All You Need is Kill – recenze skvělé mangy s časovou smyčkou

17. 9. 2021 18:00 | Popkult | autor: Aleš Smutný

Časové smyčky jsou teď v herním průmyslu opravdu v módě. Někdy to vyjde (Deathloop) a někdy ne (Twelve Minutes), pro inspiraci by ovšem občas každopádně neškodilo zavítat do jiného žánru. V případě dnešní recenze do komiksu.

All You Need is Kill je manga od Rjósuke Takeučiho, i když budete asi spíš znát její filmovou adaptaci Na hraně zítřka s Tomem Cruisem. Aby to ovšem nebylo jednoduché, ve skutečnosti byla první novela All You Need is Kill od Hirošiho Sakurazaky. Takže, pro pořádek, první byla novela, pak manga a nakonec film, který se od předlohy liší nejvíc, a i když rozhodně není nudný, je ze všech tří verzí nejslabší.

Děj se odehrává na Zemi v ne až tak vzdálené budoucnosti, kdy se spojené síly pozemských armád marně snaží zabránit v invazi mimozemšťanům nazývaným Mimikové. Navzdory faktu, že lidé mají k dispozici bitevní exoskelety a efektivní zbraně, mimozemský nepřítel většinu bitev vyhrává a ukusuje si z matičky Země větší a větší kus.

Příběh začíná v momentu, kdy mladý japonský rekrut Keidži Kirija během vojenské operace zabije jednoho Mimika a následně zemře po zásahu jiným… načež se probudí a zjistí, že prožívá jeden a ten samý den zas a znovu. Což není zrovna příjemné vzhledem k faktu, že každý den obsahuje bitvu s Mimiky, během níž brutálním způsobem zahyne.

Jak už bylo řečeno, časové smyčky teď letí, nicméně původní novela vyšla už v roce 2004 a komiks v roce 2014 (česky jej vydala Crew v roce 2016), takže se rozhodně nedá hovořit o nějaké snaze o přiživení se na aktuálním trendu.

K samotné tematice prožití jednoho dne a snahy vytěžit z něj co nejvíc komiks přistupuje příjemně realisticky a detailně, ale zároveň se neztrácí v ubíjejícím opakování a vysvětlování téhož. Velmi rychle pochopíte, jaké činnosti Kirija každý den vykonává, přičemž klíčový je moment, kdy naváže kontakt s legendární americkou vojačkou Ritou Vrataski, která je symbolem úspěšných bitev s Mimiky a do boje místo tradiční výbavy táhne obrovitou sekeru.

zdroj: foto: Crew

All You Need is Kill stojí primárně na akci a v komiksu jí skvěle pomáhá kresba legendárního Takešiho Obaty, který stojí za kultovní sérií Death Note a ovlivnil celou generaci vynikajících japonských kreslířů. Obata krásně vystihuje Kririjův děs, jeho brutální úmrtí i chaos akce. Zároveň v dialogových scénách dokáže přinést čistou a jasně přehlednou kresbu, takže pak lépe kontrastuje s děsem boje proti Mimikům.

Manga tak v sobě spojuje dva silné prvky – povedený příběh Sakurazaky a kresbu Obaty. Příběh je ve svém jádru sice prostý, ale díky němu může scenárista lépe pracovat s emocemi hlavních hrdinů. Což je mimochodem věc, kde nakonec selhal film Na hraně zítřka, jehož dobře nakousnutý začátek se postupně udusil v záplavě klišé a povinností blockbusterového snímku.

All You Need is Kill naopak jede jak dobře namazaný stroj a nemá čas se zadrhnout. To by ostatně u akčního komiksu byla závažná chyba. I proto je třeba ocenit, že děj nezadržitelně pochoduje vpřed navzdory tomu, že jeho základ je postavený na naprostém opaku – vracení se zpátky a opakování téhož. Jenže Sakurazaka a komiksový scenárista Takeuči tohle dokázali vyřešit vskutku perfektně.

Propojení tohoto komiksu a počítačových her není nutné hledat v obecném tématu časových smyček. Sám Sakurazaka prohlásil, že mu jako inspirace posloužily videohry, přesněji řečeno onlinovky, kde smrt postavy vedla pouze k tomu, že hráč musel metodou pokusu a omylu najít správné řešení celého boje (a než vás napadne žánr Souls, vzpomeňte si, že novela vyšla dávno před Demon’s Souls).

Autor si zároveň jako referenci vzal spousty filmů s tématem časové smyčky v čele s povedenou komedií Na hromnice o den více a je to vidět, protože výsledkem je možná nejpropracovanější pokus tuto látku zpracovat. Pokud si tedy chcete přečíst skvělou mangu s vynikající kresbou, máte rádi akční sci-fi s časovými hrátkami nebo se vám líbil snímek Na hraně zítřka, vřele vám All You Need is Kill doporučím.

Na závěr jen dodám, že komiks nám v rámci spolupráce poskytl CZC.Lab, kde si ho můžete koupit. My budeme pokračovat v občasném plnění naší nové rubriky Popkult, kde se chceme věnovat komiksům, knihám, deskovkám a gadgetům.