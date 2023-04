Fanoušek žaluje Amazon a Tolkien Estate za porušení autorských práv

Aby té kontroverze kolem seriálových Prstenů moci nebylo málo, tak se k nim nyní připojuje další, tentokrát docela kuriózní událost. Jednomu z fanoušků světa a spisovateli fanfikčních příběhů po zhlédnutí seriálu něco úplně nevonělo, pročež se rozhodl Amazon a Tolkien Estate, které spravuje Tolkienovu pozůstalost, žalovat o 250 milionů dolarů pro porušení autorských práv (děkujeme RadarOnline).

Jeff Bezos & J. R. R. Tolkien’s Estate Hit With $250 Million Lawsuit Over Amazon’s ‘Lord Of The Rings’ Series.



According to court documents obtained by https://t.co/Gzqzuo2fyh, a writer named Demetrious Polychron filed a $250 million lawsuit against Bezos, several Amazon… pic.twitter.com/UO27AMY666