitím se aspoň pro ukrácení dlouhé chvíle a příjemné namlsání na pokračování kultovní střílečky můžeme podívat na čerstvé půlhodinové video se spoustou nových informací, záběrů ze zákulisí a taky s komentovaným průchodem bažinami, který ukazuje celou řadu prvků hratelnosti.

„Stalker 2 je obrovský, jednolitý otevřený svět, který se skládá ze 20 regionů, kdy každý region má své obyvatele, architekturu, anomálie i třeba přírodu. Spousta z nich by vydala na samostatnou hru,“ říká designér úrovní Dimitrij Anoška. Obrovská a bezútěšná rozloha má hráči dát pocit svobody, ale i osamocení a úzkosti.

Většina lokací vznikla na základě reálných předobrazů. Otevřeností Zóny ale volnost nekončí. Ke Stalkerovi 2 máme přistupovat téměř jako k RPG – můžeme jít, kam chceme, můžeme dělat, co chceme a rozhodovat se podle sebe. „Za jeden průchod hrou neuvidíte kompletní obsah ani nepoznáte všechny postavy. Podle vašich voleb bude příběh trochu jiný, uvidíte různé situace a potkáte odlišné postavy. Při druhém průchodu budete na jiné straně barikády a vše uvidíte z jiné perspektivy,“ vysvětluje kreativní ředitelka hry Maria Grygorovičová.

Následuje ukázka z mise Ad astra per aspera, kde budete muset zneškodnit psychické majáky v bažinách, abyste se dostali do základny frakce Čisté nebe. Dřív byl tento region obývaný, nejsou tu stalkeři, ale hrozí jiná nebezpečí. Ať už jde o smečky slepých psů, nebo pole spalující anomálii, která ale skrývá cenný artefakt. Dojde i na nové nepřátele, například přízračné pseudopsy, kteří se do útoku se vrhají se smečkou duchů. Té se zbavíte až zabitím skutečné šelmy.

zdroj: GSC Game World zdroj: GSC Game World

Líbí se mi, že si Stalker 2 zachovává hororovou atmosféru hustou jako mokřady, které ve vývojářském deníčku obklopují pravoslavný kostel, jež už má lepší časy za sebou. Když odhalíte zborcený strop, kterým můžete vejít do katakomb, cvakne vypínač čelovky a rázem se ve stínu sklepení něco mihne. Je jasné, že o strach nebude nouze. Tentokrát to jsou zmutované krysy, ale všichni, kdo hráli prvního Stalkera, moc dobře ví, že Zóná skývá mnohem horší hrůzy.

Například mutant Bayuna, který umí napodobit hlas stalkerů volajících o pomoc a tak vlákat nápomocné kolemjdoucí do pasti, což mi připomíná památnou scénu ze skvělého, ale opomíjeného filmu Anihilace. I přes vysvětlení toho, kam pokročila umělá inteligence ve Stalkerovi 2, a jak se chová v ohrožení, se se šelmou hlavní hrdina v ukázce vypořádá poměrně snadno a přímočaře. Pobíhající kočka, zatímco do ní buší projektily z vyššího patra, dost evokuje zmatenou AI z jedničky, tak doufejme, že to nejsou jen prázdné fráze a protivníci budou mít skutečně o nějaký ten bod IQ navíc.

Přežití v Zóně

Život stalkera by neměl ukázat jen příběh, pocit boje o přežití by vám měl vnuknout samotný design hry. Průzkum je středobodem všeho – klíčem k získání lepší výbavy, nástavců na zbraně i vylepšení, kdy většinu údajně nezískáte plněním příběhu, ale díky vaší zvědavosti a pečlivému hledání. Stejně jako v jedničce je to hlavní lákadlo k procházení opuštěných továrních komplexů, rozpadlých domů a vesnic, které pozřela nespoutaná příroda Zóny.

Jsem trochu rozpačitý z toho, že se vrací i survival systém. To znamená, že musíte jíst a spát, jinak se vám snižuje výdrž a dostáváte postihy k přesnosti. Opět tak s sebou budete tahat salámy, veky, konzervy a samozřejmě půllitry vodky Kozák, která poslouží i jako rudimentární ochrana před radiací. Opět budeme taky omezeni nosností, což jsem kritizoval i v nedávném návratu do Zóny v portu pro konzole, tak doufejme, že tentokrát nebude mít váha předmětů takový dopad na pohyb, repsektive bude do hry zakomponovaná.

Batoh si krom zásob můžete zaplnit i zbraněmi. Celkem jich bude 35, ale o jejich rozmanitost se budou starat hlavně doplňky. Stejná zbraň s různým příslušenstvím bude mít odlišné statistky a vlastnosti. A bránit se budete muset nejen proti zvířecím a lidským protivníkům, ale také proti samotným nástrahám Zóny.

Zběsilé vřískání Geigerova počítače odhalí kapsy smrticí radiace, vrháním šroubů odkryjete vražedné fyzikální anomálie, roli ale bude hrát i počasí. Radioaktivní bouře se může přihnat během okamžiku, a pokud nenajdete úkryt před blesky či toxickým deštěm, máte namále. Zónu ale můžete obrátit i proti nepřátelům a využít její nástrahy ve svůj prospěch.

Tři hodiny filmečků

GSC Game World při tvorbě hry hojně využíval vlastního studia pro motion capture. Pro Stalkera 2 vznikly téměř tři hodiny filmečků v enginu hry. „Hlavní funkcí videosekvencí je zajistit pečlivý vývoj a detailní popis postav. Cutscény hráčům pomáhají seznámit se s hlavními postavami, nastínit jejich motivace a pochopit, jak minulost ovlivňuje jejich dnešní jednání. Tento proces ovlivňuje hlavně hráčovo vnímání herního světa a Zóny, pomáhá při rozhodování a rozpoznávání výsledku jeho voleb,“ přibližuje šéf videosekce Ingwar Dovgoteles a přidává skvěle evokativní popis toho, jak vás Zóna pohltí.

„Je to podobné potápění. První metry jsou slunečné a krásné a Zóna nevypadá tak děsivě. Ale čím hlouběji se potápíme, tím je chladněji a temněji. Začínáme vnímat intenzitu tlukotu vlastního srdce. Ten ponor nekončí. V jisté chvíli nám dojde, že není cesty zpět. Jsme příliš hluboko. Zbývá nám jen pokračovat v potápění v chladné tmě pod extrémním tlakem. Šance na přežití je malá. Jediná naděje na zázrak je hluboko v propasti,“ vysvětluje Dovgoteles.

A přesně tak na mě před lety působila původní trilogie Stalker – fantasticky atmosférická, unikátní, obtížná a úchvatná. Z ukázek to vypadá, že v GSC Game World mají našlápnuto velmi dobře a trefují všechny terče, které dělaly Stalkera unikátním. Tak doufejme, že na tom hra bude dobře i po technické stránce. Stalker 2: Heart of Chornobyl vychází 20. listopadu na PC a Xboxu Series X/S.