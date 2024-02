Sledujte Fight Club #663 o možném konci konzolových válek dnes od 16:00

7. 2. 2024 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Když se v uplynulých dnech začaly internetem šířit zvěsti o tom, že Microsoft zvažuje publikování svých dosavadních exkluzivit na jiných platformách, způsobilo to v řadách mnoha fanoušků Xboxu až nepochopitelnou zášť. Nepomohlo tomu ani následné vyjádření Phila Spencera, který přislíbil brzké oznámení budoucnosti platformy, k němuž ale dojde až příští týden.

Herní svět je tedy momentálně v nejistotě a šíří se doslova katastrofické scénáře o tom, že Microsoft hodí ručník do ringu a příští PlayStation díky tomu bude stát 30 tisíc a hry zdraží aspoň dvojnásobně. Samozřejmě máme na situaci vlastní názory, o které se s vámi podělíme v dnešním vysílání. Do diskuze se můžete zapojit i vy, stačí nám napsat na adresu podcast@games.cz, případně přímo do chatu během živého vysílání. Začínáme jako obvykle v 16:00.