Karty GeForce RTX řady 40 jsou ideálním parťákem proti pekelným hordám

16. 6. 2023 15:13 | Komerční sdělení / PR | autor: Redakce Games.cz

Peklo se zase jednou otevřelo a hordy démonů čekají na lačné čepele odvážných bojovníků. I ten nejstatečnější barbar nebo nejmazanější čarodějka ale v boji ocení spolehlivého parťáka, který je nikdy nenechá ve štychu. Právě takovým idálním společníkem jsou grafické karty Nvidia Geforce RTX řady 40.

Ty totiž hráčům nabízejí kromě extrémního výkonu také řadu technických vychytávek, jako je Nvidia DLSS 2, DLSS 3, Reflex a DLAA. S technologií Nvidia DLSS Frame Generation můžete na svých strojích dosáhnout neuvěřitelných snímkovacích frekvencí.

Hru jsme testovali na sestavě s procesorem Intel Core I9-9900K, 32 GB RAM a grafickou kartou Geforce RTX 4080. Boj s pekelným přívalem jsme vyzkoušeli na celé řadě grafických nastavení a dobrou zprávou je, že i v naprosto nekompromisních podmínkách se hráč nemusí nijak uskromňovat.

Nejprve se pojďme podívat, jak si hra vede v maximálním nastavení při rozlišení 4K s vypnutým DLSS. V takovém případě se RTX 4080 daří dosahovat průměrné rychlosti snímkování kolem 80 FPS, přičemž s touto hodnotou nejzamávají ani ty nejchaotičtější bitvy.

Obrazová kvalita je v tomto nastavení naprosto dokonalá, a vy si tak můžete vychutnat ostré textury a překrásné efekty bez obavy, že by se negativně projevily na plynulosti hry. Diablo IV vypadá v takto vysokém nastavení skvěle, ať už budete na koni brázdit bohatě porostlé pláně, nebo se nořit do hlubin nádherně nasvícených kobek. Už to je samo o sobě skvělým výsledkem, když ale ruku k dílu zapojí DLSS a další, jsou číselné hodnoty výkonu ještě přesvědčivější.

Při stejném nastavení a zapnutí DLSS 3 se totiž hodnota snímkování více než zdvojnásobí a průměrný framerate v tu chvíli dosahuje hodnotu 170 FPS. Tato čísla nemá na svědomí magie, jak byste si mohli myslet, ale právě kombinace DLSS Super Resolution a funkce DLSS Frame Generation, kterou oplývají karty řady 40. Zatímco starší DLSS 2 dokáže dopočítávat vyšší rozlišení z nižšího, nejmodernější DLSS 3 dopočítává rovnou celé snímky.

V průběhu desítek hodin hraní a testování PC verze jsme nenarazili na žádné zaškobrtnutí, ať už jsme pobíhali po vyprahlých Dry Steppes nebo bažinatém Hawezaru, případně v ohněm a sírou dštících pekelných jeskyních. RTX 4080 si bez zásadnějšího vytížení poradila i s momenty, kdy na obrazovce 20 hráčů sesílá všechna svá dostupná kouzla, aby srazili na kolena obří Ashavu.

zdroj: Foto: Vlastní foto autora

Technologie DLSS 3 přitom nabízí několik možných nastavení detailů v závislosti na tom, zda vám jde o co nejdokonalejší grafiku, nebo chcete vyhnat hodnotu snímkování až na pomyslný vrchol možností. Nejzásadnější je ale přitom prostý fakt, že s DLSS 3 nijak netrpí obrazová kvalita. Pořád se můžete spolehnout na bezchybné vykreslení každého detailu na zbroji svého hrdiny, i na odporných zplozencích pekel, kteří mu běží naproti.

Pro příznivce co nejostřejšího zobrazení si Nvidia navíc připravila technologii DLAA, tedy verzi anti aliasingu, která k vyhlazování obrazu využívá umělou inteligenci. Tuto volbu využijete především na nižších rozlišeních, výhodou jsou navíc její nízké nároky na výkon v porovnání s ostatními typy antialiasingu. Skvěle ovšem funguje s technologií Frame Generation. Dokud jsme hráli pouze se zapnutým DLAA, pohybovala se měřená hodnota snímkování kolem 90 FPS. Při zapnuté funkci Frame Generation se bez problémů držela kolem 140 FPS.

Pokud jste si ještě nepořídili 4K monitor, určitě vás zajímá, jak si hra vede v populárním rozlišení 1440p. Při tomto rozlišení se zapnutým DLSS 3 v režimu Ultra Performance uměla hodnota měření vysoce překonat magickou hranici 300, přičemž v průměru se snímkovací frekvence pohybovala kolem 280 FPS. Tomu říkáme fantastický výsledek!

Tím ale výhody karet Nvidia Geforce RTX nekončí, protože do hry vstupuje ještě technologie Nvidia Reflex. Ta zajišťuje minimalizaci systémové latence, takže váš hrdina bude své údery provádět okamžitě, přesně v momentě, stisknutí klávesy nebo tlačítka na gamepadu. Nemusíme připomínat, že zejména v PvP režimech vám tahle funkce může nejednou zachránit život. S Reflexem je pocitově avatarova odezva svižnější, skilly používá hned jakmile doběhne jejich cooldown a vy si tak můžete být jistí, že váš úspěch záleží pouze na vašich schopnostech a nestojí mu v cestě limity hardware.

Diablo IV perfektně demonstruje synergii všech výše zmíněných funkcí, ve finále si tak s Geforce RTX řady 40 můžete zahrát v perfektní obrazové kvalitě s vysokým framerate a okamžitou odezvou.

No a pokud vám ve hře momentálně schází oblíbený ray-tracing, máme pro vás dobrou zprávu. I ten má totiž v dohledné době dorazit, přičemž si jej díky dedikovaným RTX jádrům grafických karet Nvidia a technologii DLSS 3 nejlépe užijete na GPU Nvidia Geforce RTX 40.