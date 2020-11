LEVEL #307: Válka konzolí

9. 11. 2020 16:25 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Příchod nové generace konzolí letos v listopadu nenechává hráče klidné. Možná ještě větší dopad ale budou mít nové konzole na tvůrce her. LEVEL se proto rozhodl vyzpovídat několik desítek herních tvůrců z tuzemských studií a položil jim několik otázek o nových konzolích. Kromě toho nabízí aktuální číslo i tradiční porci esejí, recenzí a retro článků, které vás zabaví, než se vlastně k PlayStation 5 a Xbox Series X/S dostanete ...příští rok

Baldur’s Gate 3: Nandej mi do hlavy tvý brouky

Spuštění předběžného přístupu nástupce kultovního RPG z přelomu tisíciletí nemohl ujít naší pozornosti, a tak jsme se rozhodli věnovat mu v Early Access rubrice hned čtyři stránky. Baldura se ujal ostřílený Pán jeskyně Michal Vojkůvka, a je třeba říct, že i jemu Lariani, autoři Divinity: Original Sin, nasadili do hlavy pěkného brouka.

Rozhovor: Martin Frývaldský

Když se řekne Warhorse, vybaví si většina z vás Dana Vávru, Martina Klímu, Viktora Bocana a Kingdom Come: Deliverance. Součástí tohoto českého studia je ale i Martin Frývaldský, který se roky pohybuje ve světě financí a spravoval například i portfolio českého miliardáře Zdeňka Bakaly (hlavní investor Warhorse). Od roku 2013 studio vede v roli CEO a v rozhovoru Pavla Dobrovského a Martina Bacha nabízí nový pohled do zákulisí úspěšného studia.

Nové konzole českýma očima

Jak už bylo zmíněno v úvodu, hlavním textem nového Levelu je zpověď tuzemských vývojářů, o kterou se postaral Petr Poláček a Pavel Skoták. Hlavní myšlenkou textu nebylo získat oficiální stanoviska herní firem, ale pohled jednotlivých tvůrců, novinářů či šéfů na nové konzole, potenciální mezigenerační posun, a také na ožehavou otázku zdražování her. Odpovídal například Viktor Bocan, Marek Rosa, Jan Kavan, Petr Kolář, Lukáš Kunce, Marek Španěl nebo Marek Rabas, a spousta dalších.

Nová naděje v tmavočerném světě

Star Wars: Squadrons udělala bez ohledu na svůj úspěch nejednu vrásku na čele fanoušků. S úspěchem totiž možná ani sami tvůrci příliš nepočítali, a tak hru neplánuji nijak rozšiřovat a podporovat. I přes to, že si fanoušci a pamětníci série X-Wing dlouhá léta podobný titul přáli. O tom všem píše Pavel Dobrovský ve své recenzi a eseji.

Zvedněte zadky a běžte něco dělat!

Kolikrát vás videohra donutila začít se aktivně o něco zajímat? Patříte mezi hrdé vlastníky Guitar Hero vedle které leží i reálná kytara? Nebo jste si otloukli kolena při snaze naučit se nějaké triky na skejtu? Honza Olejník v Tony Hawk ́s Pro Skater 1+2 recenzi a v eseji píše o vlivu her, které nás donutily začít něco dělat i jinde než před obrazovkou.

Hry s opožděným výbuchem

Někdy to prostě trošku trvá. V případě titulu Among Us to byly necelé dva roky. Právě na podobné hry, kterým od vydání nějakou dobu trvalo, než dosáhly plného potenciálu a uznání, píše ve svém textu Pavel Skoták. Kromě Among Us se dočtete i o vývoji No Man’s Sky nebo o velmi plíživém začátku fenoménu Fortnite.

Sami v online hrách

Letošní rok setkávání v hospůdkách nepřeje, a tak často míříme právě do online světů. Možná víc než kdykoliv v minulosti. Tato sociální náplast ale příliš nedrží, protože každý z nás v online hrách hledá a hraje něco jiného. Kateřina Kovandová vyzpovídala na 700 hráčů online her a s výsledky výzkumu vás seznámí ve svém textu.

Microsoft vrací úder

Microsoft už dávno není jen o Windows a vděčit za to společnost může angažování muž jménem Satya Nadella, který ji vyvedl z mrtvolného stavu, přehodnotil některá starší rozhodnutí (pořízení Nokie) a vede firmu dál do budoucnosti cloudových řešení a hráčských služeb. Více se dočtete v textu Ondřeje Šváry...

Michal Roch & Honestly Games

Ve Švédsku vznikl unikátní projekt společného bydlení pro nezávislé vývojáře. Centrum Spelkollektivet nabízí útočiště a tvůrčí zázemí až šedesáti vývojářům, mezi které patří i Michal Roch. Pracuje zde na svém titulu Lords & Villeins, inspirovaném RimWorld, a dělí se o dojmy z netradičního života v cizině. O tom všem v textu Honzy Horčíka.

Hrát sám sebe

Kdo to umí před kamerou? Výjimeční streameři, youtubeři a herci. Právě herci a dabéři vystrkují růžky z ulit a míří na zábavní platformy, aby si s hráči zahráli tituly, na nichž se sami aktivně podívali. Nathan Drake, Ellie a Joel nebo Aerith z Final Fantasy VII. Ti všichni teď s komentářem vlastních dabérů pobíhají v online světě a nabízejí nový pohled do produkčního světa, o kterém se dočtete v textu Honzy Švelcha.

The Last Expresss

Takovou cestu Orient expresem by záviděli i Cimrman s Agathou Christie. Přelomová adventurní detektivka Jordana Mechnera se nerodila snadno, ale o to zajímavěji i z dnešního úhlu pohledu vypadá. Ať už pro autentické kulisy nebo pro jejich následné zpracování a výsledný nezaměnitelný vzhled. O strastech i slastech vývoje píše Pavel Dobrovský.

Tentokrát poprvé: Ukládání pozic

Dnes si bez varovného “Hra ukládá pozici, nevypínejte počítač” asi těžko umíme hraní představit. Checkpointy jsou na každém kroku a nutnost projít hru na jeden zátah je ta tam. Že to nebývalo ani zdaleka obvyklé, píše v retro rubrice Pavel Dobrovský.

Plakáty

V tomto čísle najdete na plakátech motivy Watch Dogs: Legion a původního motivu nové generace konzolí, který pro LEVEL nakreslil Kuba Špiřík. Pořád platí, že plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC a Brloh.

