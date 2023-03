Korejská policie během razie zabavila podklady k vývoji Dark and Darker

Dramatické úterý zažili zaměstnanci jihokorejského studia Ironmace. Do jejich kanceláří totiž vtrhla policejní razie a zabavila podklady k vývoji chystané hry Dark and Darker. Informovala o tom jihokorejská zpravodajská agentura Yonhap. Vývojář online dungeon crawleru je totiž podezřelý z toho, že při vývoji hry používá assety a kód ze zrušeného projektu, za kterým stojí vydavatelský gigant Nexon.

Právní spor mezi vydavatelským domem a studiem se táhne už od roku 2021. Tehdejší zaměstnanec Nexonu, který pracoval na hře s kódovým označením Project P3, totiž údajně z firmy vynesl část zdrojového kódu, za což byl následně propuštěn. Několik měsíců na to posléze vzniklo studio Ironmace, které založil onen propuštěný zaměstnanec společně s několika dalšími bývalými kolegy z Nexonu. Společně začali pracovat na Dark and Darker, která se podle svědectví vydavatele nápadně podobá zrušenému projektu jejich dřívějšího zaměstnavatele.

Do not trust everything on the internet.



Heres a message from the devs about the Nexon drama.#DarkAndDarker pic.twitter.com/4BfZ38TU8A