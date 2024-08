Datadisk The Iron Rig pro Dredge vás zavede na ropnou plošinu s tajemnou historií

2. 8. 2024 18:00 | Preview | autor: Jakub Malchárek

Fantastický simulátor rybaření s lovecraftovským zvratem Dredge už za několik dní obdrží druhé rozšíření s názvem The Iron Rig. V něm nás tentokrát čeká výprava ke staré a opuštěné ropné plošině, kterou rázem dostanete do vlastní správy a můžete ji začít zvelebovat a upravovat.

The Iron Rig můžete, stejně jako výlet do zamrzlých krajin v předešlém datadisku The Pale Reach, navštívit kdykoliv během hraní. Čeká na vás zhruba pět hodin nového obsahu včetně další úrovně vylepšení pro vaši loď, více než 50 nových druhů ryb a samozřejmě příběh o zkoumání prastarých tajemství v hlubinách.

zdroj: Black Salt Games

Proto jsme si popovídali s Nadiou Thorne, producentkou v Black Salt Games, která nám přiblížila, co můžeme od The Iron Rig čekat, a co se s Dredge plánuje do budoucna. „Ústředním motivem The Iron Rig je ropná plošina, tedy jestli vůbec sloužila k těžbě ropy, nebo k něčemu úplně jinému? Je to v podstatě město, které si můžete vystavět. Dále přidáme osm nových druhů vybavení, další úroveň vylepšení lodi a samozřejmě nové upgrady, které se pokusíte namontovat na palubu svých člunů,“ vyjmenovává Nadia.

To mi nedá se nezeptat, jak vlastně bude výstavba těžařské kolonie probíhat. Jestli můžeme použít suroviny z jiných částí hry a připravit se na rozšíření trochu dopředu? „Částečně, The Iron Rig přidává nový typ suroviny, která bude sloužit ke stavění budov na plošině, ale v kombinaci s jinými předměty také ke zlepšování vaší lodi nebo vytváření modifikací, například rychlosti rybaření, síly vlečné sítě nebo toho, jak člun zatáčí a couvá. Přidáváme také nové způsoby, jak k materiálům, cennostem a vědeckým součástkám můžete přijít,“ vysvětluje producentka Dredge.

The Pale Reach měl jasný biom — vydali jsme se mezi zamrzlé kry, které pak do jisté míry určovaly flóru a faunu na jakou jsme narazili. The Iron Rig přidává přes 50 nových druhů ryb, což napovídá, že by hru mohly obohatit i další ekosystémy a prostředí.

„Je to trochu jiné rozšíření v tom smyslu, že místo nového biomu rozšiřujeme existujících pět oblastí původního Dredge. S tím se pojí i propracovanější vhled do korporace Ironhaven, kterou jsme ve hře představili jen letmo, což bude také náš hlavní zdroj, řekněme lovecraftovského tajemna,“ snaží se moc neprozrazovat Nadia. Podotýká ale, že do rozšíření můžete naskočit kdykoliv, stejně jako jej libovolně kombinovat s The Pale Reach a vůbec zažívat různé fazety Dredge dle libosti.

A pokud jde o to, jestli jde o poslední rozšiřující kapitolu pro Dredge, nebo se už v Black Salt Games začali věnovat jiným záležitostem, na to vývojářka odpověděla poněkud krypticky: „Bereme to postupně. Jsme strašně zvědaví, co hráči na The Iron Rig řeknou. Kontinuálně se ale snažíme hru dostat k co nejvíce lidem, s vydáním dodatku přidáváme například polštinu. Víme, že spousta lidí vyčkává, než se Dredge dostane na platformu, kterou preferují, takže to je teď naše priorita,“ uzavírá Nadia Thorne z Black Salt Games.

Rozšíření Dredge: The Iron Rig vychází 15. srpna na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch.