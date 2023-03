Druhá série The Last of Us počítá s Bellou Ramsey v roli Ellie

13. 3. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Úspěšná seriálová adaptace The Last of Us z produkce HBO dnešním dílem uzavřela svou první sérii. Není však žádným tajemstvím, že si HBO už objednalo druhou řadu, která by měla zpracovávat události The Last of Us: Part II. A podle vyjádření autorů bude muset dojít i na sérii třetí, protože se toho v herní dvojce stane tolik, že na to seriálu patrně nebude stačit stopáž.

Vzhledem k tomu, že je mezi prvním a druhým dílem hry několikaletý skok, vyvstaly spekulace, jestli Ellie ve druhé řadě opět ztvární Bella Ramsey. K tomu se na tiskové konferenci před promítáním finále vyjádřil přímo Neil Druckmann, producent seriálu a šéf studia Naughty Dog.

„Když jsme dělali hru, měli jsme neuvěřitelné štěstí, že jsme narazili na Ashley Johnson. Byl to zázrak. Nedokážu si v roli herní Ellie představit kohokoliv jiného. A pak se tenhle zázrak stal podruhé, když jsme pro seriál našli Bellu,“ uvedl v rozhovoru pro IGN Druckmann a jedním dechem dodává, že druhá série by se točila bez Ramsey jedině v případě, že o roli už nebude mít zájem. A i tehdy by prý pro návrat udělal maximum.

Part I a II od sebe dělí 5 let. Jak se časový skok podepíše na vzhledu hlavních postav, zatím nevíme, ale podle spolutvůrce seriálu Craiga Mazina, věk Ellie v Part II odpovídá věku Belly, tedy 19 let. „Lidé říkali, že nevypadá jako Ellie, ale to vůbec nevadí. Jen počkejte a uvidíte. Věci budou jinak, stejně jako byly jinak v první sérii. Někdy radikálně, jindy méně. Nebude to úplně přesně jako ve hře,“ přiblížil Maizin.

Jednou ze spekulací ohledně ztvárnění událostí The Last of Us: Part II je například zásah do nelineárního vyprávění, případně natáhnutí adaptace do dvou sezón. Přece jen pokračování hry je zhruba dvakrát delší a zachycuje děj z pohledu dvou rozdílných postav v jiném čase.