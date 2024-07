Exkluzivní rozhovor s hvězdou Rodu draka: „Aemond není černobílý záporák,“ říká Ewan Mitchell

9. 7. 2024 18:00 | Popkult | autor: Aleš Smutný

Dostali jsme možnost jako jediní v České republice udělat rozhovor s Ewanem Mitchellem, jedním z hlavních herců ve skvělém fantasy seriálu Rod draka, který právě běží na HBO, a protože mám Mitchella a jeho herecký projev rád (a naše rubrika Popkult si zasloužila zase oživit), po šanci jsme skočili. Mohli jsme se tak zúčastnit panelového interview společně s pár dalšími novináři z Evropy.

Mitchell je pozoruhodný herec. Sedmadvacetiletý rodák z anglického Derby vzal televize útokem v roce 2017, kdy se poprvé objevil v historickém seriálu Poslední království (The Last Kingdom) v roli Osfertha. Zatímco v Británii jej pak už diváci mohli vidět častěji, mezinárodní publikum jeho talent mohlo ocenit až v první sezóně Rodu draka, prequelu k mimořádně úspěšné Hře o trůny.

Na rozdíl od ní je ovšem Rod draka mnohem přemýšlivější, klade větší důraz na jemné intriky a díky menšímu počtu postav má i prostor na mnohem detailnější psychologizaci. Což je vlastně paradox vzhledem k tomu, že tady ještě zažíváme zlatý věk vlády Targaryenů a pro živého draka nemusíte jít přes moře k Dothrakům.

Inspirace v Sopranos

Jako princ Aemond Targaryen, skvělý materiál na záporáka, který ovšem má své důvody k tomu, proč je, jaký je, si Mitchell získal pozornost publika už v první sezóně, a to navzdory faktu, že se objevil až ve třech posledních epizodách. Charismatický šermíř, jezdec na drakovi a přirozený protipól Daemonu Targaryonovi v podání Matta Smithe, okamžitě vystřelil Mitchella do popředí fotoaparátů, a je zjevné, že ta rychlost zaskočila i jeho samého. Od menších rolí ve filmech a seriálech až na červený koberec Vanity Fair je pořádný skok.

zdroj: Max

Přitom Mitchell je sám o sobě velmi nehollywoodský. Nerad mluví o svém dětství, rezolutně odmítá rozebírat svoji rodinu, aby nenarušoval jejich klid a soukromí. Nemá žádné sociální sítě, nechodí na ně ani pasivně, je tichý, klidný a sám o sobě říká, že mu trvá dlouho, než s někým naváže silnější pouto. Zároveň je ale od prvních momentů jasné, že je přemýšlivý, nerad se vyjadřuje ve frázích, a i když občas během interview sklouzne k odpovědím, které jste už někde četli (protože někdy padají i otázky, které mu položil někdo dříve), většinou se snaží dát jasnou odpověď.

Platí to i pro tento rozhovor, ke kterému si zjevně odběhl během série dalších rozhovorů s kelímkem ledového čaje v ruce. Nemá znuděný ani unavený pohled a působí dojmem, že se na další baráž dotazů skoro až těší. Je jasné, že ačkoliv je postava Aemonda jasně definovaná scénářem a částečně samozřejmě i knihou G.R.R. Martina, Mitchell se do ní snaží dostávat i roviny, které dávají smysl jeho pojetí mstivého prince. „Inspiroval jsem se Jamesem Gandolfinim v Sopranos, který si vždycky v nějaké scéně dával do boty kámen. Mě napadlo udělat to s mincemi, prostě zvyk Aemonda,“ vysvětluje Mitchell.

zdroj: Profimedia

Nechci vyzrazovat, co se stane v třetí a čtvrté epizodě Rodu draka, nicméně se dá říct, že Aemond přebírá otěže klíčové postavy příběhu a dostane prostor ukázat, co v něm opravdu je. Tedy kromě faktu, že jezdí na Vhagar, obrovité a staré dračici. Sám herec ze sebe zároveň nedělá nějakou klíčovou osobu, která Aemonda formuje na plátně. „Jako herec máte jen omezené prostředky, jak postavu ovlivnit. Můžete dělat věci, které vám přijdou vhodné pro samotnou postavu, ale pořád je tu scénář a pokud je dobrý, je vše mnohem snadnější. A to je i případ Rodu draka. Dobrý scénář je prostě dobrý scénář a není třeba k němu něco na sílu přidávat,“ dodává.

Sebevědomý šermíř

„Na druhou stranu, hlavně v téhle sezóně si užívám možnost prozkoumávat tu skrytou stranu Aemonda. To, že není jen černobílý, záporný hrdina, ale má zranitelnou stránku a je napsaný s větší nuancí,“ objasňuje herec. V seriálu se to projevuje především ve scénách z nevěstince. Ačkoliv sám nechci zabíhat do opakujících se otázek na to, jaké bylo točit scény zcela nahý, protože na ně musel Mitchell odpovídat snad stokrát, nakonec je letmo zmíní v kontextu přípravy na roli: „Fyzická příprava byla nutná nejen kvůli šermu, ale i kvůli scénám s prostitutkou. Bylo v tom hodně běhání, posilování, crossfitu, boxování a pojídání kuřete, abych vypadal jako šermíř,“ vyjmenovává náročný režím.

Když dojde na řeč o šermu, nedá mi to, abych nevytáhl svou oblíbenou postavu z Posledního království, zmíněného Osfertha, který je vlastně navenek naprostým opakem Aemonda. Jde o spíše zakřiknutého, mírného levobočka krále Alfréda, který na bojišti spíše přežívá a větší síla leží ve věrnosti ke svému lordovi. Aemond je vedle něj sebevědomý, elegantní, provokativní a smrtící. Osferth se po většinu seriálu nezbaví svého takřka mnišského účesu, zatímco Aemond s dlouhými stříbřitými vlasy a páskou přes oko jako by vypadl z módního časopisu Králova přístaviště.

„Vydechni a zklidni se. Všechno pak půjde líp.“

Mitchell je navíc zjevně potěšený otázkou na Osfertha a Poslední království, se kterým strávil několik let života a nyní zůstává trochu upozaděné za úspěchem Rodu draka. Jak slyší Osferthovo jméno, hned se usměje, doposlechne otázku, zda nejde mezi oběma vytvořit nějaké pojítko, napije se brčkem čaje, zamyslí se a…

„Jasně, v první řadě, určitě jsem přenesl některé šermířské triky z The Last Kingdom do Rodu draka. Je to vlastně hrozně zajímavé. Osferth a Aemond jsou dvě strany stejné mince. Oba jsou královské krve, oba jsou ale odsunuti na okraj zájmu a reálné moci. Jsou odhozeni. Pro Aemonda je to motivace, aby si to s ostatními vyřídil a prokázal všem, co v něm je, což má společné s Osferthem. Pro mě jako herce je hrozně zajímavé prozkoumávat tyhle dvě postavy, které se potkávají na opačných stranách spektra.“

Je zcela zřejmé, že se Mitchell snaží odříznout od všeho ruchu na internetu. Když přijde na řadu dotaz ohledně toho, zda vlastně vnímá reakce fanoušků, které mohou být pozitivní i negativní, je to poprvé, kdy jej vidíte sklouznout do ryze diplomatických odpovědí. „Na názoru fanoušků mi záleží. Ať už je jejich reakce pozitivní, nebo negativní, znamená to, že jsem je nějaký způsobem ovlivnili.“ V tu chvíli je nejlépe vidět jeho profesionální tvář, kterou si musí nasadit, i když je zjevné, že nechává sociální sítě mimo svůj život a jen zdůrazňuje, že na nich není.

V rámci série promo rozhovorů jsme už během první sezóny slyšeli, jak skvěle se pracuje Mattu Smithovi s Emmou D’Arcy, a jak se z nich stali přátelé. Zároveň je zjevné, že přátelství na place Rodu draka vznikají v závislosti na tom, kde má daný herec hlavní štáb. Mitchell je situovaný primárně do okruhu herců postav z Králova přístaviště. Stihl si tedy vypěstovat nějaký vztah, našel spřízněnou duši na place?

„To je bez diskusí Tom Glynn-Carney, který hraje Aegona,“ vystřelí Mitchell okamžitě. „Mám rád dynamiku, kterou jsme si jako herci vytvořili. Už při natáčení první sezóny jsme hodně zapracovali na tom, aby byl náš vztah bratrský, podobně jako naše postavy. Tom je opravdu skvělý herec a pokaždé, když je ve scéně, strhává na sebe pozornost. Je hodně spontánní a já z toho těžím, protože mám do spontaneity možnost zapadnout a také ji zkoušet. Tohle je jedno z požehnání práce herce.“

zdroj: Max

Je zjevné, že oba protagonisty pojí přátelství, protože se Mitchell rozzáří, když o Glynn-Carneym mluví. Což je, vzhledem k tomu jaká tenze panuje mezi oběma postavami, mile osvěžující. Ve finále je to také celý dojem, který si z vystupování Ewana Mitchella odnesete. Je mile osvěžující! Za svou kariéru jsem dělal řadu rozhovorů s herci, i zahraničními, a ne vždy si odnesete nějaký konkrétní pocit a někdy ani konkrétní odpovědi. Možná proto, že je Mitchell stále neobouchaný, možná proto, že se stále drží při zemi a odmítá se pustit do opravdového mediálního kolotoče, působí uvolněně. Což je vlastně i odpověď na to, co by poradil Aemondovi. „Vydechni a zklidni se. Všechno pak půjde líp.“