Milované Saints Row se dočká kompletního rebootu

25. 8. 2021 22:00 | Preview | autor: Pavel Makal

Poslední, v pořadí čtvrtý díl Saints Row vyšel v roce 2013 a po následujícím pekelném standalone datadisku Gat Out of Hell nebylo tak úplně jisté, co se sérií bude dál. Vývojáři ze studia Volition vydali neúspěšný hrdinský pokus Agents of Mayhem, jehož finanční výsledky zapříčinily vlnu propouštění.

Kromě remasterů a portů starších her jako by se po jménu Volition slehla zem, ale autoři mezi tím pilně pracovali na rebootu značky, která, asi jako jediná z jejich portfolia, má v současné době ještě docela zvučné jméno. Nový díl Saints Row byl po kratším teasování oficiálně odhalen na eventu Gamescom Opening Night, my o něm ale víme už nějaký čas a dokonce jsme se zúčastnili prezentace s hlubším představením od autorského týmu.

Něco nového

Nové Saints Row nenese žádnou číslovku ani podtitul a má k tomu dobrý důvod. Jedná se totiž o reboot v pravém slova smyslu, ze starých pokračování tu vyjma nějakých těch easter eggů a pomrknutí nenajdete zhola nic. To tam je město Steelport, pryč je fialová stylizace i populární postavy. Nová hra sází na zbrusu novou estetiku. Tak odlišnou, že když jsem viděl první záběry, myslel jsem, že se značka vydává na Divoký západ.

Až tak razantní změna to sice nebude, pravdou ale je, že místo Steelportu s nádechem východního pobřeží Spojených států se tentokrát vydáme na prašný jihozápad. Fiktivní Santo Ileso zahrnuje větší metropoli, ale také venkov okolo. Vývojáři slibují, že reboot je rozlohou zdale největší hrou série, zároveň jsou jednotlivé části mapy také nejrozmanitější. O americkém jihozápadě ostatně mluví jako o jedné z nejbarevnějších oblastí země a typická estetika se promítne i do hry. Těšit se můžete na devítku oblastí s charakteristickou atmosférou, obyvateli a možnostmi vyžití.

zdroj: Volition

Díky rozmanitosti si například budete moci užívat skydiving a létání na wingsuitu z mrakodrapů v centru města, ale také závodění na motorkách a buginách v dunách okolo města, případně pozlátko luxusních čtvrtí plných drahých restaurací a aut. To vše zabalené do atmosféry "weird westu", která v sobě skrývá množství tajemství, jež bude hráč moci objevovat.

Jak už jste si mohli přečíst výše, z původní sestavy Saints nezbylo nic, novinka přinese zbrusu novou skupinu protagonistů. V popředí stojí čtveřice přátel, jejíž součástí je i hlavní hrdina/hrdinka hry. Nemusíte se bát, i nový díl bude mít tradičně bohatý systém tvorby postavy, a tak si můžete vyrobit skutečně nepřehlédnutelného avatara.

Skupina čtyř

Vaši tři přátelé jsou ve skutečnosti členy tří znesvářených gangů. Los Panteros jsou klasičtí pouliční kriminálníci, spoléhající se především na tvrdé pěsti. V ostrém kontrastu s nimi stojí skvěle vycvičená soukromá armáda Marshall Defense Industries. No a pak jsou tu The Idols, závisláci na slávě a nepřehlédnutelném (a hlučném) stylu.

Společně se svými kolegy ale brzy přijdete na to, že byste mnohem raději měli něco svého, svůj vlastní zločinný startup, ve kterém byste nikomu nemuseli říkat pane. Cílem hry tedy bude urvat si Santo Ileso jen pro sebe, k tomu ale potřebujete především peníze a moc. Budování impéria nebude jasně nalajnovanou přímkou, ale velmi košatým a rozvětveným stromem možností.

Ve městě se totiž nachází celá řada prázdných parcel, na kterých můžete vybudovat své nekalé podnikání. Každý takový byznys s sebou ale přinese úplně novou vrstvu hratelnosti, nové mise a aktivity. Při popisu od vývojářů jsem si vzpomněl na staré dobré Vice City a pořizování nemovitostí, pro jejichž výdělečnost musel člověk splnit několik misí. V Saints Row bude ale tento mechanismus mnohem propracovanější a bude mít delší trvanlivost.

Můžete si tak vybudovat třeba vlastní fastfoodový řetězec, který ve skutečnosti distribuuje drogy, můžete prodávat zbraně, případně mít ne tak úplně oficiální zdravotní kliniku a páchat pojistné podvody. Autoři upozorňují, že se do hry snažili vybrat co nejvíce populárních aktivit z minulosti, ale zároveň se nenechávat příliš svazovat, aby reboot působil dostatečně čerstvě.

Kam dál?

Na otázku, proč se rozhodli k tak razantnímu kroku, jako je reboot, odvětil kreativní ředitel Jim Boone zcela pragmaticky. Po čtvrtém díle, v němž se hlavní hrdina stal de facto vládcem galaxie a následně ještě dobyl samotné peklo, už zkrátka nebylo kam dál jít. Tým si tedy pokládal otázku, jakým způsobem může série Saints Row v moderním světě fungovat.

Trailer vzbudil množství otázek na to, jestli hra bude pořád tak divoká a plná humoru, jako tomu bylo v minulosti. Nemusíte se bát, že by se ve Volitionu chtěli zpronevěřit odkazu úplně, jedním z cílů je ale přiblížit sérii modernímu publiku a reflektovat ve hře současné dění. Můžete se těšit na obrovský arzenál zbraní na dálku i na blízko, obří fialové dildo ale tentokrát ve hře nenajdete.

Saints Row míří na současnou i minulou generaci konzolí a na PC skrz Epic Games Store, součástí hry bude také drop-in kooperativní hraní, jak už je v sérii zvykem. Termín vydání je momentálně stanoven na 25. února příštího roku.