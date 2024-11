Pod rouškou tmy. Jak bude fungovat plížení v Assassin's Creed Shadows?

22. 11. 2024 13:30 | Preview | autor: Jakub Malchárek

Chystaný výlet do Japonska v Assassin's Creed Shadows by měl přinést více novinek, než bylo v posledních třech dílech zvykem. Od měnících se ročního období přes dynamickou hru světel a stínů, stavění vlastní základny a v neposlední řadě po celý překopaný mechanismus plížení. Ubisoft teď v obsáhlém příspěvku na blogu popisuje největší změny. Ve zkratce: Na kradmý postup má být kladený mnohem větší důraz a bude důležitější než ve Valhalle.

Je jasné, že ústřední hrdinkou pro všechny tichošlápky bude šinobi Naoe, která disponuje spoustou nindžovských triků a obratností. Těžkotonážní Jasuke se některé asasínské finty sice také přiučí, ale ten bude volbou spíše pro vyznavače hlasitého, krvavého postupu.

Velkou změnou bude absence výzvědného opeřence. Už žádné zkoumání lokace z ptačí perspektivy, místo toho se musíte spolehnout smysly hrdinů. Ve zkratce to znamená, že označovat předměty budeme z vyhlídek a očima postav, takže nejde o kdovíjakou změnu, ale dynamika a průzkum prostředí se přesunou zpátky na zem, respektive na střechy.

A to se bavíme pouze o bodech zájmu a protivnících viditelných prostým okem. Pouze Naoe bude mít k dispozici orlí zrak, který odhalí pozice nepřátel za zdmi a dalšími objekty. Zvýrazní také skrýše, kde může útlá Japonka splynout s prostředím a vyhnout se odhalení.

Nu a na závěr tu máme schopnosti plížení Jasukeho, který si sny o tichošlápkovství splní především díky vražednému luku. Šikovnou prioritizací cílů vystřílí klidně celý tábor, aniž by vyvolal alarm. Stejně tak zvládne okamžitě popravit kohokoliv širokým arzenálem chladných zbraní, pokud se třeba skrývá v davu či se dostane nepříteli do zad. Je ale jasné, že pro opravdové milovníky stealthu tady bude primárně Naoe. Ostatně bojové schopnosti Jasukeho a soubojový systém by měl Ubisoft detailně přiblížit příště.