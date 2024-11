Ano, i Assassin's Creed Shadows se bude odehrávat v přítomnosti, možná ještě víc

4. 11. 2024 16:25 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Je lehké zapomenout, že ve všech těch autentických výpravách do historie v Assassin's Creed, jde vlastně o přehrávání vzpomínek potomků v současnosti. Jednak proto, že epizody v současnosti nejsou moc zajímavé a jednak často v epických příbězích z fantaskní historie hrají vlastně druhé housle. Ať už jsme byli v kůži Desmonda Milese nebo Layly Hassan v posledních dílech, odboček do moderní doby jsme se nezbavili a nejinak tomu bude i v chystaném Assassin's Creed Shadows.

Potvrdil to šéf značky Marc Alexis-Coté, kterého vyzpovídal server Eurogamer při předávání cen BAFTA. Stejně ale jako v historické části Shadows, i v té moderní nás čekají změny a novinky. Coté přiznává, že po změně protagonisty se osobní a generační příběh proměnil v pátrání po mimozemských artefaktech a vytratila se vrstva o boji mezi templáři a asasíny.

„Náš cíl je, pro všechny tituly Assassin's Creed, vrátit historii do středu hráčského zážitku. Pasáže v moderní době mají dobrodružství zvýraznit, raději než zastínit tím, že je mezi minulostí a budoucností jasný kontrast. Chceme v příbězích se současnosti prozkoumat hlubší témata vzpomínky, identity a svobody. Jak minulost ovlivňuje to, kým jsme,“ říká vágně šéf veleúspěšné franšízy.

Coté, logicky, nemůže zabíhat do detailů, takže si musíme vystačit jen s vágními prohlášeními. Například, že právě současný děj dokáže postavit témata do kontextu minulosti. „Základy pro zkoumání svobody a nadvlády, moci vědění, individuality a podřízení se, položíme v Assassin's Creed Shadows. Na ně pak navážeme v následujících letech,“ naznačuje.

Může to klidně znamenat jednu dějovou linku, která se vine současnotí a z níž pak vybíhají odbočky do různých epoch minulosti. Ostatně by to sedělo i v rámci jednotné platformy pro značku – Assassin's Creed Infinity.

Assassin's Creed Shadows vyjde 14. února na PC, PS5 a Xbox Series X/S.