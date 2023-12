Hranice herních notebooků se díky Ada Lovelace a Max-Q od NVIDIA posouvají zase o kus dál

20. 12. 2023 9:18 | Komerční sdělení / PR | autor: Inzerce

V dnešní době, kdy se svět digitální zábavy neustále vyvíjí, jsou herní notebooky s grafickými kartami NVIDIA GeForce RTX více než jen přenosnými počítači – stávají se synonymem pro mobilní herní výkon. S architekturou Ada Lovelace, jednou z nejnovějších inovací od NVIDIA, se otevírá nová kapitola v oblasti herních notebooků. Ta v praxi představuje nejen vyšší výkon, ale i efektivitu, která byla dosud doménou stolních počítačů.

Díky pokrokům, jako je architektura Ada Lovelace, na které jsou postaveny grafické karty GeForce RTX řady 40, jsou herní notebooky s těmito GPU nyní schopné poskytnout skvělý herní zážitek bez kompromisů. Ty nejnovější pecky si tak můžete užít naplno a to navíc ještě s možností mobility, kterou vám klasický stolní počítač nabídnout nemůže.

Max-Q: Revoluce v designu a výkonu

Představte si herní notebook, který je nejen výkonný, ale také tenký, lehký a tichý. To je dnes už realita, kterou přináší technologie Max-Q od NVIDIA. Max-Q je inovativní přístup k designu herních notebooků, který se zaměřuje na optimalizaci každého aspektu zařízení - od grafického procesoru (GPU) až po chlazení a software. Cílem je dosáhnout maximálního výkonu při zachování kompaktní a efektivní formy.

Max-Q představuje radikální odklon od tradičních představ o tom, jak by měl herní notebook vypadat a fungovat. NVIDIA spolupracuje s výrobci systémů a procesorů, aby překročila omezení GPU a zaměřila se na komplexní design celého notebooku. Tento přístup zahrnuje důkladnou optimalizaci tepelné správy, paměti, ovladačů a dokonce i displeje.

Jedním z klíčových aspektů Max-Q je dosažení ideální rovnováhy mezi výkonem a portabilitou. Výsledkem jsou zařízení, která jsou nejen silnější a tenčí, ale také tichá a s dobrou výdrží baterie. Tedy něco, co by mohlo ještě před pár lety působit jako sci-fi.

S uvedením nových GPU řady 40 od NVIDIA tak přichází i čtyři nové inovace v rámci technologie Max-Q. Tyto inovace posouvají možnosti herních notebooků ještě dále. Zahrnují pokročilé řešení pro správu energie, vylepšené algoritmy pro inteligentní řízení výkonu a nové metody chlazení. Výsledkem je, že i tenčí notebooky jsou schopny dosáhnout vysokého výkonu, který byl dříve možný jen u větších a těžších modelů.

NVIDIA DLSS: Hraní poháněné umělou inteligencí

Ve světě moderního gamingu se stále více mluví o technologii NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling), což je přelomová funkce umělé inteligence, která zásadně mění způsob, jakým jsou hry renderovány a zobrazovány. DLSS využívá pokročilé AI algoritmy, aby v reálném čase zlepšilo kvalitu obrazu a zvýšilo výkon hry. Tato technologie je klíčovou součástí Max-Q designu a stává se nezbytným prvkem pro dosažení optimálního herního zážitku.

zdroj: Nvidia

DLSS 2 (Super Resolution)

DLSS 2, neboli Super Resolution, je založeno na principu dopočítávání rozlišení pomocí AI. To znamená, že algoritmus inteligentně zvyšuje rozlišení obrazu, aniž by bylo potřeba zvyšovat výkon grafické karty. Tato technologie umožňuje hráčům užívat si hry ve vyšším rozlišení s lepší kvalitou obrazu, aniž by došlo k poklesu snímkové frekvence. DLSS 2 je kompatibilní se všemi grafickými kartami GeForce RTX.

DLSS 3 (Frame Generation)

Další generací je DLSS 3, které přináší koncept Frame Generation. Tato inovace umožňuje dopočítávání snímků pomocí AI, čímž zvyšuje snímkovou frekvenci (framerate) hry. Tato funkce je exkluzivní pro GeForce RTX řady 40, která díky svým akcelerátorům optického toku dokáže generovat další snímky, čímž dramaticky zvyšuje plynulost hraní. Navíc, díky integraci s NVIDIA Reflex, DLSS 3 dokáže snížit odezvu ve hrách, což je obzvláště důležité v kompetitivních FPS titulech.

DLSS 3.5 (Ray Reconstruction)

Nejnovější verze, DLSS 3.5, přichází s technologií Ray Reconstruction. Ta vede k přesnějšímu zobrazení světelných efektů, jako jsou odrazy a stíny. DLSS 3.5 zlepšuje celkovou kvalitu obrazu, snižuje efekt shimmeringu a zajišťuje přesnou reakci na blikající světla. Navíc přináší i mírný nárůst ve snímkové frekvenci, což bylo demonstrováno například v benchmarku hry Alan Wake 2.

DLSS nejenže zlepšuje vizuální stránku her, ale také umožňuje hráčům uzamknout snímkovou frekvenci na určitou hodnotu, čímž dále snižuje energetickou náročnost a hluk zařízení. Z toho těží právě notebooky, kde to vede k prodloužení doby hraní na baterii.

Jedním z klíčových aspektů DLSS je jeho schopnost neustále se učit a zdokonalovat. Díky tomu se kvalita obrazu a výkon neustále zlepšují, což přináší hráčům stále lepší herní zážitky. V kombinaci s nejnovějšími grafickými kartami a technologiemi NVIDIA, DLSS stojí v popředí revoluce v gamingu poháněném umělé inteligencí.

zdroj: Nvidia

RTX 500: Milník v Ray-Tracingu a AI

S příchodem technologie RTX od NVIDIA jsme svědky zásadního posunu v oblasti grafiky a herního výkonu. Nedávno byl dosažen významný milník - více než 500 her a aplikací nyní využívá možnosti ray-tracingu a dalších AI akcelerovaných technologií, které jsou součástí rodiny RTX.

Vliv na herní tituly

Hráči na GeForce RTX tráví každý týden hraním her s podporou RTX technologie celkem 87 milionů hodin. Zajímavým ukazatelem popularity RTX je i to, že 97 % hráčů hrajících Cyberpunk 2077 na GeForce RTX 40 Series GPU hraje s aktivovaným RTX. Podobné čísla sledujeme i u dalších velkých titulů - NARAKA: BLADEPOINT s 98 %, Minecraft s RTX na 99 %, Alan Wake 2 na 99 % a Diablo IV na 96 %.

Alan Wake 2 byl navíc prvním titulem, který měl podporu plného ray tracingu a DLSS 3.5 již od svého vydání. Cyberpunk 2077 pak s patchem 2.1 přinesl Overdrive Mode, který již není pouhým technologickým testem, ale plně funkčním doplňkem hry. Bez DLSS by se pak mohl Cyberpunk 2077 propadnout pod hranici hratelného frameratu. DLSS 3.5 také výrazně vylepšuje grafiku v Call of Duty: Modern Warfare 3, zejména v lobby.

Budoucnost RTX

Technologie NVIDIA RTX se stává stále více integrovanou do herního průmyslu, a to jak v herních titulech, tak v rámci vývojových enginů, jako je Unreal Engine 5. Počet her a aplikací využívajících ray-tracing a/nebo DLSS stále roste, čímž se otevírají nové možnosti jak pro vývojáře, tak pro hráče.

Význam tohoto milníku je tedy dvojí: nejen že demonstruje technologický pokrok, ale také ukazuje, jak se ray-tracing a AI stávají standardem v herním průmyslu. S více než 500 tituly, které již využívají tyto technologie, RTX 500 představuje nejen milník, ale i vizi budoucnosti celého gamingu.

