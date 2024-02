AERO 16 OLED přináší spolu s NVIDIA RTX 40 novou éru herního výkonu na cestách

9. 2. 2024 8:53 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

Notebooky s NVIDIA GeForce RTX řady 40 kombinují výkonnost a inovace, ideální pro hráče i tvůrce obsahu. Díky architektuře NVIDIA Ada Lovelace a jádrům AI Tensor přinášejí notebooky nové AI zážitky, vylepšený výkon s DLSS 3 a realistické prostředí díky ray tracingu. Ruku v ruce s tím jde technologie Max-Q, která pomáhá optimalizovat výkon, energetickou efektivitu a hlučnost. Výsledek? Komfortní hraní, které zároveň nepřehluší zážitek ze hry.

Notebook AERO 16 OLED

Skvělým zástupcem jak GeForce RTX řady 40, tak i technologie Max-Q je herní notebook AERO 16 OLED. Ten v oblasti herních a kreativních počítačů představuje velký posun vpřed. Díky notebookové verzi NVIDIA GeForce RTX 4070 přináší možnosti využití pokročilého ray tracingu, schopnostem umělé inteligence a hardwaru AV1 pro zpracování videa nabízí bezkonkurenční výkon pro širokou škálu aplikací včetně 3D modelování, tvorby videa a živého vysílání.

Obrazovka 4K+ OLED HDR s poměrem stran 16:10 a certifikací VESA DisplayHDR 600 TrueBlack nejen že zvětšuje zobrazovací plochu o 12 %, ale také poskytuje filmovou kvalitu barev, která je klíčová pro pohlcující hraní her a precizní kreativní práci.

Design monitoru AERO 16 je stejně působivý jako jeho vnitřní výbava. S hmotností pouhých 1,9 kg a tloušťkou 1,8 cm kombinuje přenosnost s robustním výkonem. Šasi, vyrobené z leteckého hliníku je estetické a odolné. Konstrukce se navíc obešla bez chemických nátěrů, a tak podtrhuje závazek k udržitelným ekologickým postupům. Zároveň se může pochlubit jemnou, a především tichou klávesnicí.

Každý hráč moc dobře ví, jak důležité je u výkonných notebooků chlazení. A tady AERO 16 vyniká technologií chlazení GIGABYTE Windforce Infinity. Tento systém s vyhrazenými tepelnými trubicemi a dvěma ventilátory s 59 lopatkami udržuje optimální výkon v elegantním balení a zajišťuje tichý chod, který se při běžném používání pohybuje pod hranicí 28 dB. Vytváří tak klidné prostředí pro intenzivní herní seance i soustředěnou kreativní práci.

Z hlediska výkonu je AERO 16 vybaven nejnovější 13. generací procesorů Intel Core řady H, které oproti předchozím modelům nabízejí 20% nárůst výkonu. To umožňuje bezproblémový multitasking a schopnost snadno zpracovávat složité aplikace využívající více vláken. Opravdu nároční uživatelé pak jistě ocení režim Turbo, který posouvá výkon procesu na jeho hranice, zatímco pořád zvládá zajišťovat efektivní odvod tepla.

Baterie notebooku s kapacitou 88 Wh podporuje dlouhodobé používání a je doplněna možností rychlého nabíjení. AERO 16 OLED se navíc může pochlubit technologií GIGABYTE AI, která inteligentně upravuje spotřebu výkonu CPU a GPU na základě používané aplikace, čímž optimalizuje výkon a prodlužuje výdrž baterie.

AERO 16 OLED tak skvěle kombinuje špičkový herní a kreativní výkon s úžasným displejem, inovativní technologií chlazení a elegantním, ekologickým designem.

Síla hraní spočívající v NVIDIA DLSS 3.5

Aktuálně je dostupná technologie DLSS ve verzi 3.5, přičemž každá generace nabízí různé funkce:

DLSS 2 (Super Resolution) - Tato verze využívá umělou inteligenci a vektory z herního enginu k dopočítání rozlišení. Je kompatibilní se všemi grafickými kartami GeForce RTX.

DLSS 3 (Frame Generation) - Tato inovace přidává generování snímků pomocí AI a vektorů z herního enginu. Je exkluzivní pro GeForce RTX řady 40 díky jejich akcelerátorům optického toku. Tato funkce umožňuje zvýšení snímkové frekvence i v případě, kdy je limitujícím faktorem procesor. Pro snížení latence se využívá technologie NVIDIA Reflex, oblíbená hlavně v kompetitivních FPS hrách.

DLSS 3.5 (Ray Reconstruction) - Tato verze nahrazuje tradiční AI denoizéry a zajišťuje přesnější zobrazení světelných efektů, kvalitnější odrazy, redukci shimmeringu a přesnou reakci na blikající světla. Nabízí také mírné zvýšení FPS, jak ukazují benchmarky hry Alan Wake 2 (přibližně o 14 %). Podporována je na všech grafických kartách GeForce RTX. Například v Cyberpunk 2077 je v poslední verzi 2.1 možné funkci aktivovat nejen v Overdrive režimu, ale i pouze s aktivovanými raytracingovými odrazy.

RTX 500

Platforma RTX zahrnuje celou sadu technologií, které zvyšují výkon her. Mezi klíčové funkce patří Ray Tracing pro realistické osvětlení a odrazy a NVIDIA DLSS, která využívá Tensor Cores pro grafickou akceleraci řízenou umělou inteligencí a nabízí až 5krát vyšší výkon v titulech jako je Cyberpunk 2077. RTX také přináší revoluci v kreativních pracovních postupech, které výrazně zrychluje a umožňuje náhledy v reálném čase s ray-tracingem v aplikacích, kde vykreslení jediného snímku dříve trvalo hodiny.

Technologie v praxi

Na AERO 16 OLED jde krásně sledovat rozdílnou kvalitu při použití technologií NVIDIA. Při testování Alan Wake 2 je ideální zaměřit se na vykreslování nasvícení scén, temných uliček, kde jen problikávají světla a celkově hororovou atmosféru, která vychází z kontrastu světla a stínu – což ovšem znamená pořádné nároky na výkon. Výhody DLSS 3.5 a Ray Reconstruction jsou znatelné i v nižších nastaveních grafiky.

Pro ideální výkon a využití DLSS 3.5 bylo ideální držet nastavení v rámci DLSS Quality. Při plně zapnutém Ray Reconstruction je zcela zřetelná rychlost a přesnost nasvícení scény. U problikávající lampy je zřetelně vidět kombinace okamžitého nasvícení, odrazu světla do okolí a zobrazení nepřímého nasvícení.

Při vypnutí Ray Reconstruction se ztrácí dynamika šíření světla a část detailů. Reakce světla z problikávající lampy je pomalejší, světlo se zamlženější a šrouby na sloupku nejsou tak zřetelně vykreslené. Zároveň je zřetelné zpoždění při zhasínání světla. Zatímco s Ray Reconstruction je reakce na zhasnutí lampy blesková, zde můžete sledovat jak je lampa zhasnutá, ale prostředí reaguje pomaleji s ukončením distribuce světla. Odlesky světla se objevují na ploše, která by neměla být reflektivní.

Při kompletním vypnutí DLSS jde sledovat zcela zřetelný pokles kvality zobrazení a zároveň žádný zisk FPS. Pomalá reakce okolí na rozsvícení lampy je doplněná minimálním odrazem na okolní prostředí. To působí mnohem více staticky a distribuce světla po okolí není příliš přirozená. Reakce na zhasnutí lampy je výrazně zpožděná a je zřetelné, že ve hře jsou momenty, kdy vidíte zhasnutou lampu, ale stále osvícený sloupek.

V Cyberpunk 2077 je funkce Ray Reconstruction dostupná při nastavení grafiky na RT Override. Zároveň je pro pozorování efektu ideální počkat, až se na Night City snese noc a najít si prostor, kde jsou louže, v nichž je odráží nějaký z nekonečného množství neonů.

Na náhodně zvoleném přechodu si můžete všimnout detailního odrazu světel z opačné strany silnice, i nohou jedné z obyvatelek Night City.

Při vypnutí Ray Resolution zde sice vidíte náznak louže, ale zcela absentuje nějaký reálný odraz. Na zemi vidíte jen vybraný oranžový, nejasný odraz světla náznak nohou.

U slavného baru Lizzie’s jde dobře pozorovat přesnost a rychlost vykreslení odrazu modrého neonu v louži. Při zapnutí Ray Reconstruction vidíte detailní, přesný odraz neonu i světla nade dveřmi a reklamy na světelném billboardu.

Při vypnutí této technologie se zřetelně ztrácí ostrost, část scény dostává mlhový nádech, v odrazu misí i detaily billboardů. Reakce na změny osvětlení a problikávání reklam jsou zpožděné či rovnou neznatelné.

Někdy je lepší ubrat rozlišení



Je třeba myset na to, že AERO 16 je díky svému nádhernému OLED displeji cílený primárně na tvůrce. Což neznamená, že byste na něm neměli hrát hry, ale připrave se na to, že zmíněné "velké" hry potřebují už nějaké kompromisy. Pokud byste je chtěli rozběhnout ve 4K, notebooková grafika už přestává stíhat. Respektive, po 4K sáhnout můžete, ale připravte se, že snímková frekvence se bude pohybovat kolem 25 až 35 FPS.

Pokud hráči cílí na vyšší počet snímků, je lepší sáhnout do nastavení, příčemž první věc, která se vyplatí snížit, je rozlišení. Díky spoustě efektů vypadá Cyberpunk 2077 krásně i v prostém Full HD, kde si sáhne ke 120 FPS, nicméně široké možnosti nastavení umožňují najít ten optimální kompromis. Je možností jít s rozlišením výš a zvolit jedno z rozdílných DLSS nastavení (Balanced, Performance, Ultra Performance) a zkoušet, která kombinace pro daného uživatele funguje nejlépe. Dobře se tu ovšem ukazuje rozdíl mezi DLSS 2 a DLSS 3 Frame Generation, kdy je rozdíl v FPS skokový. DLSS 3 dokáže snímkovou frekvenci skoro zdvojnásobit a především dostat hru ze stavu, kdy někteří hráči budou nespokojení kvůli propadům FPS, do naprosto bezproblémové hladiny plynulého chodu.

U Alana Wakea 2 chcete na OLED monitoru co nejplynulejší přechody v rámci prozkoumávání hororových uliček a zákoutí, takže se vyplatí sáhnout ke snížení rozlišení, ale držet si snímkovou frekvenci co nejvýše. Pro atmosféru dělá mnohem víc plynulý pohyb než zbytečně navýšené rozlišení - tím spíš, že OLED displej prostě vykresluje černou a všechny odstíny velmi detailně a krásně do hloubky. Hra má nádhernou grafiku a kvalitní optimalizaci, takže i při nižším rozlišení vypadá působivě.

Navíc, jelikož jde o atmosférický horor, šestnáctipalcový OLED vás velmi rychle plně vtáhne do scény a můžete se bát stejně, jako na velkém monitoru. Zároveň tu hodně pracuje "magie" DLSS 3, kdy se rozdíl oproti DLSS 2 nebo vypnutí pohybuje mezi 30 až 50 FPS. De facto, DLSS 3 Frame Generation a Ray Reconstruction umožňují, aby i na notebookové grafice vypadal zcela plnohodnotně.

Budoucnost hraní

Technologii RTX nyní využívá více než 500 her a aplikací, které transformují herní a kreativní procesy pomocí kombinace ray tracingu, DLSS a umělé inteligence. RTX se může navíc mezi hráči těšit velké oblibě: 97 % hráčů Cyberpunk 2077 na grafických kartách GeForce řady RTX 40 využívá RTX. Tento trend se odráží i v dalších významných titulech, jako je NARAKA: BLADEPOINT, Minecraft, Alan Wake 2 a Diablo IV.

