Indiana Jones and the Great Circle na nových záběrech konečně vypadá přesvědčivě

20. 8. 2024 22:00 | Preview | autor: Šárka Tmějová

Microsoft společně se svým dceřiným studiem MachineGames na dnešní Opening Night Live, která odstartovala letošní Gamescom, ukázal další štědrou porci záběrů z hraní chystané akční adventury Indiana Jones and the Great Circle. V přímé návaznosti na film Dobyvatelé ztracené archy nás slibuje zavést na napínavou cestu plnou nebezpečí, akce, hádanek a zapomenutých tajemství, která bude archeologickou legendu zkoušet na každém kroku.

zdroj: Machine Games

Zveřejněné záběry jsem měla možnost vidět v předstihu s drobným bonusem v podobě možnosti položit několik otázek šéfovi vývoje, Jerku Gustafssonovi, a kreativnímu řediteli, Axelovi Torveniusovi. Oba vývojáři několikrát zdůraznili, že se jedná o doposud největší hru od MachineGames prakticky ve všech ohledech – od rozpočtu přes herní dobu až po rozlohu.

Příběh hry začíná na Marshall College, kde Indiana Jones přistihne zloděje při krádeži vzácné relikvie. Tento incident roztočí kolotoč událostí, který Indyho zavede až k celosvětovému spiknutí, v jehož čele stojí nacistický psycholog Emmerich Voss. Pro svého vůdce chce získat vzácné artefakty, které by mohly nacistům přinést moc zvrátit běh druhé světové války.

Indiana Jones na svou misi nebude sám – po jeho boku se objeví italská novinářka Gina, která má vlastní osobní misi. Do Indyho dobrodružství se zaplete při hledání své ztracené sestry, takže s ním neváhá procestovat svět a společně dají dohromady síť kontaktů, jež jim během pátrání pomohou.

zdroj: Bethesda

Cestování po ikonických lokacích je ostatně jedním z klíčových prvků dobrého dobrodružství, takže se můžete těšit na pestrou škálu prostředí, která mají být nejen vizuálně ohromující, ale i autentická. Například thajské chrámové město Sukhotai tvůrci vytvořili podle pečlivě prostudovaných dobových fotografií a záznamů z 30. let minulého století – chrám Wat Si Sawai tak kupříkladu bude méně opravený a zarostlejší, než jak jej známe dnes. Vedle reálných inspirací MachineGames pro hru samozřejmě vytvořili i zcela nové, fiktivní ruiny a hrobky.

Z nových ukázek dýchá dobrodružný duch, důraz na příběh a velká míra věrnosti zdrojovému materiálu. Axel Torvenius v rozhovoru u kulatého stolu ostatně vyzdvihl úzkou spolupráci s Lucasfilm, kdy vývojáři dostali přístup do jejich archivů a mohli se inspirovat spoustou rekvizit, fotek z natáčení i zákulisí a obecně kvalitním zdrojovým materiálem.

Některé scény jsou tak prakticky jako vytržené z filmů – v jedné z ukázek můžete vidět, jak se po sebrání sošky na Indyho začne valit písek a chrámové chodby se začnou hroutit, takže se dobrodruh musí dát na útěk.

zdroj: Bethesda

Naštěstí má vždy po ruce svůj ikonický bič, který mu pomůže v každé šlamastyce. Klíčový nástroj vám přijde vhod nejen při překonávání propastí nebo šplhání, ale i v boji. Souboje mohou být intenzivní, ale vaší největší zbraní bude vždy důvtip.

Můžete se rozhodnout pro tiché plížení, odlákávání nepřátel a schovávání jejich těl, nebo se jim postavit tváří v tvář. Ať už jim podtrhnete nohy bičem, vyřídíte je revolverem zdálky anebo se jim postavíte v poctivém pěstním souboji. Řešení nacistických otázek dodá kreativní náboj využití okolo ležících předmětů, kterými může být lopata, ale třeba i kuchyňský váleček.

Vedle akčních momentů budou hrát prim hádanky a průzkum. Tvůrci slibují mix lineárních, koridorových úrovní a otevřenějších lokací se spoustou poschovávaných tajemství a nepovinného obsahu. Na dříve navštívená místa se budete případně moct i vracet, abyste sesbírali a dokončili, co jste dříve třeba přehlédli.

Odměnou za zvídavost vám budou manuály s novými schopnostmi, potažmo „body dobrodruha“, které půjdou použít k jejich vylepšování – třeba k tomu, aby se Indy po těsné porážce mohl znovu postavit na nohy a s šibalským úsměvem si nasadil svůj věhlasný klobouk.

Vylepšováním schopností si tak budete moct uzpůsobit svůj herní styl. Chybět nebude ale ani tradiční volba obtížnosti, a to v ohledu soubojů, ale i náročnosti hádanek. Se záseky by vám měl pomoct také deník, který se bude postupně plnit a pošťouchne vás správným směrem v momentech, kdy si nebudete vědět rady.

Puzzly působí poměrně standardně – nechybí nastavování zrcadel světelným paprskům, různé skryté mechanismy, otáčení obrazy a tak podobně, v kombinaci se skákáním a šplháním. Tvůrci nicméně zdůrazňují, že vás budou nutit používat Indyho tradiční nástroje netradičními způsoby.

Důvtip bude hrát roli třeba i při infiltraci, při níž přijdou ke slovu také převleky. V ukázce tak Indy oblékne kleriku, aby se dostal do hlídané části Vatikánského paláce. V jiné scéně při hledání pokladu pod Sfingou se zase převlékne za dělníka a snaží se ukrást zlatý medailonek, zatímco podává lahev nacistickému vojákovi, aby předešel svému odhalení.

Kromě příběhem daných momentů, kde převleky budete muset využívat, budete mít možnost si Indyho převlékat i jen tak pro radost díky odemykatelným outfitům.

Atmosféru MachineGames zvládli trefit na výbornou, bohužel však Indiana Jones and the Great Circle pořád trošku pokulhává po grafické stránce. Zejména animace obličejů zkrátka nepůsobí úplně dotaženě, a to navzdory precizně vymodelované tváři mladého Harrisona Forda.

Tvůrci hry se také rozhodli znovu vysvětlit rozhodnutí, proč si za Indianu Jonese zahrajeme z pohledu vlastních očí, a ne s kamerou za zády. Jednak jde o to, že má studio s vývojem FPS přes dvacet let praxe a je si tedy jisté v kramflecích, druhým důvodem je potom snazší vtažení do hry. „Nehrajete za Indianu Jonese, ale JSTE Indiana Jones,“ zdůrazňuje Gustafsson z MachineGames.

zdroj: Machine Games

Ačkoliv studio proslulo primárně střílečkovou sérií Wolfenstein, vývoj hry s archeologem v hlavní roli se prý v jádru od předchozích projektů zas tolik nelišil, změna žánru i prostředí ale prý pro vývojáře byla velmi osvěžující. „Ze slovního spojení akční adventura měla prioritu adventura, do které jsme postupně přidávali akci. Obě části jsou důležité, ale dobrodružství bylo v tomto případě zkrátka přednější,“ popisuje Torvenius.

„Přesun k Indymu od B.J. Blazkowicze byl pro nás hodně zajímavá změna. Indy není žádný superhrdina, jeho osobnost, naturel i schopnosti jsou do velké míry dané. Bavilo nás klást si otázku: Co by Indy udělal? Hodně jsme si užili i navrhování lokací, tajemství a hádanek,“ dodává šéf vývoje.

zdroj: Bethesda

Vývojáři se na závěr umně vyhnuli otázce, jak rychle půjde Indiana Jones and the Great Circle dohrát. „Hodně záleží na vašem herním stylu. Jestli se budete plížit, nebo postupovat akčně. Jestli vám řešení hádanek dojde hned, nebo budete tápat. Jestli budete hledat skryté poklady,“ pokrčil rameny Gustafsson.

zdroj: Machine Games

„Ale můžu říct, že bude rozhodně delší než naše typická hra,“ dodal. Dohrání novějších dílů série Wolfenstein v základu zabere kolem deseti hodin, s kompletním vysbíráváním všeho nepovinného pak okolo třiceti, z čehož si můžete udělat představu, kolik času budete moct s Indym strávit.

Indiana Jones and the Great Circle vychází 9. prosince pro PC a Xbox Series X/S a příští rok na jaře se podívá také na PlayStation 5.