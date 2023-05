LEVEL #327 – Konečně dobré Hvězdné války

20. 5. 2023 9:24 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

SILICA – V ČESKU SE RODÍ NOVÝ HYBRID

Na poli české herní scény nešlo v nedávné době přeslechnout hlasitou ránu, kterou zapříčinilo obrození aktivity Bohemia Incubator, projektu Bohemia Interactive, jehož úkolem je podporovat vývojáře prostřednictvím know-how i silné značky v zádech. Podobný rozruch pak způsobil i samotný projekt Silica, hybrid mezi real-time strategií a FPS akcí. Kuba Kovář navštívil online prezentaci, hru si i zahrál, a jeho dojmy si můžete přečíst v tomto čísle.

JÁMA PEKEL – AUTONOMNÍ AI NPC

Nová Jáma Pekel Dana Vávry je pekelně dobrým čtivem. Ústředním motivem se stala InWorld AI, nástroj, který většina scenáristů bude považovat za splněný sen. Ne snad proto, že za ně udělá veškerou práci, toho jsou si sami dobře vědomi. Díky InWorld AI by se ale tvůrcům měla dostat do ruky možnost, jak připravit charaktery se všemi jejich vlastnostmi, zázemím a historií, a nechat AI, aby vedla s hráčem dialogy. Stejně jako Danův článek doporučujeme k vyzkoušení i samotný software.

ROZHOVOR – BLAY WHITBY

Pojmy jako morálka a etika jsou v době digitálního věku často velmi volné a ohání se jimi všichni a pořád. Málokdy se ale skloňují v kontextu umělé inteligence. Výzkumník a akademik Blay Whitby se s Jonášem Křížem pustil do neprobádaných vod robotické etiky na chorvatské konferenci Reboot a nenechali žádnou nit této problematiky suchou. Od přenášení lidské zodpovědnosti na umělou inteligenci až po otázky toho, jestli Isaac Asimov stvořil opravdu smysluplné zákony robotiky, nebo jestli šlo ve skutečnosti o něco jiného.

CRIME BOSS: ROCKAY CITY – HRY V ZEMI KVĚTŮ

Výlet do prosluněného Miami jsme si nemohli nechat ujít, i když z recenze Honzy Hrbáče nevychází novinka brněnských INGAME Studios nejlépe. Jedním z hlavních lákadel nové hry je ale samotné Rockay City, silně inspirované osmdesátkami a děním na Floridě v tomto období. V doprovodné eseji se proto dočtete víc o tom, co dělalo tehdejší Floridu a Miami tak atraktivním pro bezpočet kartelů a mafiánských bossů, a jaké popkulturní kousky díky tomu vznikly nejen na poli videoher.

STAR WARS JEDI: SURVIVOR – SLÁVA DROIDŮM

Cal Kestis, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Revan. Vyberte si téměř kteréhokoliv rytíře Jedi napříč historií a zjistíte, že mu po boku nestojí žena, ale droid. Droidi všech tvarů, velikostí i osobnostních výstřelků jsou nedílnou součástí celého fenoménu Star Wars až do té míry, že slovo Droid de facto patří Lucasovi. O důležitosti a historii pípajících parťáků se rozepsal Pavel Dobrovský, který k eseji přidal i recenzi na nejnovější výlet do předaleké galaxie.

TOHLE JE CESTA – JAK SE BUDE HRÁT?

V sérii čtyř textů se Honza Horčík, Tomáš Enderle, Ondřej Koch a Ondřej Novotný rozhodli podívat na to, jak bude vypadat hraní v následujících letech a rozebrali některé často diskutované fenomény jako je metaverzum, ale nezapomněli se podívat i na oblasti, které dělají větší pokroky než naše virtuální existence. Dočtete se tak o postupném propojování světa sportu a e-sportu, o kolaborativním hraní, a vůbec nejzajímavější je kapitola věnovaná herním oblekům, které posunou hraní ve virtuální realitě na zcela novou úroveň.

DÍLNA – ČESKÉ VLAKY A PANELÁKY V OPENTTD

Česko se svými železnicemi moc chlubit nemůže navzdory faktu, že máme nejhustější síť kolejí v celé Evropské unii. Není proto divu, že nadšení pro vláčky je mezi hráči velké. Je to i případ Miroslava Štefka a dalších, kteří se k němu v průběhu let přidali. Všichni se pustili do postupných předělávek a modifikovaní fenomenální vlakové simulace OpenTTD do 32bitové grafiky, do níž se snaží přenášet i české reálie. O tom, jak nevděčná a náročná je podobná práce zadarmo pro vlastní radost, píše v tradiční Dílně Honza Horčík.

DOST BYLO SIMÍKŮ – STÁLE SE ČEKÁ NA POŘÁDNÉHO KONKURENTA

The Sims vládnou světu vztahových simulátorů už přes dvě dekády. Na dlouhé cestě se jim tu a tam někdo pokusil postavit do cesty, ale většinou to skončilo naprostý převálcováním a odchodem do předčasného herního důchodu. Jen řekněte, kolik her podobných The Sims z paměti znáte. Jenže jako každý organismus, i The Sims potřebují k udržení dlouhodobé kvality pořádnou konkurenci, a ta se naštěstí blíží. O tom všem píše Kateřina Kovandová.

MINY, PASIÁNS A OSEL – HRY INTEGROVANÉ DO OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ

Dnes už to možná takový fenomén není, ale bývaly časy, kdy si člověk neuměl bez rychlé hry Hledání min nebo Solitaire představit pracovní den. Nebo víkend. Nebo noc. Nebo vlastně i život. To, co vznikalo trošku náhodou, pomohlo mimo jiné etablovat myš jako ovládací nástroj pro uživatele domácích počítačů, a také způsobilo v Microsoftu plno bezesných nocí. Na tyto doby vzpomíná Martin Žemlička.

MAKING OF – VIETCONG

Je to dvacet let, co vyšel český klenot – Vietcong. Jarek Kolář, jeden z jeho hlavních autorů, při té příležitosti zveřejnil na svém YouTube kanálu vzpomínkové video a bylo jen otázkou času, než se historii vývoje podívá na zoubek i Pavel Dobrovský. Fascinující vhled do vývoje začíná koketováním s licencí na Ramba, cestou do Vietnamu a končí revolucí na poli zaměřování v akčních hrách. Všechno nejlepší, Steve Hawkinsi.

V tomto čísle najdete na plakátech motivy Age of Wonders 4 a Dead Island 2. Plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC.

