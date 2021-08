Letní slevy jsou tady, pořiďte herní pecky na PlayStation za pár korun

30. 8. 2021 14:00 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Školní rok pomalu začíná, je tak na čase si zpříjemnit návrat do lavic některou z velkých slev, které PlayStation v rámci Summer Sale 2021 připravil. Od 30. 8. totiž můžete získat oblíbené hity o pěkný kus levněji. Široká nabídka přitom skrývá nejeden poklad, ať už hledáte tituly pro PS4, nebo pro PS5. Neváhejte však dlouho, akce trvá jen do 12. 9.

Naše tipy

Do nabídky se dostává celý zástup skvělých her pro PS4 a PS5. Abyste měli představu, jaké pecky v akci najdete, vybrali jsme pro vás pár her, které by podle nás neměly chybět v žádné sbírce pořádného hráče.

zdroj: CZC

Jestliže jste hrdým majitelem PS5, můžete zamířit do oblíbeného komiksového světa ve Spider-Man Miles Morales. Ten se dočkává pořádné slevy, a to z původních 1.599 Kč na 999 Kč. Pokud hledáte spíš něco pro vaše ratolesti, radost vám udělá Sackboy: A Big Adventure. I ten je totiž ve slevě, kdy z původních 1.799 Kč vyjde na příjemných 499 Kč. Nesmíme však zapomenout ani na plošinovku Ratchet and Clank: Rift Apart, která si v recenzích po celém světě odnášela nejvyšší hodnocení. Ta je aktuálně zlevněna z 1.999 Kč na krásných 1.299 Kč.

Pořádné herní hody si však chtějí užít i hráči na PS4, řadu úžasných titulů nejdeme i pro ně. Akční adventura Ghost of Tsushima stojí v rámci akce 899 Kč a jde o nutnost v poličce nejen pro milovníky japonské historie. I další doporučený titul se jistým způsobem týká Japonska, postaral se o něj totiž Hideo Kojima. Jde pochopitelně o Death Stranding, jež nově vychází na 499 Kč. Velkolepý příběh je přitom základem mnohých skvělých her, pro fanoušky videoherního vyprávění tu je tak ještě několik zástupců. Za nás doporučujeme například The Last of Us: Part 2, které v rámci akce nakoupíte za 799 Kč, a Days Gone, jež u nás seženete za krásných 499 Kč.

PlayStation HITS za polovinu

Ani oblíbená kategorie PlayStation HITS nezůstane bez povšimnutí, přes desítku titulů teď seženete s 50% slevou. Nově tak každý ze zástupců vyjde na 249 Kč, namísto původních 499 Kč. Nechybí tu přitom největší hry z této sekce – God of War, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted Collection, Ratchet & Clank, Bloodborne a mnoho dalších. Vybere si úplně každý, navíc za hubičku snadno vyzkoušíte největší pecky minulé generace konzolí, které vám mohly během let proklouznout.

Kdy a kde?

Začátek PlayStation Summer Sale 2021 je naplánován na 30. 8. a zlevněné tituly budete moci pořizovat dva týdny, tedy do 12. 9. Projděte si sami kompletní nabídku hitů za výhodné ceny a udělejte si radost na konci léta i vy.