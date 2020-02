Česká vesmírná strategie Chronostation dorazí za týden

Windows

- Preview autor: Jan Slavík

Chronostation je splnění snu. Tedy minimálně toho vývojářského – nezávislý tvůrce Petr Jindra říká, že chtěl vyrobit vlastní hru dlouhá léta, ale až nyní konečně dostal možnost. Pomohla mu parta známých a dobrovolníků a projekt byl na světě. Zda ovšem titul zvládne splnit sny nejen autorské, ale i naše, hráčské, uvidíme až 2. března.

Hra vám coby veliteli do rukou vloží otěže vesmírné stanice, ale než stačíte novou prominentní funkci jaksepatří oslavit, pokazí vám večer časoprostorová anomálie. Ocitáte se bůhvíkde v kosmu a okolo krouží nabroušení cizáci, kterým vaše přítomnost vyloženě nevoní a nevypadají, že mají zájem hledat smírné řešení. Snaha o komunikaci nikam nevede, zbývá tudíž jediné – smést je z oblohy.

K tomu vám dopomohou především dvě věci: Okolní asteroidy bohaté na částice chroniton, tedy jakousi temporální surovinu, a... věže. Správně, Chronostation je tower defense a, ruku na srdce, nejspíš se ani nebude jednat o revoluci v hraní, ale to zároveň neznamená, že by to nemohla být fajn zábava.

V případě selhání se vracíte v čase a skrze natěžený chroniton získáváte bonus do výzkumu. Rogue-lite prvky s „příběhovým“ odůvodněním, jinak řečeno. Ve širé prázdnotě kosmu se navíc nemůžete spolehnout na kryty tvořené krajinou, zcela otevřená plocha je v žánru docela nezvyk a mohlo by se jednat o příjemnou obměnu hratelnosti.

Koordinované entropii energetických výbojů, laserových střel, vesmírných projektilů a tance jednotek stíhačů, co fungují jako živé štíty, bude dodávat atmosférický podkres adaptivní hudba od skladatele Marka Hradila.

Chronostation měla původně vyjít v early accessu, protože tvůrci hlásí, že ještě není všechno vyleštěné tak, jak by si představovali. Tento plán ale z blíže neupřesněných důvodů nevyšel a hra nakonec dorazí 2. března rovnou naostro, přičemž je v plánu na ní ještě dál pracovat. Bude stát 10 eur, což se při sto vlnách nepřátel rovná jedné bandě kosmické verbeže za deset centů! A to se vyplatí.