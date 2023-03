Poslední díl The Last of Us se s tím nemaže. Bum, prásk, a je konec

Moje překvapení z faktu, že se finále seriálové adaptace The Last of Us odehraje pouze na ploše mírně přesahující 40 minut, bylo značné. Přeci jen jsem očekával, že když už v mnoha jiných částech autoři až nepříjemně spěchali, závěru věnují trochu větší plochu. Jenže se tak nestalo, bum, prásk, jeden dlouhý pohled do velkých hnědých očí Belly Ramsey a bylo hotovo. A přesto bylo řečeno vše, co řečeno být mělo.

První řada seriálu The Last of Us má řadu problémů, z nichž za ten nejpalčivější považuji obecně až příliš rychlé tempo, kvůli kterému některé momenty či charaktery postav nedosáhnou potřebné hloubky. Příznivci nakažených si jich moc neužili (a i když jsem na začátku kvitoval, že se tvůrci nepouštějí do křížku s The Walking Dead, přeci jen bych pár houbových hlav navíc snesl) a pořád platí, že větší expozice světa skrz flashbacky do počátků nákazy by seriálu taky slušela.