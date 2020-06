LEVEL #304: Rozhovor s mistrem herních soundtracků

29. 6. 2020 16:30 | autor: Inzerce

Jedním z největších společensko-herních fenoménů je bezesporu Dungeons & Dragons, kterou pro našince zpopularizoval Martin Klíma v podobě Dračího doupěte. O historii původní hry a jejího propojení s úspěšnými izometrickými RPG se rozepsal Jarda Konáš. A co by to bylo za epickou herní výpravu, kdyby jí chyběl ten správný zvuk? Ticho je prý sice vzácnost, ale přesto je možná ještě lepší kvalitně složená hudba. O procesu tvorby herních soundtracků si Pavel Dobrovský povídal s Inonem Zurem. V neposlední řadě pak v novém čísle Levelu najdete nadstandardní porci esejí včetně The Last of Us Part II, kterou má na svědomí Gábina Šuterová.

PlayStation 5 na dosah ruky

Těsně před uzávěrkou se odehrálo hned několik digitálních představovaček, během kterých jsme se dozvěděli o nových titulech a konyol9ch. Nejsledovanější asi bylo představení PS5, kde jsme se dozvěděli, jak hardware vypadá, a co si na něm zahrajeme. Souhrn přináší Pavel Skoták.

Hudební průvodce hrami

Herní skladatelé možná nejsou tak známí jako vizionáři z herního průmyslu, ale jejich zásluhou se umocňují zážitky, které ve hrách prožíváme. Není tomu jinak ani u titulů jako Dragon Age nebo novější díly série Fallout, pro které skládal hudbu Inon Zur, izraelský hudební skladatel s českými kořeny.

The Last of Us Part II: Lidskost poháněná ovladačem

Polarizace společnosti je evergreenem dnešní doby. Videohrám se tento "fenomén" nevyhýbá a není tomu jinak ani v případě očekávaného pokračování příběhového klenotu od Naughty Dog. Že to ale není ani s úspěšnou tříáčkovou hrou jednoduché a černobíle popisuje ve své eseji Gabriela Šuterová, a pokládá v ní nejednu složitou otázku.

Videohry vytvořené strojem

Než budou stroje schopné složit srdceryvný hudební doprovod, ještě si nějakou tu dekádu počkáme. Do roku 2030 by ale mohly stroje pomáhat s tvorbou uvěřitelných herních světů, které by daly hrám jako No Man’s Sky zcela nový rozměr. Do Googlu si o tom zajel povídat Ondra Koch.

Fantastičtí emzáci, a kde je najít

Letošní rok s sebou přináší tolik nečekaných událostí, že není překvapením vyhlížení vesmírné invaze, která by měla dorazit snad každým dnem. O tom, na jaké emzáky a nepřátele státu s bezpočtem očí a chapadel se můžeme těšit, píše Jirka Pavlovský.

Pan ovladač

S tím, jak se nezadržitelně blíží nová generace konzolí, se objevil také nový ovladač DualSense pro pátý PlayStation. O historii tohoto ovladače, který se v samém začátku snažil najít vlastní cestu, a přitom pokukovat po starším bratříčkovi z Nintenda, píše Ondřej Švára.

Meditace v herním tempu

Dlouhý pobyt doma nebo stresuplné prostředí v práci. Toto záludné slovíčko a stav mysli nás provázejí téměř neustále, a ne pro každého je řešením jít ustřelit hlavu pár démonům. O tom, jak videohry nabízí i mnohem klidnější a odpočinkový styl hraní, případně aktivity, díky nimž se můžeme třeba jen pomazlit s virtuálními mazlíčky, píše ve svém textu Tereza Krobová.

Ministry of Broadcast

O manipulaci společností psal Orwell a v tomto Levelu se tomu okrajově věnuje i Dan Vávra nebo Michal Rybka ve svých komentářích. Z orwellovské předlohy ale také volně vychází počin dvoučlenného brněnského Ministry of Broadcast Studios. O filmové skákačce a její tvorbě se dočtete víc v textu Honzy Horčíka.

Vydej to na Nintendo Switch!

Nintendo se rádo drží pozice toho třetího vzadu, který se pobaveně dívá na souboj PlayStationu s Xboxem. Se svou poslední konzolí se jí ale rozhodně daří zasáhnout bezpočet nejrůznějších typů hráčů, a tak není divu, že na Switch míří čím dál víc her. Výjimkou není ani česká free to play hra Vigor od Bohemia Interactive, kteří se rozhodli převést hru na Switch sami bez externího studia. Jak se s Nintendem pracuje, zjišťoval Honza Horčík.

Plakáty

V tomto čísle najdete na plakátech motivy Minecraft Dungeons a Horizon Forbidden West. Pořád platí, že plakáty automaticky dostávají předplatitelé, a k dostání jsou také v prodejnách JRC a Brloh.

